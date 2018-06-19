DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BAĞCILAR\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da, sokak satıcılarına yönelik 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturuce ele geçirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar\'da sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sabah saatlerinde baskın yapılan adreslere giren polis ekipleri, içeride bir süre aramalar yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, aramalar sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan adresler

- Polis ekiplerinin içeri girmesi

- Özel harekat polisinden görüntü

- Zırhlı polis araçlarından görüntü

- Genel ve detaylar

19.06.2018 - 07.05 Haber Kodu : 180619010

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2- KONTROLDEN ÇIKAN KAĞIT BOBİN YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Basın Ekspres TEM Bağlantı Yolu\'ndan Başakşehir istikametinde seyir halinde olan kağıt bobin yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası TIR\'da bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Basın Ekspres Tem Bağlantı Yolu Başakşehir istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Mahmut A.\'nın kullandığı 42 S 9342 plakalı kağıt bobin yüklü TIR, Bağcılar\'dan Tem Bağlantı Yolu\'na döndüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı

TIR, virajı döndükten sonra devrilerek savruldu. TIR\'ın dorsesinde bulunan kağıt bobinler savrulurken, kupasında bulunan sürücü Mahmut A. ile beraberindeki İbrahim A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastaneye kaldırdı. Mahmut A. ile İbrahim A.\'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası devrilen TIR\'ı kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Polis ekipleri de önlem alarak trafik akışını tek şeritten verdi. Devrilen TIR bulunduğu yerden kaldırılarak çekildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Devrilen tır

- Polis ekiplerinin çalışması

- Devrilen tırın kaldırma çalışmaları

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar

19.06.2018 - 01.22 Haber Kodu : 180619002

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(ÖZEL)

3- BARİYERLERDEN ATLAYAN GENÇ KIZA TAKSİ ÇARPTI

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Unkapanı Köprüsü üzerinde bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza taksi çarptı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü üzeri Fatih istikametinde meydana geldi. Ercan Üzüm yönetimindeki 34 TEK 30 plakalı taksi, bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Aysu Dündar\'a (17) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Dündar\'ı hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Dündar\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaralıya müdahale

-Ambulansa alınması

-Taksiden görüntü

-Sürücüden görüntü

-Detaylar

18.06.2018 - 18.51 Haber Kodu : 180618183

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4- FATİH\'TE HAYVANSEVERLERİ AYAĞA KALDIRAN OLAY

* Veteriner Tuğrul Arıtı,

\"9-10 yıllık hekimim bu gördüğüm, bir insan eliyle en ağır vaka\"

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Son günlerde hayvanlara yönelik artan şiddetin bir yenisi İstanbul\'da yaşandı. Fatih\'te bir apartmanın önündeki otomobilin altında derisinin büyük bir bölümü yüzülerek öldürülmüş halde bir sokak kedisi bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, inceleme başlattı

Seyitömer Mahallesi Altımermer Caddesi\'nde bir apartmanın önünde park halindeki bir otomobilin altında bir sokak kedisinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelendi. Otomobile yaklaşarak kedinin yanına gelen çevre sakinleri gördükleri manzara karşısında adeta şoka uğradılar. Kedinin otomobil çarpması sonucu ölmüş olabileceğini sanan çevre sakinleri kedinin derisinin büyük bir bölümünün yüzülerek soyulduğunu gördüler. Durumu polis ve belediye ekiplerine bildiren çevre sakinleri ölen kediyi yakındaki boş bir alana gömdüler. Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, inceleme başlattı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ve Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çevredekilerden bilgi aldı.



\"GELDİĞİMDE KEDİ YOKTU\"

Kediyi otomobilinin altında ilk olarak gördükten sonra polis ve belediyeye haber verdiğini söyleyen Kamil Kalyoncu, \"Bir kediyi yüzmüşler gelin bunu arabamın altından kaldırın dedim. Olur dediler not aldılar. Dün akşam 12.00\'de baktım kedi duruyor. Bugün öğlen 12.00\'ye kadar kedi o şekilde duruyordu. En son işe gitmek zorundaydım arabamı çıkarttım gittim. Geldiğimde yoktu, kedi alınmıştı\" diye konuştu.



\"BELDEN AŞAĞI KISMININ KOMPLE YÜZÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK\"

Kedinin bulunduğu yerdeki işyerinin sahibi Yusuf Ünal ise sabahleyin dükkanı açtıklarında bir aracın altında kediyi gördüklerini ifade ederek, \"Biz ön taraftan baktığımızda kedinin ezilmiş olduğunu düşüktük. Ama arabayı geri çektikten sonra derisinin yüzülüp soyulduğunu gördük. Belden aşağı kısmının komple yüzüldüğünü gördük. Belki hayvan yapmıştır ama sanmıyorum bir insan eliyle yapılmış gibi gözüküyor. Kediyi burada gün içinde görüyorduk. Salam, su veriyordum. Hatta bir gün önce de mevzu olmuştu. Hep burada durunca kediyle konuşuyordum diyordum ki, \'İleride kasap var oğlum. Kasaptan al falan\' diyordum\' kediye müşteri de bana demişti \'kiminle konuşuyorsun\', \'kediye yol tarif ediyorum\' falan öyle gülüşmüştük\" dedi.



\"MUTLAKA BİR İNSAN ELİ DEĞMİŞ\"

Kedinin kızgın yağ yada zift benzeri bir madde ile öldürülmüş olabileceğini belirten Veteriner Tuğrul Arıtı, \"Derinin tamamen eriyip vücuttan kopmasına sebebiyet verecek bir travma yaşamış bu kedi. Bilekten aşağısı dediğimiz kısımda hala deri duruyor. Kaburgalardan yukarısı kafaya doğru olan kısım duruyor. Ama kaburgalardan ayak bileklerine kadar olan kısım tamamen soyulmuş. Mutlaka bir insan eli değmiş üzerine bir şey dökülmüş. Bir şey atılmış. Deri takip edilmiş. Deri çürüyecek yok olacak bir şey değil. Deri vücuttan ayrıldıktan bir insan eliyle sonra deri alınıp atılmış. Çünkü dokular ve kaslar bir anatomi dersindeki kadavranın görüntüsü kadar sağlıklı bir şekilde görünüyor. Mutlaka bir insan eli değmiş. \" şeklinde konuştu.



\"GÖRDÜĞÜM EN AĞIR VAKA\"

Arıtı, olayı \'Bir hayvan yapmış olabilir mi?\' şeklindeki soruya ise, \"Başka bir hayvan bu şekilde birşey yapamaz. Şehrin göbeğinde bir kediye bunu yapabilecek bir kurt, domuz, ayı, çakal, tilki yok. Bunu yapabilecek yegane vahşi yaşadığımız coğrafyada insan. 9-10 yıllık hekimim bu gördüğüm bir insan eliyle en ağır vaka. Şimdiye kadar ki vakalar kedine bali dökmüş gitmiş, köpeğe tecavüz etmiş gitmiş, yakmış gitmiş ama bu farklı bir şey\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Kedinin derisinin yüzülmüş hali(cep telefonu)

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Aynı çevredeki kedilerden görüntü

-Röpler

-Genel ve detaylar

18.06.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180618176

