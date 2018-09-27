DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- SARIYER\'DE YOL ÇÖKTÜ

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yoldaki asfalt ve toprak bir evin bahçesine doldu. Evde kiracı olan Muhammet Küçükbirinci evden çıktıktan 5 dakika sonra çökmenin yaşandığını söyledi

Olay, Kazımkarabekir Paşa Mahallesi, Kavaklıdere sokakta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle Kavaklıdere sokağından geçen yolun bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle kayan toprak iki katlı bir evin bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yolun giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridiyle kapattı.



\"GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTIK\"

Çöken yolun bitişiğinde bulunan evin sahibi Erol Koçak, \"Ben evde oturuyordum. Bir gürültü duyduk, yağmurdan dolayı yol çöktü. Gürültüyü duyduk dışarı çıktık. Burayı biz kendimiz yaptık, o zaman burada yol yoktu. Şimdi minibüs yolu oldu. Çöktükçe yama yapıyorlar olacağı bu… Önce duvarı sağlama almaları lazım. Buradan minibüs geçiyor otobüs geçiyor. Önlemini almadılar. Evde herhangi bir zarar yok. Allahtan o sıra evdeydik bahçede değildik\" dedi.

EVDEN ÇIKTIKTAN 5 DAKİKA SONRA BURASI YIKILDI

Kiracı Muhammet Küçükbirinci, \"Bugün çok şiddetli bir yağmur vardı. Ben bu evde kiracıyım. Ben evden çıktım 5 dakika sonra burası yıkıldı. Benim üzerime yıkılabilirdi. Motosikletim burada bağlıydı. Yağmur yağıyor diye başka yeri aldım. Çok şükür can kaybımız yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çöken yoldan genel ve yakın detaylar

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Sokağın kapatılması

-Evin bahçesine dolan toprak ve asfalt

-Kopan demirlerin evin bahçesine düşmesi

-Erol Koçak ile röportaj

-Muhammed Küçükbirinci ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

26.09.2018 - 22.05 Haber Kodu : 180926238

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2- KADIKÖY\'DE YOL ÇÖKTÜ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Kadıköy\'de yağan yağmurun ardından yolda çökme meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan çökmeye karşı bir sürücü üçgen reflektör ile önlem almaya çalıştı.



Merdivenköy Şair Arşi Çaddesi\'nde daha önce yapılan alt yapı çalışmasının ardından kapatılan yolda çökme oluştu. Yaklaşık iki metrekarelik alanda meydana gelen çökme nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Göztepe-Kadıköy-Çamlıca sapağında yaşanan çökmenin ardından bir sürücü bıraktığı üçgen reflektörle önlem almaya çalıştı Caddeden geçen araçlar ise meydana gelen göçüğün etrafından geçerek yollarına devam ettiler.



Görüntü dökümü:

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-Çöken yoldan görüntü

-Araçların çöken alanın etrafından geçişi

-Trafik polisinin olay yerine gelmesi

-Göçük etrafında polisin incelemesi

-Bir sürücünün bıraktığı üçgen reflektör

-Genel ve datay görüntüler

27.09.2018 - 01.18 Haber Kodu : 180927003

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3- GASP DEHŞETİ KAMERADA; \"POLİSİZ\" DİYEREK TURİSTLERİ GASP ETTİLER

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL\'da kendilerine polis süsü vererek durdurdukları turistlerin paralarını gasp eden İran uyruklu iki şüpheli, son işlerinden hemen sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, çantasını çalmak istedikleri Cezayirli turisti otomobilleriyle metrelerce sürükleyerek yaralaması saniye saniye kameraya yansıdı. Mahkemece tutuklanan iki şüphelinin suç ortağı Ali A.\'nın daha önceden yakalandığı belirtildi.

Fatih\'te polise başvuran Cezayirli turist Bachır K. 11 Eylül 2018 tarihinde kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Bachır K. ifadesinde \"İstanbul\'a turist olarak gelmiştik. Yanımda arkadaşım Muhammet Belat R. vardı. Akşam saat 21.00 sıralarında Saraç İstak Mahallesi, Küçük Haydar Efendi Sokak\'ta bulunan otelimizden çıktıktan hemen sonra yanımıza beyaz renkli bir otomobil yanaştı. İçindekiler, kimlik göstererek polis olduklarını söylediler. Çantamızda narkotik madde bulunduğunu iddia ederek açmak istediler. Daha sonra çantayı kaparak kaçmaya çalıştılar. Bırakmak istemeyince beni otomobilin yanında sürüklediler. Çantanın içinde cep telefonum ile bana ve arkadaşıma ait 15 bin 100 dolar vardı.\" dedi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BİR GÜN SONRA YAKALANDI

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken 12 Eylül 2018 tarihinde Motosikletli Yunus timleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobildeki Arif A.\'yı gözaltına aldı. Üzerinden silah çıkan evinde ise polis yeleği bulunan şüpheli, iki Cezayirli turist tarafından teşhis edildi. Arif A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit ederek kimliklerini belirledi. Kiralık olduğu öğrenilen otomobilin GPS kayıtlarını inceleyen dedektifler, olay saatinde aracın mağdurların otelinin yakınında bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine başka bir otomobil kiraladığı öğrenilen şüphelilerin peşine düşen polis, 20 Eylül 2018 tarihinde düzenlendiği operasyonda İran uyruklu iki şüpheli Ayap K.(38) ile Hassan Y.(34) yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden 1700 Euro para ele geçirildi.

YAKALANDIKLARI GÜNDE GASP YAPMIŞLAR

Yapılan tahkikat sonucunda şüphelilerin yakalandıkları gün Kumkapı\'da Arnavutluk vatandaşı Ilir M.(55)\'yi aynı yöntemle soyarak 1700 Euro\'sunu çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin, Arnavut turistin yanına yaklaştıkları polis kimliği gösterip sözde arama yapacaklarını söyleyerek çantasını çaldıkları öğrenildi

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASP ANI KAMERADA

Şüphelilerin, çantasını çalmak istedikleri Cezayirli turisti otomobilleriyle metrelerce sürükleyerek yaralaması saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobilleriyle kaldırıma doğru yanaşarak durdukları, iki turistin ellerinde bavullarla kaldırımda yürüdükleri ve şüphelilerin turistlerle bir süre konuştukları görülüyor. Turistlerden birinin, şüphelilerin otomobiline asıldığı ve şüphelilerin o şekilde aracı hızla sürerek metrelerce yol aldıkları da kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin beyaz otomobille sağa yanaşmaları

-İki turistin bavullarıyla kaldırımda yürümeleri

-Şüphelilerin aracın içinden turistlerle diyalog kurmaları

-Turistin araca asılması

-Turist asılıyken aracı sürmeleri

AKTÜEL

-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

26.09.2018 - 20.34 Haber Kodu : 180926229

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4- YANGINDA ZARAR GÖRMESİN DİYE İTFAİYE ERİ TÜRK BAYRAĞINI CEBİNE KOYDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Fatih\'te gece saatlerinde bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağını zarar görmesin diye alarak cebine koydu.

Yangın Fatih, Mevlanakapı Mahallesinde gece saat 03:00 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simkeş Cami Sokakta iki katlı bir binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Kocamustafapaşa gruplarına ait ekipler gelerek müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağı zarar görmesin diye bulunduğu yerden alarak cebine koydu. Bunu gören mahalle sakini bir kişi itfaiye erine giderek sarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Vatandaş ile röp

- Polisin önlemi

- İtfaiye erinin Türk Bayrağını alıp cebine koyması(ÖZEL)

- Genel ve detaylar

27.09.2018 - 04.42 Haber Kodu : 180927007

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5 -BAHÇELİEVLER\'DE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de, aralarında alacak-verecek meselesi olduğu belirtilen iki grup arasındaki kavgada silahlar ateşlendi. Olayda, borçlu olduğu öne sürülen Ramazan İ. ve Uğur İ. ile sokakta seyyar satıcılık yapan Ramazan A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Yayla Camii\'nin önünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, adları öğrenilemeyen silahlı 3 kişi, kendilerine borcu olan kişilerle görüşmek için caminin önüne geldi. Alacaklılar ile borçlular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve olayda silah kullanıldı. Alacaklı gruptan bir kişinin üzerinde taşıdığı silahı ateşlemesi üzerine, karşı gruptan İdris İ. ve Uğur İ. kurşunların hedefi oldu. Silahın ateşlendiği sırada sokakta bulunan seyyar meyve satıcısı Ramazan A.\'ya ise yerden seken kurşunlar isabet etti. Ramazan A.\'nın seyyar tezgahındaki meyvelerin de seken kurşunların isabet etmesi sonucu parçalandığı görüldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis, şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Olay yeri inceleme ekipler, bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda bş kovan bulundu. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

26.09.2018 - 17.02 Haber Kodu : 180926184

26.09.2018 - 16.31 Haber Kodu : 180926170

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6- TÜRK - JAPON KADINLARI DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ\'NE BÜYÜK ONUR...

TÜRK VE JAPON KADINLARININ KONSERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Japonya tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine kayda değer hizmetleri nedeniyle Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi\'ne bu yılki \"Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü\" layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Japonya\'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara tarafından dernek yetkililerine verildi. Törenin sürprizi ise Türk ve Japon kadınlardan oluşan dernek korosu olurken, koronun hem Türkçe hem Japonca seslendirdiği şarkılar büyük beğeni topladı.

Japon kültürünün Türkiye\'de tanıtılması ve iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hizmetleri nedeniyle Japonya tarafından verilen \'Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü\'ne, bu yıl \'Türk- Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi layık görüldü. Japonya İstanbul Başkonsolosluğu\'nun Beyoğlu\'ndaki eski ofis binasında, \'Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü\' töreni, İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara\'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Törene, Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi üyeleri, Japonya Başkonsolosluğu yetkilileri, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKÇE VE JAPONCA ŞARKILARI SESLENDİRDİLER

Başkonsolos Ehara, eşi Shizue Ehara ile birlikte misafirleri kapıda karşıladı. Törende Başkonsolosun eşi Shizue Eha\'nın üzerine giydiği geleneksel Japon kıyafeti \'kimono\' dikkat çekti. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi Korosu mini bir konser verdi. Türk ve Japon kadınlarından oluşan koro, Türkçe ve Japonca söyledikleri şarkılarla salondakilere keyifli anlar yaşattı.

Törende konuşan Başkonsolos Norio Ehara, Japon Dışişleri Bakanı Ödülü\'nü takdim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Bu ödülün Türkiye\'de uzun yıllardır Türk-Japon kültürel etkileşimine köklü katkılarda bulunan Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi\'ne verilmiş olması tarihi bir anlam taşımaktadır. Türk Japon Kadınları Derneği\'nin tüm üyelerini yürekten tebrik ediyorum\" diye konuştu.

\"TÜRK İNSANININ JAPON KÜLTÜRÜNE KARŞI OLAN ANLAYIŞININ ARTMASI...\"

\"Japon Dışişleri Bakanı Ödülü\'nün en önemli amaçlarından biri her iki ülkenin çeşitli alanlardaki faaliyetlerine destek olmaktır\" diyen Başkonsolos Ehara, şöyle devam etti:

\"Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi bundan 42 yıl önce 1976\' yılında kurulmuş, Japonca Sumie, Kaligrafi Origami gibi Japon kültürünü içeren çeşitli alanlarda kurslar açmış ve yıllardır ders vermeye devam etmektedir. Biraz önce de törenin başında kadınlar derneği korosundan 3 parça seslendirdi. Bu gibi kurslara her yıl yaklaşık 100 kişi katılmakta olup şubenin açılışından bugüne kadar devam eden Japonca kurslarından, Japonya araştırmacıları ve tercümanlar gibi iki ülke ilişkilerine katkıda bulunan birçok değerli insan yetişmiştir. Türk Japon Kadınları Derneği İstanbul Şubesi açılışından bu yana Japonya araştırmaları yapan ve Japonca öğrenen Türk üniversite öğrencilere de burs sağlamıştır. Yine dernek konsolosluğumuz ile iş birliği yaparak çok sayıda Japon kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek ya da etkinliklere destek olarak Türk insanının Japon kültürüne karşı olan anlayışının artmasında büyük katkılarda bulunmuştur.\" dedi.

\"TÜRK VE JAPON KADINLARI OLARAK DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAK İÇİN EMEK SARFEDECEĞİZ\"

Törende Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi adına Türk tarafı temsilcisi Ayşe Başyiğit ve Japon tarafı temsilcisi Kazumi Yoshida Akbayrak da birer konuşma yaptı. Ayşe Başyiğit, Japonya ile Türkiye arasındaki kültür etkileşimi ve dostluğun gelişmesine verdikleri katkılar nedeniyle ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazumi Yoshida Akbayrak da derneği 40 yıldan fazla faaliyet gösterdiğini belirterek, \"40 yılı aşkın süre çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenleyerek iki ülkenin kadınları arasında dostluk köprüsü kurmaya çalıştık. Zaman zaman üye sayısında dalgalanma yaşansa bile şu an 150 üyeye sahip bir cemiyet haline geldik. Bu dostluk ateşini gelecek nesillere aktarmayı kendimize misyon olarak görüyoruz. Yaşadığımız 21. yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerinde çatışmalar yaşanmaktadır. Devletlerin birbirini anlama ve dostlukların geliştirilmesini halk seviyesinde gerçekleştirilmesinin önemi bundan sonra daha da artacaktır. Biz bu şerefi kalbimizde taşıyarak Türk ve Japon kadınları olarak el ele dünya barışına az da olsa katkıda bulunmak için emek sarf etmeye devam edeceğiz.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Başkonsolos ve eşinin davetlilerle toplu resim çektirmesi

-Milli marşların okunması

-Konserden görüntüler

-Koronun hem Türkçe hem Japonca şarkı söylemesi

-Salondakilerin koroyu alkışlaması

-Başkonsolos Ehara\'nın konuşması

-Ödülün takdim edilmesi

-Dernek yetkililerinin konuşmaları

-Genel ve detaylar

26.09.2018 - 18.18 Haber Kodu : 180926208

26.09.2018 - 18.33 Haber Kodu : 180926212

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7- BİR GRUP ÇİNLİ GAZETECİ İBB\'NİN DAVETLİSİ OLARAK İSTANBUL\'A GELDİ

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Çin Halk Cumhuriyeti\'nden gelen basın mensuplarını ve sosyal medya fenomenlerini misafir etti. Programa Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti\'nden bir grup gazeteci ve sosyal medya fenomeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal tarafından İstanbul\'a davet edildi. 5 gün İstanbul\'da kalacak olan Çinli misafirlere İstanbul\'un tarihi mekanları tanıtılacak. Program kapsamında Çinli misafirler ile İBB. Başkanı Uysal, Sultanahmet\'te akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantıya Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal; \"Bu sene Çin\'de \"Türkiye turizm yılı\" olarak ilan edildi. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyemiz de Çin\'de fuara katıldı. Bu faaliyetlerin devamı olarak Çin\'den bir grup gazeteci ve sosyal medya çalışanını İstanbul\'a davet ettik. 5 gün misafir olacaklar. İnşallah güzel bir İstanbul programı geçirirler\" dedi.

Uysal\'dan sonra söz alan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise şunları söyledi:

Hem Türk tarafı hem Çin tarafı olarak böyle bir organizasyon yaptık. Bu sadece iki ülkenin ilişkileri için değil, aynı zamanda \"bir kuşak bir yol\" projemiz var. Türkiye ve Çin arasındaki işbirliğinden somut meyveler alındı. Özellikle Çin ve Türkiye arasında turizm sektöründeki işbirliği daha parlak bir sonuç almıştır. Bu yıl Çin Kültür ve Turizm Bakanı burayı ziyaret etti. Bu yılın ilk yedi ayında Çin\'den Türkiye\'ye gelen turist sayısı geçen yıl gelen turist sayısına oranla yüzde 91 yükselmiştir. İki ülke arasındaki işbirliğinin özellikle turizm sektöründe daha parlak olacağına inanıyorum.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal ile sohbet eden misafirler

-Uysal\'ın açıklamaları

-Çin Başkonsolosu Wei\'nin konuşması

-Genel ve detaylar



26.09.2018 - 21 .49 Haber Kodu : 180926237

