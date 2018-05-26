DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BAKIRKÖY\'DE KONTEYNER TAŞIYAN TIR DEVRİLDİ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de seyir halinde TIR üst geçide çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteyner taşıyan Raşit Akçapınar yönetimindeki 41 VN 564 plakalı TIR, cadde üzerinde bulunan üst geçide çarparak yan devrildi. Kazada TIR sürücüsü Raşit Akçapınar ile yanında bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması ve olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaza yapan TIR yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan tır

-Belediye ekiplerinden görüntü

-TIR\'ı kaldırılma çalışmaları

-Genel ve Detaylar

26.05.2018 - 02.48 Haber Kodu : 180526008_

=======================

(ÖZEL)

2 - İSKELEDE KORKU DOLU DAKİKALAR KAMERADA

- İskeleye hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü.

- 3 yolcunun yaralandığı kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta bir tekne iskeleye hızla yanaşınca korku dolu anlar yaşandı. Tekne yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. Kameraya yansıyan kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne hızla iskeleye girdi. İskelede yolcu almak için bekleyen tekneye sürten yolcu dolu tekne, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza sonucu teknedeki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine iskeleye ambulans sevkedildi. Hastaneye götürülen yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

--------

-Amatör kameradan kaza anı

-Yaşanan panik

-Ambulansın görüntüsü

-İskeleden detaylar



25.05.2018 - 20.43 Haber Kodu : 180525205

=========================

3- KADIKÖY\'DE BIÇAKLI KAVGA: 1\'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de arkadaş oldukları ileri sürülen 3 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Caferağa Mahallesi Sakızgül Sokak\'ta bulunan bir sinemanın önünde saat 02.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen ve arkadaş oldukları öğrenilen üç kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdülkadir Kortkay (23) gögüs kısmından ağır şekilde yaralanırken, bıçağı kullandığı belirtilen 21 yaşındaki Enes Can Aksakal, olayda yara aldı. Bir kişinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki taksiciler ağır yaralanan Kortkay\'ı bir taksiye bindirerek Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Kortkay durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren ve yaralanan Enes Can Aksakal ise polis tarafından Moda Caddesi\'nde elindeki bıçakla yakalandı. Bu sırada Kavganın ardından, Olay Yeri İnceleme ekipleri de çevrede yaklaşık 1 saat delil araştırması yaptı. Aksakal, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aksakal\'ın durumu iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavga sırasında çevrede bulunan Fikret Yasin, \"Yukarıda kafede oturuyorduk, Sokakta bir arkadaş nara atarak geliyordu, Etraftaki kişilerin demesine göre, yukarıda bir mekanın önünde biriyle kavga etmiş. Birisinin kalbine bıçak saplamış. Çevredekiler hastaneye kaldırmışlar. Diğer arkadaş da bu caddeye yürüyerek buraya kadar geldi. Daha sonra etrafa sataştı. Buraya da polis gelince kendini bıçaklamaya başladı. Polis ekipleri kendini bıçaklayan kişiye biber gazı sıkarak durdurdu. Herhalde arkadaş uyuşturucu etkisinde ya da fazla alkollüydü. Polis yakaladığında bile \'Polis çağırın\' diye tepki gösteriyordu\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Polis ekiplerin şerit çekmesi

-Zanlı polis ekiplerin tarafından yakalanması

-Sağlık ekiplerin zanlıya müdahalesi

-Ambulansın gidişi

-Olayı gören görgü tanıklarıyla röp.

-Genel ve detay

26.05.2018 - 04.42 Haber Kodu : 180526010_

==============================

(ÖZEL)

4 - BAĞDAT CADDESİ\'NDE KAZA

Haber Kamera Ramazan Eğri DHA İstanbul

Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde kontrolden çıkan bir araç yol kenarında bulunan bir kafenin bahçesine girdi. Olay sırasında ölen ya da yararlanan olmadı.

Olay saat 21.00 sıralarında Bağdat Caddesi\'nde meydana geldi. Umut Özdağ yönetimindeki 34 BES 977 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan bir kafenin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik polisleri yapılan incelemede aracın Üsküdar ve Kozyatağı\'nda ayrı ayrı kaza yaptığını ve olay yerinden kaçtığını tespit etti. Sürücü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kafenin bahçesine giren araç

-Kaza nedeniyle toplanan meraklı vatandaşlar

-Görgü tanığıyla röp

-Gözaltına alınan sürücü

-Trafik polisinin telsizle olayı anlatması

-Meraklı vatandaşların olayı görüntülemeye çalışması

-Genel ve Detay

25.05.2018 - 22.51 Haber Kodu : 180525225

==================================



5 - SOSYAL MEDYADA \"HALKBANK\" SORUŞTURMASI

Haber: Yüksel KOÇ İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD\'de karara bağlanan davada ceza almadığı halde sosyal medya hesaplarında Halkbank\'ın ceza aldığına ilişkin paylaşımda bulunlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yaptığı açıklamada, \"Türkiye Halk Bankası A.Ş. vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla Türkiye Halk Bankası A.Ş.\'nin 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD\'de karara bağlanan davada taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından da banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar bulunmadığı, ABD\'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumları tarafından Halk Bankası A.Ş.\'ye herhangi bir ceza bildirilimde bulunulmadığı belirtilmiştir\" denildi.

Ancak sosyal medyada Türkiye Halk Bankası A.Ş.\'nin ceza aldığı yönünde yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, \"Türkiye\'nin önemli kurumlarından biri olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.\'nin güven ve itibarını sarsacak nitelikte bu haber ve yorumların 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu\'nun \'İtibarın Korunması\' başlıklı 74. hükmüne aykırı olduğu gibi aynı kanunun 158 maddesi hükmü ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu\'nun \'Piyasa Dolandırıcılığı\' başlıklı 107. hükmü uyarınca da suç teşkil ettiğinden bahisle ihbarda bulunulması üzerine, ihbara konu tüm eşlemlerin tespiti ile failler hakkında yasal gereğinin yapılmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır\" ifadeleri yeraldı.