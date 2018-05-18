DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - NURTEPE\'DE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü \'ne bağlı polis ekipler, Nurtepe\'de helikopter ve özel harekat ekiplerinin de desteklediği bir operasyon yaptı.

İstanbul polisi başta Kağıthane Nurtepe Mahallesi olmak üzere bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri destek verirken polis helikopteri de havadan destek verdi. Girilen adreslerden biri de Nurtepe Mahallesi Deniz Sokak\'taki bir bina oldu. Çok sayıda polis ekibinin girdiği binada arama ve gözaltı işlemi yapılırken, operasyonun içeriği konusunda bilgi verilmedi.



Görüntü Dökümü:

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-Operasyon düzenlenen bina

-Özel Harekat polislerinin çevre güvenliği alması

-Silahlı sivil polisler

-Genel ve detay görüntüler

18.05.2018 - 06.32 Haber Kodu : 180518006

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2- SULTANBEYLİ\'DE ÇOCUKLAR FRENİ BOŞALAN TIR\'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de freni boşalan TIR, 2 katlı binanın giriş katına çarparak dudu. Kazadan TIR sürücüsü hafif yaralanırken o sırada mahalle arasında oyun oynayan çocuklar TIR\'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sultanbeyli\'de facianın eşiğinden dönülen kaza dün saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Berat Caddesi Ağa Sokak üzerinde gerçekleşti. TIR sürücünün park etmeye çalıştığı aracın bir anda freni boşaldı. Freni boşalan 34 GD 4465 plakalı TIR\'ın oyun oynayan çocukların üzerine doğru ilerlediğini gören bir kadının çığlığı, çocukları TIR\'ın altında kalmaktan son anda kurtardı. Kazada can kaybı yaşanmazken 2 katlı binanın giriş katına çarparak durabilen TIR sürücüsü Enis Ateş, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise olayda hafif yaralanan TIR sürücüsüne olay yerinde ilk sağlık müdahalesini yaptı.

Binaya uzanan elektrik kabloluları ekiplerce kesilirken, doğalgaz ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için doğalgaza panosuna müdahale etti. Kazayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen TIR\'ın sürücüsü Enis Ateş kazayı şöyle anlattı: \"Arabayı park edecektim, arabanın freni tutmadı, tutmayınca panik yaptım ve aşağıya attım kendimi, durduramadım arabayı buraya kadar geldim. Herhangi kimseye bir şey olmadı\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görünt

-Kazaya karışan TIR

-itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

18.05.2018 - 01.48 Haber Kodu : 180518002

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3- MASKELİ SİLAHLI PTT SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de, maskeli ve silahlı olarak girdikleri PTT şubesinden 11 bin lira soygun yapan iki kişi, kendilerini bir süre kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek kaçtı.

Olay, Yeni Mahalle Birinci Er Caddesi üzerindeki PTT şubesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek silah doğrultup çalışanları etkisiz hale getirdi. Veznelerde bulunan 11 bin lirayı gasp eden soygunculara yaya olarak kaçmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri soyguncuları bir süre kovaladı. Soyguncular, kendilerini kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek izlerini kaybettirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra delil araştırması yaptı.

Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Polis, PTT şubesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede soygun anının saniye saniye kameraya yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, maskeli iki kişnin, içeri girdikten sonra çalışanları etkisiz hale geitirip soygun yaptıktan sonra dışarı çıktıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekipleri

-Yerdeki kovanlar

-Polisin içerideki incelemesi

-Çalışanlar

-Çevredeki hareketlilik

Güvenlik kamera görüntüleri

-Maskeli iki kişinin içeri girmesi

-Çalışanları etkisiz hale getirmesi

17.05.2018 - 18.19 Haber Kodu : 180517147

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4- \"KUDÜS\" MİTİNGİNİN AFİŞİ GALATA KULESİ\'NE YANSITILDI



Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA

Yenikapı\'da yapılacak olan \'Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\' mitinginin görsel tanıtımı Galata Kulesi\'ne yansıtıldı. Görselde, \'İnsanlık Adına Haydi Meydana\' sloganı kullanıldı. Galata Kulesi\'ni gezmeye gelenler, duvara yansıtılan yazının cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

Görüntü dökümü:

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-Galata Kulesi

-Duvara yansıtılan miting görseli

-Görseli cep telefonu ve fotoğraf makinesi ile çekenler

-Genel ve detay görüntüler

17.05.2018 - 23.26 Haber Kodu : 180517177

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5- PAZAR ARABASIYLA SOKAKLARDA DOLAŞAN BU KİŞİYE DİKKAT

İstanbul DHA

Sancaktepe\'de pazar arabasıyla dolaşarak girdiği binalardan su saati çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe Atatürk Mahallesi\'nde çok sayıda binadan su saati çalındı. Son olarak Tamer sokakta bir binaya giren hırsız, 5 dairenin su saatini çalarak uzaklaştı. Hırsızlık daire sahipleri tarafından polise bildirildi. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu hırsızın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Şüphelinin girdiği binadan çaldığı sayaçları pazar arabasına koyarak sokakta ilerlediği görülüyor. Polis kameraya yansıyan kişiyi arıyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Şüphelinin pazar arabasıyla binadan çıkması

-Sokakta ilerlemesi

17.05.2018 - 18.26 Haber Kodu : 180517149

