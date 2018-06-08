DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- AYAZAĞA\'DA METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan Kılıç- Ozan URAL / İstanbul DHA

Sarıyer\'de kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Ayazağa Mahallesi 170. sokakta dün saat 22.00 sıralarında kimsenin olmadığı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, büyük bir patlama sesinin ardından tek katlı binadan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm binayı alevler sararken vatandaşlar, yangının yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.



YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni itfaiyenin çalışmalarının ardından belirlenecek.



YANGINDA MADDE BAĞIMLISI ŞÜPHESİ

Mahalle sakinleri, yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia etti. Görgü tanıklarından Furkan İşleyen, \"İçeride tüp varmış duyduğumuza göre, içeride madde içenler tüp patlatmış. Onun sonucunda yangın çıkmaya başladı. Tüpün patlamasını duyduk. Ondan sonra zaten millet toplandı. Yan binalara sıçramasın diye balkonlardan su döktüler\" dedi.

Beyza Çeliktaş ise, madde bağımlılarına dikkat çekerek, \"Bölgede Ayazağa çevresinde çok madde bağımlıları dolaşıyor. Muhtemelen madde bağımlıları yaptı diye düşünüyorum. Patlama olduğunda evin yanındaydım. Başıma bir şey gelecek diye kaçtım hatta\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından binanın alevli bir şekilde yanması

-Olay yeri

-Binadan çıkan dumanlar

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Toplanan vatandaşlar

-Röportaj

-Genel ve Detay görüntüler



07.06.2018 - 23.37 Haber Kodu : 180607290

08.06.2018 - 00.10 Haber Kodu : 180608001

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2- SERVİSÇİLERDEN İBB ÖNÜNDE PLAKA TAHDİT EYLEMİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)önünde eylem yaptı.

İSED üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Akşam saatlerinde Belediye binasının önünde toplanan bir grup servisçi esnafı, yetkililer ile görüşmek istedi. Daha sonra belediyenin önünde oturma eylemi yapan servisçiler, sloganlar attı. Belediye önünde eylem yapan servisçilere CHP milletvekilleri Ali Şeker ile Onursal Adıgüzel de destek verdi. İSED Başkanı Cuma Tekin yaptığı açıklamada kendilerine söz verildiğini ileri sürerek, esnaf için plaka tahdidi istedi.

Daha sonra slogan atan bazı servisçiler 15 Temmuz Şehitleri Caddesi\'ni kısa süreliğine trafiğe kapattı. Bir süre trafiğe kapanan yol, diğer servisçilerin müdahalesiyle tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Servişçilerin toplanması

- Slogan atmaları

- Basın açıklaması

- Belediye binası önündeki önlem

- Genel ve detaylar



08.06.2018 - 01.00 Haber Kodu : 180608002

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3- NUMAN KURTULMUŞ ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA TAKSİCİLER ZİYARET ETTİ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL(DHA)

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş iftar öncesinde Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi\'ni ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri için taksicilerden destek istedi.

Bakan Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, \"Maalesef muhalefet partileri ne yapacaklarını değil, neyi yıkacaklarını söylüyor. Neyi yaptırmayacağını söylüyor. \'Araba yaptırmayacağım\' diyor, yaptırma. Siz şimdi şoför kardeşlerimizsiniz. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda \'Anadol\' marka bir araba vardı. Hala vardır. Arkalarını kesmiş pikap gibi kullanırlar. \'Anadol\' marka araba çarpıştığı zaman keçiler kaportasını yerdi. İçi saman doluydu. 1960\'lı yıllarda Türkiye\'ye araba yaptırmayan zihniyet, aynı zihniyetti. Türkiye\'ye kendi arabasını yaptırmadılar, \'Anadol\' diye bir markayı maalesef utanç olacak bir markayı getirdiler, bir tenekeyi bir saman parçasını uzun yıllar boyunca millete sattılar. Türkiye\'ye 1940\'lı yılların sonunda uçağını yaptırmadılar, Türkiye\'de 1970\'li yıllarda savaş uçaklarını yaptırmadılar. Zaten aynı kafa yaptırmıyor. \'Birinci köprü\' dersin istemez, \'ikinci köprü\' dersin istemez, \'Marmaray\' dersin istemez, \'araba\' dersin istemez. Şimdi bir tane aklı evvel de çıkmış \'ben de Çanakkale Köprüsünü yaptırmam\' diyor. Allah akıl versin\" dedi.

TAKSİCİLERDEN CUMHURBAŞKANI\'NA TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, \"Biliyorsunuz Uber denen korsan bir taşımacı var. Bu bizim 55 yıllık emeğimizi bir anda silip süpürmeye başladı. Gerçekten esnaf olarak çok rahatsız olduk. Çünkü biz bunları devlet ihalelerinden aldık. Gece gündüz bu arabaların içerisinde yatarak buralara gelmişiz. Ama diğeri gidip 100 bin liraya bir araba alıyor ve gelip bizimle aynı işi yapıyor. Bizim bunu esnaf olarak kabul etmemiz mümkün değil. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu haksızlığa \'dur\' diyeceğini biliyorduk. Sonunda esnafı rahatlattılar. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum\" dedi.

Bakan Kurtulmuş, bindiği bir taksiyi bir süre kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Numan Kurtulmuş gelişi

-Taksicilerden görüntü

-Fahrettin Can konuşması

-Numan Kurtulmuş konuşması

-Numan Kurtulmuş Taksiye binmesi

-Genel ve detay görüntü

07.06.2018 - 20.40 Haber Kodu : 180607269



