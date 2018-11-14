DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ÜNLÜ YOUTUBER VE ARKADAŞI YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da çıkan yangında ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bağcılar İstanbul Caddesi üzerindeki bir stüdyoda dün sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından veya evde bulunan ısıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İçeri giren itfaiye ekipleri 2 kişinin cesedini buldu. Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cesetlerin kimlikleri de tespit edildi. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu anlaşıldı. Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan ilk incelemede, 2 kişinin de dumandan zehirlenerek öldükleri anlaşıldı.

Polis ve itfaiyenin incelemeleri sonucu, yangının elektrik kontağı veya evdeki ısıtıcıdan çıktığı değerlendiriliyor.

Çevrede esnaflık yapan Kemal Lafçı, \"Her akşam görüştüğümüz iyi bir arkadaşımızdı. Arkadaşımız kaybettik çok üzgünüz. Komşu dükkanı açtığında dumanları görüp yangını fark etti. Koştuk geldik ama dumandan içeri giremedik.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan ev ve eşyalar

-Çevre esnafı ile röp.

-Emre Özkan\'ın şarkı söylediği görüntüler

-Nahide Cansu Kovancı\'nın şarkı söylediği görüntü

13.11.2018 - 20.10 Haber Kodu : 181113222

13.11.2018 - 20.28 Haber Kodu : 181113226

13.11.2018 - 20.49 Haber Kodu : 181113229

13.11.2018 - 21.54 Haber Kodu : 181113236

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2- ATAŞEHİR\'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 AĞIR YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada başından yaralanan sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM otoyolu Ataşehir Mevkii Yenisahra yol ayrımında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,TEM Çamlıca istikametinde ilerleyen 34 JR 5689 plakalı otomobilin sürücü Hakan E. direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobili bariyerlere çarptı. Bariyer otomobile ok gibi saplandı. Otomobilin ön bölümünden giren bariyer arka camından çıktı.



SÜRÜCÜ BAŞINDAN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek otomobilin içerisinde sıkışan Hakan E.\'yi kısa süre sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Hakan E.\'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazada başından yaralanan Hakan E.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MERAK EDEN SÜRÜCÜLER TEM OTOYOLUNDA TRAFİK OLUŞTURDU

TEM otoyolunda kaza nedeniyle bir süre trafik oluştu. Trafik polisleri kazayı merak edip trafiği yavaşlatan sürücülere uyarılarda bulundu. TEM otoyolunu kısa süreliğine tek şeritten yönlendirilirken bariyere saplanan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Bariyerlere çarpan otomobil

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Trafik polisi trafiği tek şeritten yönlendirmesi

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Genel ve detaylar

14.11.2018 - 01.27 Haber Kodu : 181114002

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3- BEYOĞLU\'NDA TRAFİK TARTIŞMASINDA ZABITA AMİRİ BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zabıta amirinin bıçaklandıktan sonra sırtını tutarak yere düşmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bademlik mevkii Haliç Köprüsü katılımı trafik ışıklarında dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarda başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ardından saldırgan aracı ile kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı zabıta ise, yanında bulunan arkadaşı tarafından kendi araçlarına bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, aracının plakasını belirlediği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, zabıta amirinin bıçaklandıktan sonra sırtını tutarak yere düşmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden genel ve yakın detaylar

-Olay yerinden detay görüntü

-Olay yerindeki trafik akışından detay görüntü

-Olay yerindeki trafik ışıklarından detay görüntü



13.11.2018 - 18.47 Haber Kodu : 181113212

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4 - İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, DHA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, İsrail\'in, Gazze\'ye gerçekleştirdiği saldırıları protesto amacıyla İsrail Konsolosluğu önünde eylem yaptı.

Levent\'teki konsolosluk binası önünde saat 21.00\'da bir araya gelen dernek üyesi grup, bir süre İsrail aleyhine slogan attı. Kur\'an tilavetinin ardından AGD İstanbul şubesi başkanı Yunus Genç basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, \"İsrail, Filistin\'e, Gazze\'ye karşı saldırılarına devam ediyor. Bu zalimler önceki akşam düzenlediği saldırıda 10\'un üzerinde kardeşimizi şehit etmiştir. Siyonist İsrail işgal ettiği topraklarda var olduğu müddetçe coğrafyaya barış gelmeyecektir\" denildi.

Eyleme katılan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, İsrail\'in ne etnik kökenleriyle ne de inançlarıyla problemleri olmadığını belirterek \"Ama bu zulmünüz devam ettikçe, nefesimizi daima ensenizde hissedeceksiniz. Burada sözümüz var\" dedi.

Konuşmalardan sonra, AGD İstanbul Şubesi üyeleri, Filistin\'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan kalabalıktan genel ve yakın detaylar

-Kalabalığın slogan atması

-Kalabalığın ellerindeki bayraklardan detay görüntü

-AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç\'in açıklaması

-Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam\'ın açıklaması

-Kur\'an Tilaveti

-Gıyabi cenaze namazı

-Genel ve yakın detaylar



13.11.2018 - 22.20 Haber Kodu : 181113241

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5- KÂĞITHANE\'DE ÜÇ KATLI BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)

Kağıthane\'de 3 katlı bir evin en üst katında yangın çıktı. Yangının binanın çatı katında kalan kişilerin içtikleri sigaradan çıktığı iddia edildi.

Yangın, Çağlayan Mahallesi Yayla sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında dün saat 21.30 sıralarında çıktı. Çatı katında yaşayan H. K.\'nin 2 arkadaşıyla içtikleri sigaradan yangının çıktığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen yangın yan binalara da sıçradı. Çevredekilerin dumanları görerek bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıktığı çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-itfaiye ekipleri

-yangının çıktığı çatı katı

-genel ve detaylar



13.11.2018 - 23.14 Haber Kodu : 181113246