DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- BEŞİKTAŞ\'TA FENER ALAYI COŞKUSU



* 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ortaköy\'de düzenlenen Fener Alayı\'nda sokaklar İzmir Marşı\'yla inledi.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş\'ta fener alayı düzenlendi. Ortaköy sahiline kadar devam eden yürüyüşe Türk ve Azeri gaziler ile yüzlerce Beşiktaşlı da katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışının 96\'ıncı yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların adreslerinden birisi de Ortaköy oldu. Beşiktaş Belediyesi tarafından Fener Alayı organize edildi. Dereboyu Caddesi\'nden başlayan yürüyüş, Ortaköy sahilde sona erdi. Yürüyüşe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Azerbaycanlı Gaziler ve yüzlerce Beşiktaşlı katıldı. Atatürk\'ün Gençliğe hitabesinin yer aldığı pankartın taşındığı yürüyüş boyunca İzmir Marşı okundu. Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan Beşiktaşlılar, bandonun çaldığı Gençlik Marşı\'na hep bir ağızdan eşlik etti. Yürüyüşün ardından Ortaköy sahilinde kurulan platformda slayt gösterisi yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

-Yürüyüşe katılanlardan detaylar

-Camlara çıkarak, yürüyüşe destek verenler

-Ortaköy sahilinde saygı duruşunda bulunulması

-Beşiktaş Belediye Başkan vekili Tahir Doğaç\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

19.05.2018 - 21.32 Haber Kodu : 180519209

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(ÖZEL)

2-BAĞDAT CADDESİ\'NDE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Galatasaray taraftarları, 21. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Bağdat Caddesi\'nde ise kutlama yapmak isteyen Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Araçlarında Galatasaray bayrağı veya forması olan araçlara saldıran gruptakiler bir aracın camını kırdı, bir taraftarın ise üzerinden Galatasaray forması çıkartıldı. Grup halinde caddede slogan atan grubu polis sık sık dağılmaları konusunda uyardı. Grup bir süre sonra dağıldı. Cadde üzerindeki GS Store mağazası önünde de polis ekipleri gece boyunca önlem aldı.

Görüntü dökümü:

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- Galatasaraylı taraftarın aracının camının kırılma anı

- Bir taraftarın formasının çıkartırılması

- Fenerbahçe taraftarının caddede sloganlar atması

- Taraftarların polis tarafından uyarılması

- Araçtan sallanan bayrağın alınması

- GS store önündeki polis önlemleri

-Polislerden görüntü

- Genel ve Detay



20.05.2018 - 02.07 Haber Kodu : 180520019

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3- TAKSİM MEYDANI\'NDA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Galatasaray taraftarları 21. şampiyonluğu Taksim Meydanı\'nda coşkuyla kutladı. Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Galatasaray\'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle binlerce Galatasaray taraftarı Taksim Meydanı\'na akın etti. Ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla toplanan taraftarlar, meşalelerle kutlama yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Taksim\'den görüntüler

-Genel ve detaylar

19.05.2018 - 22.10 Haber Kodu : 180519223

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4 - \"O\" ZANLI YAKALANDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Beykoz Kavacık\'taki 2 Mayıs günü tartıştığı sürücüyü defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı. Olaydan 16 gün sonra yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde simit tezgahının önüne park ettiği için tartıştığı sürücüyü bıçakladığını söylediği öğrenildi.

2 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü H.A., M.A.S. tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Olaydan 16 gün sonra Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi\'nde dün yakalanarak gözaltına alınan M.A.S., emniyette sorguya alındı. Zanlı sorgusunda Kavacık\'ta boş araziye kurduğu simit tezgahıyla simit sattığı sırada H.A.\'nın simit tezgahının önüne aracını park ettiğini kaldırmasını isteyince olumsuz yanıt aldığını bu yüzden kavga ettiğini söyledi. H.A.\'yı bıçaklayarak döven zanlı, aynı konudan daha önce de aralarında tartışma çıktığını söylediği de öğrenildi.



CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

M.A.S.\'nin yapılan detaylı sorgulamasında cinayet suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Güvenlik kamerasından olay anı



19.05.2018 - 17.52 Haber Kodu : 180519161







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