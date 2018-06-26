DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL\'DA DOLU ALARMI (1)

- Seccadeli paspaslı dolu önlemi



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi.

Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu. Bakırköy\'de sokak üzerine park ettikleri araçlarının zarar görmemesi için üzerlerinin seccade, halı ve yolluklarla örtüldü. Bazı vatandaşlar örtüleri bantla tuttururken bazıları ise taşları kullandı.

İstanbul\'daki kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşanıyor. İstanbul\'da geçen yıl 27 Temmuz\'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş, hava trafiğinde de aksamalar olmuştu. Yağış nedeniyle çok sayıda araçta ciddi hasarlar oluşmuştu.

Görüntü Dökümü:

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/KADIKÖY-ÜSKÜDAR - BAKIRKÖY

-Galerideki önlemler

-Röportaj

-Bakırköy\'deki Seccade, halı ve örtülürin bulunduğu araçlar

-Genel ve detaylar



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2 - FATİH\'TE CAMİ BAHÇESİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te Şehzade Camii\'nin bahçesinde vücudunda kesici aletle yapılmış yara izleri bulunan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Fatih Kalenderhane Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Şehzade Camii\'nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami bahçesinde hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. Yapılan incelemede caminin bahçesinde ölü olarak bulunan kişinin 50 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, vücudunda kesici aletle yapılmış yara izleri belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Camii dışından görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Cesedin cenaze aracına kaldırılışı

-Genel ve detaylar



26.06.2018 - 03.37 Haber Kodu : 180626005

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3- HAVALİMANINDA ALKOL KOMASINA GİREN YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Atatürk Havalimanı otoparkında alkol komasına giren yolcu hastaneye kaldırıldı.

THY\'nin TK-1018 sefer sayılı uçağıyla saat 12.00\'da Kosova\'nın başkenti Priştine\'den İstanbul Atatürk Havalimanı\'na transit yolcu olarak gelen Arnavut uyruklu Luan Metallaj (28), THY\'nin TK-1859 tarifeli seferiyle saat 13:20\'de İspanya\'nın başkenti Madrid\'e gidecekti. Metallaj bilinmeyen bir nedenle Madrid uçağına binmedi. Akşam saatlerinde havalimanında vale görevlisi olarak çalışan bir personel, havalimanı katlı otoparkın 5 katında Metallaj\'ı yerde yüzü koyun yataraken gördü. Yanında bitmiş alkol şişesi gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine Atatürk Havalimanı\'nda görevli sağlık ekibini çağırdı. Kontrollerde alkol komasına girdiği belirlenen Metallaj yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Luan Metallaj\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Luan Metallaj yerde görüntüsü

-Sağlık ekibinden görüntü

-Metallaj\'a sağlık ekibinin müdahalesi

-Olay yerinden görüntü

-Metallaj\'ı sedye konma görüntüsü

-Metallaj\'ın ambulans konma görütüsü

-Genel ve detay görüntü



25.06.2018 - 22.20 Haber Kodu : 180625163

