DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

D-100'DE KAMYON DEVRİLDİ, EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon devrildi. Yol yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı.

İddiaya göre seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı.



KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de gece saatlerinde D-100 Karayolu\'nda ilerleyen motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza oldu. Kaza sonrası motosiklette bulunan 2 kişiden biri yaralanırken diğer kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Küçükçekmece\'de gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Kalmaz ve İbrahim Yıldız\'ın bulunduğu 22 AB 460 plakalı motosiklet D-100 Karayolu Avcılar istikametine doğru giderken, Küçükçekmece Cennet mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kontrolden çıkan motosiklette bulunan 2 kişi savrulurken motosiklette yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede İbrahim Yıldız\'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan ve yaralanan Zeki Kalmaz ise ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolu tek şerite düşürerek önlem aldı. Kaza sonrası uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinde hayatını kaybeden İbrahim Yıldız\'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası belediye ekipleri yolu temizlerken, polis ekiplerinin tek şerite düşürdüğü yol tamamen açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

VALE CİNAYETİNDE TAHLİYE SONRASI ADLİYEDE GERGİNLİK

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında, davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, oy çokluğu ile tahliye edildi. Duruşma öncesi duruşma salonunun koridorunda dövizler açan öldürülenlerin yakınları, tahliye kararına tepki gösterdi. Adliyede gerginlik yaşandı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, azmettirici olduğu öne sürülen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi ile tutuksuz sanık Hakan Keleşoğlu ve ölenlerin yakınları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz müşteki sanık Emniyet Amiri Adnan Ayhan da duruşmaya katıldı. İki kişiyi öldürmekle suçlanan Mehmet Halim Toprak ise davanın firari sanığı.

YAKINLARI DÖVİZLER AÇTI

Olayda hayatını kaybeden Emre Ağdaş ve Murat Oğuz Orhan\'ın yakınları, duruşmanın yapıldığı salonun koridorunda ellerinde, \"Adalet istiyoruz\", \"Katiller bulunsun\" yazan dövizler açtılar. Aileler, maktullerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler de taşıdılar. Güvenlik görevlileri ile maktullerin yakınları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.



EMNİYET AMİRİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz yargılanan müşteki sanık Emniyet Amiri Adnan Ayhan, savunmasında, olayın gerçekleştiği restoranda arkadaşları ile buluştuğunu, maktül Murat Oğuz Orhan\'ın da masada olduğunu, gece 24.00 sıralarında bayan arkadaşını uğurlamak üzere kapının önüne çıktığını, aracının geç gelmesi nedeni ile valeyle tartıştığını söyledi. Tartışma üzerine maktül Murat Oğuz Orhan\'ın da yanlarına geldiğini söyleyen Adnan Ayhan, etrafa toplanan kişilerin kendisine saldırdığını, linç edilmemek için ticari taksiye binerek olay yerinden ayrıldığını ve kasten yaralama suçunu kabul etmediğini söyledi.

AZMETTİRİCİ OLDUĞUNA YÖNELİK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş\'ın öldürüldüğü olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, olaydan 1.5 yıl önce olayın gerçekleştiği restoranın vale işletmeciliğini yaptığını söyledi. Dışarıda yaşanan tartışma üzerine dışarıya çıktığını söyleyen Hakan Ekşi, daha önce yanında çalışan Ali Gündüz\'ü gördüğünü belirterek, \"Burnundan kan akıyordu. Huzurda bulunan Adnan Ayhan\'ı göstererek \'emniyet amiriymiş, burnumu kırdı\' dedi. Adnan Ayhan ile tartıştım. Sonradan adının Murat Oğuz Orhan olduğunu öğrendiğim maktulü kimse tutamıyordu\" dedi.

Olayların yatıştığı sırada Ali Gündüz\'ün Murat Oğuz Orhan\'a yumruk atması üzerine ortalığın tekrar gerildiğini söyleyen Hakan Ekşi, bu sırada firari sanık Mehmet Halim Toprak\'ın olaya dahil olduğunu belirterek, \"Belinden silahı çekti Murat Oğuz Orhan\'a tahminen 4-5 kez ateş etti. Murat yere düşünce maktul Emre Ağdaş\'a döndü ve ona da 2-3 el ateş etti. Sonra da aşağıya doğru koşmaya başladı. Onu aradım yanıma geldi. Niye yaptığını sordum. Bana \'ben vurmasaydım o vuracaktı\' dedi. Teslim olmasını sağlamaya çalıştım. Ancak Emre Ağdaş\'ın öldüğünü öğrenince teslim olmadı. Sonrasında cinayet büroya giderek teslim oldum. Ben kesinlikle vurması için bir şey demedim\" dedi.

OY ÇUKLUĞU İLE TAHLİYE EDİLDİ

Davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, üyeler Şükrü Yılmaz Akbaş ve Meryem Çapar Sünbül\'ün lehte, başkan Dursun Kaya\'nın aleyhte oyu ile tahliye edildi. Hakan Ekşi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.



AİLELER TAHLİYE KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hakan Ekşi\'nin tahliye kararı üzerine duruşma salonunun bulunduğu koridarda arbede yaşandı. Karara tepki gösteren maktullerin yakınları ile güvenlik görevlileri arasında gergin anlar yaşandı. Ailelerin tepkisi dışarıda da sürdü.

Olayda hayatını kaybeden Murat Oğuz Orhan ailesinin Avukatı Cesim Parlak, davanın tek tutuklu sanığı olan Hakan Ekşi\'nin, mahkeme başkanının muhalefet etmesine rağmen iki üyenin oyu ile tahliye edildiğini hatırlatarak, \"Bu adamı iki üye serbest bıraktı. Adaletin geldiği yer itibariyle burada bağırış çağırış ile sonuç alamazsınız\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy\'de bir restoranda 5 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda emniyet amiri Adnan Ayhan\'ın da karıştığı olayda Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Tetikçinin firari sanık Mehmet Halim Toprak olduğu öne sürülen iddianamede azmettirici olarak Hakan Ekşi gösteriliyor.

Olaydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, \"Kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan müebbet ve \"Kasten öldürmeye yardım etme\" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için \"Kasten öldürme\" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşolu hakkında da \"Kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

4- BREZİLYALI TURİSTLERE TAKSİDE GASP DEHŞETİ

- İstanbul\'da taksici dehşeti...

- Gasp edilen turist taksiden aşağıya atıldı.

- O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda gasp edilen turistlerden biri taksiden atıldı.

Olay geçen hafta meydana geldi. Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires (31) eşi Marcia Godoi Linhares De Souza (34) ile saat 02.00 sıralarında Taksim Meydanı\'ndan bir taksiye bindi. Karaköy\'de bulunan otele gitmek istediklerini söyleyen çift, taksi şoförüne otelin ismini ve adresini verdi. İddiaya göre taksici turistleri biraz dolaştırdıktan bir arkadaşını da değişim yapacağı şoför olduğunu söyleyerek araca aldı. Taksici, daha sonra turistleri Karaköy\'de bir otelin önünde indirmek istedi. Brezilyalı çift kaldıkları otelin burası olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Marcia Godoi Linhares De Souza taksiden indi, kocası İgor Mateus Avila Pires ise Taksim Meydanı\'ndan Karaköy\'e 50 lira yazan ücreti taksiciye verdi.

TAKSİDEN AŞAĞIYA ATILDI

Taksici bu paranın yetersiz olduğunu söyleyerek turist ile tartıştı. Bu sırada sürücü gaza bastı. Parası ve cüzdanı alınan Brezilyalı turist İgor Mateus Avila Pires, hareket halindeki araçtan aşağıya attı. Turistin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Brezilyalı İgor Mateus Avila Pires\'in taksiden atılması, eşi Marcia Godoi Linhares De Souza\'nın koşarak kocasının yanına gelmesi, taksinin hiç durmadan yoluna devam etmesi ve olayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

TAKSİCİ TUTUKLANDI

Turistlerin şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri taksiciyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtaki diğer kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

BAKAN KURUM: KAÇAK YAPILARIN ŞEHİRLERİMİZİN SİLÜETİNİ BOZMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Haber- Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışının bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmediğini belirterek \"Bunlarla da ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu kaçak yapıların olmasına veya şehirlerimizin siluetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

\"ÇOK ACİL İHTİYAÇ OLMAYAN İŞLERİN TASFİYE EDİLMESİ KARARINI ALDIK\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hilton Bomonti Hotel\'de düzenlenen \'Sign Of The City Awards Ödül Töreni\'ne katıldı. Kendisinin de gayrimenkul sektöründen geldiğini ifade eden Bakan Kurum, \"Yeni hükümette de Çevre ve Şehircilik Bakanı oldum. Geldiğimizde sektörümüzde toplantılar yaptık ve sektörümüzle bir araya geldik, problemler neyse bunları masaya yatırdık. Hem sektör temsilcileriyle hem de sektörü ilgilendiren tüm kurumlarla istişarelerde bulunduk. Bize düşen hızlı bir şekilde sektörün içinde bulunduğu problemleri aşmak için çalışmalar yapmaktı. Bunun dışında ülkenin bulunduğu ekonomik savaş içerisinde bazı şeyleri de gözden geçirmemiz gerekiyordu. Bu savaş noktasında bizim de gereksiz gördüğümüz, başlamış ama çok ilerlememiş, yapmasına şu an için çok acil ihtiyaç olmayan işlerin tasfiye edilmesi kararını aldık. Gereksiz gördüğümüz işlerin tasfiyesi edilmesini ve bu işlere devam edilmemesini içeren bir yazı yazdık. Buna ilişkin de gereksiz işlerin tasfiyesini gerçekleştirdik\" dedi.

\"ALANLARIN BÜYÜK KISMI EN İYİ LOKASYONDAKİ ARAZİLERDİR\"

Millet Bahçelerinin büyük bir proje olduğunu söyleyen Kurum, \"Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımızın talebini çok net görerek açıkladığı büyük bir projedir. İlk yüz günde 18 ilde 33 bahçe yapıyoruz. İnşallah ikinci ve üçüncü yüz günlük planlarda her ilimizde en az bir tane olacak şekilde Millet Bahçesi yapacağız. Bu bahçeler, sadece İstanbul\'da kişi başı yeşil alan miktarını yaklaşık yüzde 10 artırıyor. Yurt dışına gittiğimizde gördüğümüz ve imrendiğimiz ama \'Burada neden yok?\' varsa da \'Neden az?\' dediğimiz Millet Bahçelerini şehirlerimize kazandıracağız. Bu bahçelerin içinde vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek millet kıraathaneleri, sosyal alanlar, kültürel alanlar, sporla alakalı aklınıza ne geliyorsa bunların yapılacağı alanlar da inşa edilecek. Bu inşa edilen alanların büyük kısmı en iyi lokasyondaki arazilerdir\" diye konuştu.

\"8,5 MİLYONUN ÜSTÜNDE BİR TALEP GELDİ\"

İmar Barışı için çok ciddi talep olduğunun altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmiyor. Bunlarla da ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu kaçak yapıların olmasına veya şehirlerimizin silüetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz. 31 Aralık 2017\'den önce yapılmış, binaları içeriyor. Bu binaların aslına bakarsanız elektriğini, suyunu, doğal gazını alabilmesi, bunları ipotek gösterebilmesi için çıkarılmış bir yasa. 8,5 milyonun üstünde bir talep geldi. Biz de bunun karşısında duyarsız kalmadık. Bu süreci de 31 Aralık 2018\'e kadar uzattık. Diğer bir projemiz yine hazineye ait arazilerin kiralanması ve satışı. Bunlara ilişkin de ilk önce kiralanmış arazileri ecrimisil bedeli üzerinin yarısından 10 yıllık bedelle kiralayarak vatandaşımızın 10 yıl sonunda bunları satın almasının önünü açtık. Bu sayede tarımın önünü açmış olduk\"

\"YAKLAŞIK 5 BİN 615 SATIŞ GERÇEKLEŞTİ\"

Türk vatandaşı olmayanlara mülk edinme için yapılan düzenlemeleri anlatan Bakan Kurum, \"Daha önce 1 milyon dolar olan sınırı, 250 bin dolara çektik. Yurt dışında yaşayan vatandaşların bunları alabilmesi noktasında da ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Bu eylül ayını geçen sene eylül ayına kıyasladığımızda yüzde 151 bir artış sergiledi, yaklaşık 5 bin 615 satış gerçekleşti. Bizim bu yasadan beklentimiz, önümüzdeki süreçte yıllık 12 milyar dolar seviyelerine gelmesidir. Çünkü bu ülke bunu hak ediyor. Benim çok önemsediğim bir proje, mekansal stratejik planımızı hazırlıyoruz. Tüm ülke genelinde, ülkenin bu süreçten sonra yapılaşmasını, büyümesini öngören ve bu büyümeye yön verecek mekansal strateji planını hazırlıyoruz. Bu plana ilişkin 81 ilimize yazı yazdık, şehirlerin taleplerini, büyüme öngörülerini, nüfus artışlarını, şehirleriyle ilgili alması gereken kararları alıp bize bildirmelerini istedik ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bir çalışma grubu oluşturduk, bu çalışmaları mekansal planın altlığında birleştirip, bu süreçten sonraki yatırımlarımıza daha doğru yön verebilmek adına bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmanın içinde bizim 2023 şehircilik vizyonumuz da olacak\" şeklinde konuştu.

6- DÜNYA İKİNCİSİ AMPUTE MİLLİ TAKIMI YURDA DÖNDÜ

Ömer Güleryüz: \"En büyük hedefimiz şampiyonluktu\"

Uğur Özcan: \"Şampiyonluk için söz vermiştik ama olmadı\"

Barış Telli: \"Dün bir yıkım yaşadık, ağlamaktan sabah edemedim\"

Osman Çakmak: \"Olmayınca olmuyor\"

Olgucan KALKAN - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA)

Dünya Kupası finalinde penaltı atışları sonucunda Angola\'ya mağlup olarak dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı, yurda döndü.

Meksika\'nın San Juan de los Lagos kentinden kalkan uçakla Paris aktarmalı İstanbul Atatürk Havalimanı\'na saat 21.00\'de ulaşan kafileyi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, federasyon yetkilileri ve yüzlerce taraftarlar karşıladı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, dünya ikincisi olan kafileye çiçek takdim etti.

Öte yandan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, takım kaptanı Osman Çakmak ve futbolculardan Ömer Güleryüz ile Barış Telli, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GÜLERYÜZ: \"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKTU\"

Ömer Güleryüz, turnuvaya şampiyonluk parolasıyla gittiklerini belirtirken, \"Üzgün bir şekilde geldik çünkü biz oraya şampiyonluk parolasıyla gittik. En büyük hedefimiz şampiyonluktu. Penaltılara kadar maçı taşıyıp penaltılarla kaybetmemiz bizi çok üzmüştü. Ama halkımızın bize desteği biraz da olsa moral verdi. Çok mutlu etti bizi. İnşallah 2022 Dünya Kupası\'nı oradan getirmeyi hedefliyoruz. Bu coşkuyu, taraftarı gördükten sonra. Bize olan ilgiyi gördükten sonra başaracağımıza inanıyorum. Son maça çok motive, konsantre çıktık. Angola çok koşan bir takımdı ve bu bizi biraz bozdu. Üst üste maçlar biraz yorulmamıza sebep oldu. Maçtan sonra zaten kendimize gelemedik. Ben odada yatar yatmaz sabaha kadar gözlerimden yaş geldi. Buraya gelene kadar da her saniye o an aklıma geldikçe gözlerim doldu. Bu taraftarı gördükten sonra biz ne mutlu ki dünya ikincisi olmuşuz diyoruz. 2\'ncilik büyük bir şey ama biz şampiyonluk hedefi ile gittiğimiz için üzgün bir şekilde geliyorduk ancak bu kadarını beklemiyorduk. Bunu gördükten sonra herkesin yüzü gülüyor. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Bize destek verdikleri sürece biz daha iyisi yapmaya çalışacağız inşallah. Herkese teker teker teşekkür ediyoruz\" dedi.

Meksikalıların, kendilerinin oyun tarzını çok sevdiğini kaydeden Güleryüz sözlerini şu sözlerle sonlandırdı: \"Meksikalılar da bizi çok sevdi. Oyun tarzımızı sevdiler. Biz orada oyunumuzu çok iyi sergiledik. Bizim gibi güzel oyun sergileyen, saha içerisinde davranışıyla, duruşuyla yer alan kimse yoktu. Meksika halkı da maçlarımızı izleyerek bizi çok sevdi. Meksika maçında da bizi destekleyenler vardı. Final maçında bütün taraftarı arkamıza aldık. Ama hayırlısı böyleymiş. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi hazırlanıp, o kupayı buraya getireceğiz.\"

ÖZCAN: \"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERMİŞTİK AMA OLMADI\"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, bu başarının tüm Türkiye için olduğunu söyleyerek, \"Şampiyonluk için söz vermiştik ama olmadı, tüm Türkiye hakkını helal etsin. Bu başarı tüm Türkiye\'ye, Cumhurbaşkanımıza ve şehit ailelerine armağan olsun. Çok üzgünüz tabii, hedef şampiyonluktu. Söz vermiştik sözü yerine getiremedik tüm Türkiye hakkını helal etsin. Çok üzüldük ama inşallah bir dahaki sefere. Bu kadar büyük bir karşılama beklemiyorduk, çok duygulandık\" ifadelerini kullandı.

TELLİ: \"DÜN BİR YIKIM YAŞADIK, AĞLAMAKTAN SABAH EDEMEDİM\"

Maçı TSİ sabah karşı oynadıklarını ancak herkesin maçı takip ettiğini aktaran Barış Telli, şöyle konuştu: \"Saat farkı olduğu için Türkiye saati ile sabaha karşı oynadık ama herkes ayaktaymış. Biz sosyal medyamızla duyurmaya çalıştık ama herkes izliyormuş. Bu kadar izlendiğini bilmiyorduk. Ne mutlu ki şu mutluluğu yaşıyoruz. Dün bir yıkım yaşadık, ağlamaktan sabah edemedim. Sahada adeta çimleri yedim. Kaçan penaltı olsun sorun değil. Dünya 3\'üncülüğümüz vardı, Avrupa Şampiyonu olduk. Şimdi de Dünya 2\'ncisi olduk. Sırada dünya şampiyonu olmak var. Bu millet bu mutluluğu hak ediyor.\"

Tek istediklerinin ülkenin mutlu olması olduğunu söyleyen Telli, \"Bize emekleri olan hocalarımız, Türkiye Futbol Federasyonu, Bedensel Engelliler Federasyonu, sponsorlarımız... Herkesten Allah razı olsun. Halkımız sağ olsun bizi benimsedi. Ne mutlu Türküm diyene diyorum. Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama iyi ki geldiler. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Dün bu kadar sağlıklı düşünemiyordum. Uçakta gelirken \'Olsun, kademe kademe gidiyoruz\' dedik. Tek istediğimiz ülkemiz, halkımız mutlu olsun\" diye konuştu.

ÇAKMAK: \"OLMAYINCA OLMUYOR\"

Takım kaptanı Osman Çakmak ise turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını ancak şampiyonluğun gelmediğini belirterek, \"Şampiyon olmak için çok mücadele ediyorduk. Gerçek duygularımızı sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Avrupa Kupası\'ndan sonra bir dünya şampiyonluğu, dünya liderine yakışır diye. Çok iyi hazırlandık. Olmayınca olmuyor. Demek takdiri ilahi buymuş. Biz müslüman bir ülkeyiz, inançlı insanlarız. İnşallah Allah nasip ederse 2022\'de federasyonumuzun ve Türk halkının desteğiyle başaracağız. Zaten Cumhurbaşkanımızın desteği devamlı bizimle\" ifadelerini kullandı.



