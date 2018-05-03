DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ÇİFTLİKBANK SORUŞTURMASI\'NDA DÜZGÜN GENÇ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu Bulgaristan\'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\" ve \"Dolandırıcılık\" suçlarından tutuklandı.

Çiftlikbank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın ile birlikte hakkında kırmızı bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan ve Bulgaristan\'dan iadesi istenen Düzgün Genç, dün Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye getirildi. Hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle önce Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Genç, Bakırköy Adalet Adliyesi\'nden de Çiftlikbank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Örgütlü Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu\'nun bulunduğu kata çıkarılan Genç, soruşturma savcısı Ersin Akdere tarafından yaklaşık 2.5 saat sorgulandı.



TUTUKLANDI

Savcı Akdere, sorgusunu yaptığı Genç\'i, \"Suç işlemem amacıyla örgüt kurmak\", \"Tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı\" ve \"Bilişim sistemleri ve bankaları kullanmak suretiyle dolandırıcılık\" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Genç, sevk edildiği suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzgün Genç, adliye koridorlarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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Düzgün Genç\'in adliye koridorunda polisler ve avukatıyla görüntüsü



02.05.2018 - 20.54 Haber Kodu : 180502183

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2- DOĞU PERİNÇEK ÇİN\'E GİTTİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)

24 Haziran\'da gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki heyetle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti\'nin başkenti Pekin\'e gitti.

Türk Hava Yolları\'na (THY) ait uçakla Pekin\'e hareket eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yolculuk öncesi açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali\'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perinçek, \"Çin Kominst Partisi\'nin davetlisi olarak beraberimdeki heyetle birlikte Pekin\'e gidiyoruz. Hepimizin bildiği gibi 21. Yüzyılda Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti stratejik dostlukları olan iki ülkedir. Türkiye\'nin güvenliği Çin\'den başlıyor, Çin\'in güvenliği Türkiye\'den başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin\'in bir kuşak bir yol projesi üzerinde bir Kürdistan kurma faaliyeti var. Bu amaçla kan dökülüyor 1991 Körfez Savaşı\'ndan bu yana. Bu proje aynı zamanda Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Çin\'i Amerika yine Güney Çin Denizi\'nde tehdit ediyor. Öte yandan Türkiye\'nin hemen doğu Akdeniz ve ege sularının yakınlarını Türkiye\'yi tehdit eden Amerika, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs askeri tatbikatları yapılıyor\" dedi.

\"YÖNETİME TALİBİZ YETKİ İSTİYORUZ \"

Vatan Partisi olarak Çin yöneticileri güvenlik meselelerini konuşacaklarını söyleyen Perinçek,İslamcı adı altında terör örgütlerine karşı etnik, bölücü terör örgütlerine karşı Türkiye ile çinin birlikte neler yapabileceği, dostluğu, güvenliği konusunda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. Vatan Partisi olarak 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde Türkiye\'yi yönetmek için seçmenlerden yetki istediklerini söyleyen Perinçek, Türkiye\'nin önündeki ekonomik deprem sorunlarını aşmak için bugünden itibaren çalışmalarda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

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-Perinçek\'in açıklamaları

-Detay görüntüler

03.05.2018 - 01.01 Haber Kodu : 180503001

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3- BAKAN KAYA \'SÜLEYMANNAME\" SEGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta bulunan Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde Özcan Özcan Minyatür Proje Atölyesi\'nin hazırladığı Süleymannâme sergisinin açılışı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kızı Esra Albayrak, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da katıldı.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \"Son 16 yılda sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye\'de birçok alanda çok anlamlı bir dönüşüm yaşadık. Ulaşımda, sağlıkta, sanayide, sosyal devlet anlayışıyla sosyal politikalar alanında çok büyük bir dönüşüm yaşadık. Bütün bu dönüşümün önümüzdeki dönemde, yeni ve güçlü Türkiye\'yi inşa etme yolunda daha güçlü bir şekilde devam etmesi için, kültürümüzü daha fazla geliştirebileceğimiz dönemin başlangıcı olur. Ülkemiz 24 Haziran\'da önemli bir tercih yapacak. Biz Türkiye\'nin köklerinden aldığı manevi değerleriyle donanımlı bir nesil yetiştirmenin derdindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman söylüyor. \'Teknolojiyi üreten bir nesil yetiştireceğiz\' diye. Aynı zamanda kültürle, sanatla geçmişiyle bağları sağlam, geleceğe güçlü bir şekilde bakan nesiller yetiştireceğiz\" dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Atölye öğrencisi 14 sanatçının hazırladığı Süleymannâme minyatür sergisi, Arif Çelebi\'nin Kanuni Sultan Süleyman\'ın 1520 yılında tahta çıkışından başlayarak 1556\'ya kadar olan dönemini anlattığı Süleymannâme\'sini yeni bir yorumla sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Kaya\'nın salona gelişi

-Kaya\'nın açıklamaları

-Kurdele kesilmesi

-Sergiden detaylar

-Genel ve detay görüntüler

02.05.2018 - 19.34 Haber Kodu : 180502178



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4- İBB BAŞKANI UYSAL GALATA KULESİ\'NDE YAPILAN VİDEOMAPPİNG GÖSTERİSİNİ İZLEDİ

*İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

\"Arkadaşlarımız bana sundukları zaman açıkçası bu kadar etkileyici olduğunu düşünmüyordum. Burada bakınca sanki kule yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor hissini uyandırıyor.\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Galata Kulesi\'nde gösterime sunulan Videomapping şovunu izledi.

Galata Kulesi\'nin duvarına 3D teknolojisi kullanılarak, yansıtılan ve Videomapping sistemi diye adlandırılan görsel şov ilgi çekmeye devam ediyor. Gösteride, bugün başlayan ve 2-6 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı\'da yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali\'nin de tanıtımı yapıldı. Bu akşamki gösteriyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da izledi. Gösteriden etkilendiğini belirten Uysal, Gençlik Festivali hakkında da açıklamalarda bulundu.

Uysal, \"İstanbul Gençlik Festivali\'nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Burada Galata Kulesi\'nde hem video gösterisi, hem de festivalin tanıtımını yapıyoruz. İstanbul Gençlik Festivali ağırlıklı olarak gençlerimizin enerjisini, dinamik yapılarını ortaya koyabilmeleri adına faaliyetler olduğu kadar İstanbul\'da gençlerimiz dünyadaki gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri birebir burada gözlemleyebilmeleri. Bunları gözlemlerlerken, ülkemizin ve İstanbul\'un geldiği nokta. Gençlerimiz aynı zamanda enerjilerini, dinamik yapılarını ortaya koyarken, dünyadaki konumumuzun ne olduğunu, geleceğe hangi ufukla bakılması gerektiğini de fark etmiş olacaklar.\" dedi.

\"BU KADAR ETKİLEYİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUM\"

Mevlüt Uysal, Galata Kulesi\'ne yansıtılan gösteriden etkilendiğini belirterek, \"Arkadaşlarımız bana sundukları zaman açıkçası bu kadar etkileyici olduğunu düşünmüyordum. Burada bakınca sanki kule yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor hissini uyandırıyor. Bu şovu ilk bilgisayardan seyrettiğim zaman bu kadar gerçekçi olacağını tahmin etmiyordum. Böyle olunca her akşam bir hayli insan seyretmeye geliyor.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Görsel şovdan detaylar

-Kuleden görüntüler

-İzleyenlerden detaylar

-Uysal\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

02.05.2018 - 22.58 Haber Kodu : 180502186



