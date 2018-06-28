DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU ETKİLİ OLDU

Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Hüseyin ASLIYÜCE-Mustafa AKIN-İdris TİFTİKÇİ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul\'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Dolu yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar araçlarını getirdikleri kilimler ve naylonla örtmeye çalıştı. Araçlarını örtmek için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağışla birlikte bazı noktalarda yollar göle döndü. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı. Öte yandan, İstanbul\'da dolu yağışından korumak için bazı araçların, karton, kilim ve naylonla örtüldüğü görüldü.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İlk yağışın ardından bir süre sonra ikinci bir sağanak dalgası İstanbul\'u etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle birçok ilçede yollar göle döndü. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçlar vatandaşlar ve ekiperni yardımıyla kurtarıldı. Taksim\'de de sağanak nedeniyle vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİ İKİ KERE UYARDI

Meteoroloji\'den yapılan ilk açıklamada, \"Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul\'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.\" denildi.

İkinci uyarıda ise ifadelerine yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bu gece İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağışın ardından, 23.30 - 01.00 saatleri arasında Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı kütlenin İstanbul\'da yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışa yol açması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet koordinasyon Merkezi(AKOM)\'dan da; \"İstanbul da sağanak yağış, Boğaz çevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak. Zeytinburnu, Merter, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkisi altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor.\" açıklaması yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gök gürültüsü ve şimşek

-Yağmur

-Dolu yağışı

-Dolu yağarken araçlarını örtmeye çalışanlar

-Dolu yağışıyla zor anlar yaşayanlar

-Dolu yağışı öncesinde örtülen araçlar

28.06.2018 - 01.51 Haber Kodu : 180628017

28.06.2018 - 01.14 Haber Kodu : 180628012

28.06.2018 - 00.43 Haber Kodu : 180628011

28.06.2018 - 00.38 Haber Kodu : 180628010

28.06.2018 - 00.35 Haber Kodu : 180628009

28.06.2018 - 00.28 Haber Kodu : 180628008

28.06.2018 - 00.22 Haber Kodu : 180628004

27.06.2018 - 23.23 Haber Kodu : 180627203

27.06.2018 - 23.22 Haber Kodu : 180627202

27.06.2018 - 23.14 Haber Kodu : 180627201

27.06.2018 - 23.09 Haber Kodu : 180627200

27.06.2018 - 22.50 Haber Kodu : 180627199

27.06.2018 - 22.45 Haber Kodu : 180627198

27.06.2018 - 22.33 Haber Kodu : 180627197

27.06.2018 - 22.27 Haber Kodu : 180627195

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2- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA HAVA TRAFİĞİ 10 DAKİKA DURDU



Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da etkili olan ilk gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda hava trafiği 10 dakika durduruldu.

Akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış, dolu, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (Elektrik Yüklü Bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı\'na inecek olan uçaklar bir süredir iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı. Kalkış yapacak uçaklar ise pist başında 10 dakika beklemek zorunda kaldı.



Meteroloji tarafından yapılan ikinci uyarı ardından başlayan sağanak ve elektrik yüklü CB (cumulonimbus) bulutları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yapacak olan uçaklar 30 dakika ile 1 saat arasında hava da tur atamak zorunda kaldı. İniş yapacak 6 uçak ise başka havalimanılarına yönlendirildi.



6 UÇAK BAŞKA HAVALİMANI\'NA YÖNLENDİRİLDİ

Yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı\'na inmesi gereken Onur Hava Yolları\'nın Bodrum ile Türk Hava Yolları\'nın Dublin ve Franfurt uçakları İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na indi. THY\'nin Malaga uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı\'na inerken yine THY\'nin Ljubliana ve Moskova uçakları ise Çorlu Havalimanı\'na yönlendirildi.



NEDEN UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANINA İNİYOR

Kısaca CB (kümülonimbus-cumulonimbus) olarak adlandırılan bu tür bulutlar, uçakların sistemlerine zarar verebilecek düzeyde elektrik yüküne sahip. Pilotlar bu tür bulut oluşumlarının içine girmiyor. Etraflarından dolaşarak uçuyor. Ancak CB bulutları bazen uçaklar emniyet mesafesini korusa bile uçakların yoğun olarak elektrik kullandığı radar veya avionik sistemlerine zarar verebiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kule görüntüsü

-Kule ile birlikte yağış görüntüsü

-Boarddan görüntü

-Uçak görüntüsü

-Aprondan uçak görüntüsü

-Havada şimşek görüntüsü

-Apronda çalışanlardan görüntü

genel ve detay görüntü



27.06.2018 - 23.23 Haber Kodu : 180627203



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3 - BAĞCILAR VE ATAKÖY\'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağışla birlikte bazı noktalarda yollar göle döndü. Bu noktalardan bir de Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı oldu. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Araçlar yollarda mahsur kaldı Mahsur kalan araçlar çevredik vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ataköy\'de de Strasburg Caddesi üzerinde bazı araçlar da göle dönen yolda hasar gördü. Araçlar çekiciyle kurtarıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluklar yaşadı.

Görüntü dökümü:

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-Bağcılar\'da göle dönen yollar

-Mahsur kalan araçlar

-Vatandaşların yardımı

-Ataköy\'de göle dönen yol-EK

-Araçların çekiciyle çekilmesi-EK

-Genel ve detalyar

28.06.2018 - 01.32 Haber Kodu : 180628015

28.06.2018 - 02.58 Haber Kodu : 180628022

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4 - TAKSİM MEYDANI\'NI ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı\'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Şimşeklerin aydınlatması

-Genel ve detaylar

28.06.2018 - 05.36 Haber Kodu : 180628026

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(ÖZEL)

5- ATAŞEHİR\'DE BİNANIN DIŞ CEPHE İSKELESİ DEVRİLDİ

* Sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Ataşehir\'de dış cephe yapımı için bir binaya kurulan iskele devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

İstanbul\'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Ataşehir\'de dış cephe yapımı için bir binaya kurulan iskeleyi devirdi.

Kayışdağı Mahallesi Dilaver Sokak\'ta meydana gelen olayda 4 katlı binanın dış cephesinin yapılması için kurulan iskele iddiaya göre aşırı rüzgar nedeniyle saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.



İSKELE\'NİN DEMİRLERİ ELEKTRİK TELLERİNE TAKILDI

Aşırı rüzgar nedeniyle devrildiği iddia edilen iskele demirleri, binanın önünden geçen elektrik kablolarının üzerine düştü.



SOKAKTA ELEKTRİKLER KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önleminin alınmasıyla birlikte can güvenliği nedeniyle elektrikler kesildi.



İSKELENİN SÖKÜLMESİ 3 SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Elektrik direklerinin üzerine devrilen iskele demirleri ekipler tarafından tek tek kesilerek devrilen bölüm söküldü.



BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

İskelenin çöküşü anlatan mahalle sakinlerinden Hüseyin Bozdemir, \"Aşırı derecede yağmur ve fırtına vardı. Sonra büyük bir gürültü sesi duyduk. Baktık iskele olduğu gibi aşağı gelmişti. Elektrikler de kesildi. Allahtan kimse yoktu\" diyerek yaşananları anlattı.

Görüntü dökümü:

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- Devrilen iskele

-İtfaiye ekibinin çalışması

-Toplanan mahalleli

-Röportaj

-İskele demirlerinin kesilmesi

-Kesilen demirlerin düşmesi

-Zabıta ekipleri ve polisin güvenlik önlemi alması

-Elektriği kesilen binalar

-Genel ve detay görüntüler

28.06.2018 - 05.33 Haber Kodu : 180628025

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(ÖZEL)

6 - DOLU YAĞIŞINDA KÖPRÜ ALTINA SIĞINDILAR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul\'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur ve dolu etkili oldu. Bazı vatandaşlar D-100 Karayolu\'nda köprülerin altında araçlarını park ederek etkili olan dolu yağışına karşı araçlarını korumaya çalıştılar. Dolu yağışı nedeniyle TEM otoyolu ve D-100 Karayolu\'nda yoğunluk oluştu.

Köprü altında aracını park eden sürücü Adnan Dolgun, \"Malesef birinci yağmur da kurtuldum. Bahçelievler\'de bir kapalı garaj yetiştirebildim. Şimdi gelirken aşırı derece şimşek gök görültüsü yağmur dolasıyla son çare Bostancı Köprüsü\'nü buldum. Bundan sonra ne olacak bilemiyorum belki de sabahlyacağız bu gece\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Köprü altında bekleyen araçlar

-Yağmurdan görüntü

-D-100 karayolunda ilerleyen araçlar.

-Flaşörlerini yakan sürücüler.

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

28.06.2018 - 01.38 Haber Kodu : 180628016

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7- MEHMET ALTAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan\'ın, duruşma gününü belirlediği tensip zaptı ile birlikte tahliyesine karar verdi. Mehmet Altan tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden salıverildi.

Mehmet Altan işlemlerinin ardından saat 19.30\'da cezaevinden çıkarılarak yakındaki bir dinlenme tesisine getirilip serbest bırakıldı.

Altan\'ı eşi Ümit Altan, Gazeteci-Yazar Hasan Cemal ve yakınları karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Altan, \"Türkiye\'nin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve Avrupa\'nın en yüksek mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, baha ağırlaştırılmış müebbet veren İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dosyayı, en son halini inceleyerek benim gözaltına bile alınamayacağıma karar verdi. Onun için benim tahliye olmamdan ziyade, gözaltına alınmam hukuksuzdu, sonraki süre ç de hukuksuzdu ve 2 sene yattım. Aynı zamanda 30 yıl hocalık yaptığım 93\'ten beri profesör olduğum İstanbul Üniversitesinden de atıldım. Onun için tahliyemden ziyade, Türkiye ve Avrupa\'nın en yüksek mahkemelerinin mevcut dosyanın son halini inceleyerek gözaltına bile alınamayacağım kararının üzerinde durulması gerekir. Çünkü beni gözaltına alan birisi var, onu onaylayan birisi var, tutuklayan birisi var, 2 yıl hapishanede dosyalarımı tetkik ederek içeride kalmam gerektiğime onay veren birileri var. Ağırlaştırılmış müebbetle mahkûm eden birileri var, ben bunun atını çizmek istiyorum. Tahliyeden ziyade gözaltına bile alınmamam gerektiğimin vurgusunu Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın en yüksek mahkemelerinin karar vermiş olması. Bunun üstünün örtülüp duruldu.\" dedi.

Bundan sonrası için bir planınız var mı? Şeklindeki soru üzerine Altan, \"Bir planım, programım yok, Türkiye böyle bir yer. Yani babadan oğula değişeceğini varsaydığım ama bir şekilde hukukun demokrasinin, özgürlüklerin yerleşmediği bir süreç. İnşallah, benim çıkmam evrensel hukukun geri dönmesinin işareti olur ve bunun mağdurları da bir an evvel kurtulur diye diliyorum. Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır. Anayasanın 153.maddesine göre herkes bu anayasa kararına uymak mecburiyetindeydi ama 26 ve 27. Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 üyesi buna 11 Ocak\'ta uymadı. Ben Anayasanın amir hükmüne rağmen bir de 11 Ocak\'tan beri yatıyorum. Yani neresinden tutayım.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Altan\'ın yakınları tarafından karşılanması

-Eşi ve Hasan Cemal\'in karşılaması

-Altan\'ın açıklamaları

27.06.2018 - 20.05 Haber Kodu : 180627162

27.06.2018 - 20.39 Haber Kodu : 180627176

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8- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

İstanbul\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul genelinde eş zamanlı yapılan operasyonda 45 adrese baskın düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saat 05.30 sıralarında daha önceden tespit edilen 45 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.



Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği adreslere yapılan baskınlarda 53 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Beyoğlu Bostan Mahallesi\'nde yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken evlerde aramalar yapıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Evlere girilmesi

-Genel ve detaylar

28.06.2018 - 06.44 Haber Kodu : 180628027

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9- UYUŞTURUCU SATICISININ İBRETLİK SONU

* İçtiği maddenin etkisiyle kriz geçiren uyuşturucu satıcılığından sabıkalı genci, yoldan geçen çocuklar kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

* O anlar kameraya yansırken 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

Sultangazi\'de \" torbacı\" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılığından sabıkalı genç, sokak ortasında madde krizine girdi. Yoldan geçen küçük yaştaki çocuklar, kalp masajı yaparak krize giren genci hayata döndürmeye çalıştı. 22 yaşındaki genç hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Cebeci Mahallesi\'nde meydana geldi. Emniyet kayıtlarında, \" torbacı\" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılığından çok sayıda suç kaydı olan 22 yaşındaki E. K. sokak ortasında uyuşturucu madde kullandı. Kullandığı maddenin etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken genç, yere düşerek madde krizine girdi.

ÇOCUKLAR KALP MASAJI YAPTI

Bu sırada yoldan geçen 10 -12 yaşlarındaki bir çocuk yerde hareketsiz yatan E.K.\'yi gördü. Büyük korku yaşayan küçük çocuk, çevredeki arkadaşlarına haber verdi. Yine yaşları10 ila 14 yaşlarında değişen çocuk grubu, yerde yatan gence kalp masajı yapmaya başladı. Bu sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri madde kullanan E.K\'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

380 OPERASYON, 150 GÖZALTI

Öte yandan, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan \"özel narkotik ekibi\", uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 5 ayda, 380 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda aralarında \"Baron\" diye tabir edilen 30 büyük uyuşturucu satıcısı ve üreticisinin de aralarında olduğu 150 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan uyuşturucu baronları ve çok sayıda uyuşturucu satıcısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgede uyuşturucu imalatı için kullanılan birçok yapı da yıkıldı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Torbacının madde içişi

-Ayakta güçlükle durması

-Yere düşmesi

-Çocukların görmesi

-Çocukların kalp masajı yapması

-112 ekiplerinin gelişi

-Yapılan operasyonlardan görüntü

27.06.2018 - 19.23 Haber Kodu : 180627160

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10- SİLAHLI VE MASKELİ SOYGUN KAMERADA

* Kılık değiştiren soyguncu polis tarafından yakalandı.

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da bir markete giren silahlı ve maskeli soyguncu kasa görevlisini etkisiz hale getirip bir miktar parayı alıp kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan soyguncu, \"Ablamın düğünü için soygun yaptım\" dediği öğrenildi.

Olay öğle saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi, 865. sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Maskeli ve silahlı bir kişi marketten içeri girerek kasadaki görevliyi etkisiz hale getirdi. Silahla tehdit ettiği kasa görevlisine kasayı açtıran soyguncu kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine ve çevre sokaklara çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

\"ABLAMIN DÜĞÜNÜ İÇİN YAPTIM\"

Kaçan kişi bir ara sokakta yanında getirdiği giysileri giyerek kılık değiştirdi. Havaya uyarı ateşi Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler kovalamaca sonucu hırsızı kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan kişinin 20 yaşındaki Serkan K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan kişi ifadesi alınmak üzere Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Serkan K.\'nin daha önce de 2 ayrı markette soygun olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinde\" Ablamın düğünü için yaptım \" dediği öğrenildi. Yakalanan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soyguncunun benzer yöntemlerle 2 marketteki çalışanları gasp etmesi marketlerin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Markete girişi

-Silahla tehdit edişi

-Paraları poşete koyuşu

-Kaçışı ve polisin havaya ateş edişi

-Önceki 2 gaspa ait güvenlik kamera görüntüleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sokaktan görüntü

27.06.2018 - 17.17 Haber Kodu : 180627140

