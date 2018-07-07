DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- KAFEDE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -

Gaziosmanpaşa\'da bir kafede iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi\'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1027. Sokak üzerinde bulunan bir kafe önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavga sırasında A.H. isimli kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan A.H. ise yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kafede bulunan müşteriler dışarı çıkarken, kafe sahibi de durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine şerit çekerek önlem alan polis ekipleri, kafede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polis, iş yeri sahibinden alınan bilgiler doğrultusunda kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, gece boyunca yaptığı çalışma sonrası kaçan üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği kafe

- Polisin olay yeri çalışması

- Polis ekiplerinin önlemi

- Genel ve detaylar

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2- KADIKÖY\'DE ÇOCUK İSTİSMARI PROTESTOSU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Dilara ŞENKAYA / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup, son günlerde çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etti.

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup saat 19.30\'da Süreyya Operası önünde toplandı. \"Çocuk istismarlarını meşrulaştıranlardan hesap soracağız\" pankartı açan gruptakiler, sloganlar eşliğinde Khalkedon Meydanı\'na kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşün sonunda, ortak basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öfkemiz, istismarı gerçekleştiren ve onunla işbirliği yapan kişi veya kurumlara karşı oluyor. İstismarcının bunu nasıl yapabildiğini, bir çocuğu nasıl cinsel haz nesnesi olarak görebildiğini aklımız almıyor ve böyle olunca bunu yapanların \"sapık\" olduklarına, insan olmadıklarına kanaat getiriyoruz. Yapılan açıklamanın ardından eylem olaysız sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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- Opera önünde toplananlar

- Slogan atanlar

- Yürüyüşten detaylar

- Basın açıklaması

- Genel ve detaylar

06.07.2018 - 21.43 Haber Kodu : 180706196

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3- AĞVA\'DA ÇOCUK İSTİSMARI VE CİNAYETLERİNİ PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

Şile Ağva sakinleri, yürüyüş düzenleyerek çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.

Ağva sakinleri, çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etmek amacıyla, saat 17.00\'de Ağva sahilinde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizlerle alkış tutup, düdük çalarak yürüyüşe geçen gruptakilere, sahildekiler de alkışlayarak destek verdi. Yürüyüş Ağva Meydanı\'nda son buldu. Burada yapılan basın açıklamasında, çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve şiddete karşı gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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-Grubun toplanması

-Yürüyüşe geçmeleri

-Yapılan röp.

-Basın açıklaması

Detaylar

06.07.2018 - 21.33 Haber Kodu : 180706193

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(ÖZEL)

4- ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ\'DAN GEÇTİ

- ÖN VE ARKA BÖLÜMDE SİLAHLI ASKERLER NÖBET TUTTU

* ABD donanmasına ait güdümlü füze derstroyeri İstanbul Boğazı\'ndan geçerek Karadeniz\'e açıldı.

* Geminin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.

* Savaş gemisinde füze rampaların olduğu ve askerlerin silahlarla nöbet tuttuğu görüldü.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL (DHA)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı \'USS Porter\' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30\'da Marmara\'dan İstanbul Boğazı\'na girdi. ABD donanmasına ait muhrip savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Gemi saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet köprüsü altından geçti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olduğu gözlendi. Geminin ön ve arka kısmında ağır makineli silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin orta kısmında füze rampalarının olduğu gözlenirken güvertedeki bazı askerlerin de dürbün ile kıyıyı izlediği görüldü. ABD savaş gemisi Karadeniz\'e açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-ABD savaş gemisinden genel görüntü

-ABD savaş gemisinden detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi

-ABD askerlerinden detay görüntü

-Askerlerin ağır silahlar ile nöbet tutuması

-Gemideki füze rampalarından detay görüntü

-Askerlerin güvertede kıyıyı gözlemesi

DHA FEED

06.07.2018 - 18.08 Haber Kodu : 180706161

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5- FSM KÖPRÜSÜ\'NDEN ATLAYAN BİR GENÇ BOĞAZDA KAYBOLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ -Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden atlayan bir genç, boğazda kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisine bağlı ekiplerin, boğazda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. 25 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi, köprü üstüne gelerek demir korkuların aşarak intihar etmek istedi. Köprü üzerinden geçen sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kısa bir süre sonra korkulukları aşarak köprüden atlayan genç, boğazda kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisine bağlı ekiplerin kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisinin aramaları

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Boğazdan detay görüntü

-Arama çalışmaları

-Genel ve yakın detaylar

06.07.2018 - 18.31 Haber Kodu : 180706162

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6- OYUNCU ORAL ÖZER\'İN DE YARALANDIĞI BAR SALDIRISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de oyuncu Oral Özer\'in de yaralandığı bardaki olaylarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy\'de önceki gün bir barda çıkan kavga sonrası ateş açılmıştı. Olaylar sırasında barda bulunan oyuncu Oral Özer da darp edilmişti. Özer ve bir kişinin yaralandığı olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga sonrası bir kişinin bara ateş açtığı görülüyor. olaylar sırasında sokakta da büyük panik yaşanıyor. Kaçışanlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

Özer, twitter hesabından yaptığı açıklamada; \"Dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. Suçsuz, sebepsiz...\" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Kaçışanlar

-Ateş eden kişi

-Sokakta kaçışanlar

-Detaylar

DHA FEED

06.07.2018 - 17.19 Haber Kodu : 180706150

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