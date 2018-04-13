DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ÇİFTLİKBANK SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4\'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4\'ü de dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 1\'i, emniyet sorgusunun ardından serbest bırakılırken kalan 8 kişi dün adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcı, sorgularını yaptığı zanlılardan 4\'ünü, \"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık\" ve \"Tacir veya şirket yöneticileri dolandırıcılığı\" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları, kalan 4\'ünü de aynı suçlardan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. 4 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(ÖZEL)

2- SULTANBEYLİ\'DE DOMATES YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de domates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Aracında sıkışan sürücü ağır yaralandı. TIR\'da yüklü tonlarca sebze ise yola saçıldı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu Mecidiye Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Edirne istikametinde seyreden Ali Mutlu yönetimindeki 07 Y 2575 plakalı TIR, gişelere girmeye çalıştığı sırada sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Devrilme sonucu araçta buyüklü tonlarca domates yola saçıldı. Kazada TIR sürücüsü Ali Mutlu ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Yol uzun süre trafiğe kapalı kalırken ekiplerin yaptığı tmizlik çalışması sonucu yol yeniden açıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Devrilen araçtan görüntü

-Sürücünün kurtarılması

-Ambulansa bindirilen sürücü

-Yola saçılan domatesler

-Oluşan trafikten görüntü

-Yolun temizleme çalışmaları

-Genel ve detaylar

13.04.2018 - 07.45 Haber Kodu : 180413007

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3- MALTEPE\'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe\'de park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay, Fındıklı Mahallesi İpek Sokak\'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı apartmanın açık otoparkında bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobillin yandığını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otomobil kullanılmaz hale geldi.



POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ YANGININ ÇIKIS SEBEBİNİ ARAŞTIRIYOR

Apartmanın açık otoparkında yanan otomobil üzerinde polis ekipleri olay yeri çalışması yaptı. Yanan otomobilin çevresinde bulunan bir pet şişe de incelemeye alındı.



YANAN OTOMOBİL YAKLAŞIK BİR SENE PARK HALİNDE

Apartmanda oturan bir vatandaş ise \"Uyuyordum bir anda bir patlama sesi duyduk. Camdan baktık, araba yanıyor hemen itfaiyeyi aradık. Buraya bırakmışlar, yaklaşık bir senedir burada duruyor bu otomobil\" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan otomobil

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis otomobili incelemesi

-Apartman sakiniyle röp.

-Yanan otomobilden detaylar

-Genel ve detaylar

13.04.2018 - 06.47 Haber Kodu : 180413006

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4- SULTANBEYLİ\'DE 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 9 YARALI

Haber: istanbul DHA

Sultanbeyli\'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi\'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kazaya karışan 3 araçta bulunan biri 2 yaşındaki bebek toplam 9 kişi yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken 8 kişinin durumunun iyi olduğu bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Ambulanslara taşınan yaralılar

-2 yaşındaki çocuğun annesiyle sedyede ambulansa taşınması

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Polislerin çalışması

-Genel ve detaylar

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5- NURCAN ARSLAN CİNAYETİNDE \'İYİ HAL\' İNDİRİMİNE PROTESTO

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de Abdullah Melih Barış\'ın, Nurcan Arslan\'ı ruhsatsız tabancayla öldürmek suçlamasıyla yargılandığı davada, \'iyi hal\' indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırılması Arslan\'ın yakınları ve arkadaşları tarafından protesto edildi.

Küçükçekmece\'de, 2016 yılında, Nurcan Arslan\'ı ruhsatsız tabancasıyla 11 el ateş ederek öldürmek suçlamasıyla Abdullah Melih Barış\'ın, yargılandığı dava bugün karara bağlandı. Sanık Abdullah Melih Barış önce ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme \'iyi hal\' indirim uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi. Karara Nurcan Arslan\'ın yakınları ve arkadaşları tepki gösterdi. Halkalı, Esentepe Sokak\'ta toplanan bir grup kadın, \'Erkek adalet değil, gerçek adalet\' pankartı açarak basın açıklaması yaptı.

\"KADIN CİNAYETLERİNDE İYİ HAL, TAHRİK İNDİRİMİ DEĞİL, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYORUZ\"

Nurcan Arslan\'ın bir yakının okuduğu açıklamada, \"Nurcan Arslan, sokak ortasında 11 kurşunla öldürüldü. Nurcan Arslan bu mahallede yaşayan bir kadındı. Dava süreci 2 buçuk yıl sonra karar aşamasına geldi. Bugün Nurcan Arslan\'ın katili için karar verildi. Savcının ağırlaştırılmış müebbet talebine rağmen heyet \'iyi hal\' indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına karar verdi. Bizler ilk günkü acımızla gerek mahkeme koridorlarını gerek sokakları boş bırakmadık. Kadın cinayetlerinde \'iyi hal\' tahrik indirimi değil, ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Türkiye\'de her gün üç kadın, erkek şiddetiyle katlediliyor. Nurcan bu kadınlardan bir tanesiydi. Yarın başka bir kadın da olabilir\" ifadeleri yer aldı.

Kadınlar basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kadınların toplanması

-Pankart açılması

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar

12.04.2018 - 20.14 Haber Kodu : 180412204

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6- İBB BAŞKANI UYSAL: BİZİ KADİR BEYLE KAVGA ETTİREMEZSİNİZ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, \"Bizi Kadir Bey ile kavga ettiremezsiniz. O kadar basit. Biz AK Parti kurulduğu günden bu tarafa büyükşehirde, belediyelerde ne yapıldıysa eksisi de bizim, artısı da. Yanlış yapılan bir şey olduysa \'kusura bakmayın özür dileriz, düzeltiriz\' deriz. Doğru yapılan bir şey olduysa da sahip çıkarız\" dedi.

İBB Meclisi\'nde bugün faaliyet raporu görüşmeleri gerçekleştirildi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2017 yılında yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri anlattı. Uysal\'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP\'li İBB meclis üyeleri Gökhan Zeybek ve Hakkı Sağlam, Mevlüt Uysal\'a eleştiriler yöneltti. Bu eleştirilere yanıt vermek için kürsüye gelen Uysal, \"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak eksikliklerimiz olabilir, eleştirilecek şeylerimiz olabilir. Her halde takdir edilmesi gereken, en iyi yaptığımız şeylerden birisi diye diyebileceğimiz bir şey var ki, o da metro. Şu anda büyükşehir belediyesi olarak 170 kilometrelik metro inşaatımız var. 117 kilometre de bakanlığın metro inşaatı var. İstanbul\'da 277 kilometrelik inşaat devam ediyor. Dünyada aynı anda 277 kilometre metro inşaatı devam eden başka bir şehir yok. Yer altında 20 bin kişi çalışıyor sadece İstanbul\'da\" dedi.

UYSAL, EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY METRO HATTI İÇİN TARİH VERDİ

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Meclis 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ\'ın yönettiği oturumda 2017 yılında yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri anlattı. Uysal, \"Metro ihaleleriyle ilgili iptal yazılarımızı gönderdik, daha sonra geri çekme gerekçelerimizi anlattık. Dört tane hatta bitirme sözü var. Söz aldıklarımız yılsonuna, 2019 başına. 31 Aralık itibarıyla Eminönü-Alibeyköy metro hattımız. İnşallah arada bir dava çıkıp engelleyen olmaz. Bundan sonra öyle bir şey olursa dava dosyasıyla birlikte ilan edeceğiz\" dedi.

\"KADİR BEY\'İ HİÇBİR ZAMAN RET ETMEDİK, RET ETMEYİZ\"

Uysal, \"29 Eylül itibarıyla sizlerin oylarıyla belediye başkanı seçildim. Dörtte üçü onun döneminde yapıldı. Benim verdiğim rakamların tamamı Kadir Topbaş Bey\'in döneminde yapılan faaliyetler. Biz Kadir Bey\'i hiçbir zaman ret etmedik, ret etmeyiz. Kendi iradesiyle büyükşehir belediye başkanlığından ayrılmış olmakla birlikte partimizde devam ediyor. Bizim partilimiz olarak her zaman savunuruz\" diye konuştu.

\"BİZİ KADİR BEY İLE KAVGA ETTİREMEZSİNİZ, O KADAR BASİT\"

Uysal, \"Bizi Kadir Bey ile kavga ettiremezsiniz. O kadar basit. Biz AK Parti kurulduğu günden bu tarafa büyükşehirde, belediyelerde ne yapıldıysa eksisi de bizim, artısı da. Yanlış yapılan bir şey olduysa \'kusura bakmayın özür dileriz, düzeltiriz\' deriz. Doğru yapılan bir şey olduysa da sahip çıkarız. Onun için 2017 bütçesinin 29 Eylül öncesine de o manada sahip çıkıyoruz.\" dedi.

\"KADIKÖY BELEDİYESİ MAHKEME KARARLARINA UYSAYDI CÜMLE ALEME REZİL OLMASAYDIK\"

CHP\'li meclis üyesi Hakkı Sağlam\'ın mahkeme kararlarına uyulması tavsiyesine de cevap veren Uysal, \"Mahkeme kararlarına uyuyoruz. Öyle bir şey olursa mahkeme kararına uyulmadığı gerekçesiyle soluğu savcılıkta alırız, o manada bir sıkıntı yok. Keşke Kadıköy Belediye\'miz de mahkeme kararlarına uysaydı da rezil olmasaydık cümle aleme. Temennimiz herkesin mahkeme kararına uyması\" ifadelerini kullandı.

\"AKM ÖNÜ VE SIRASELVİLER YER ALTINA ALINACAK\"

Taksim\'deki çalışmalara dair de bilgi veren Uysal, \"Maalesef geçmişte yapılan o eylemlerden, her sene 1 Mayıs gerekçesiyle yapılan eylemlerden, Taksim bir türlü kendisine gelemedi. İnşallah Taksim\'i kendisine getireceğiz ve orayı gerçek meydan hale dönüştüreceğiz. Ancak oradaki Atatürk Kültür Merkezi yıkıldı, yeniden yapılıyor. Atatürk Kültür Merkezi\'nin önündeki yol da yerin altına alınacak. Yine orada Sıraselviler\'e dönen cadde de yer altına alınacak. Orada yine inşaat çalışması yapılacak. Dolayısıyla bu yapılan düzenlemeler geçicidir diyorum\" şeklinde konuştu.

\"İ-TAKSİ BÜYÜYECEK\"

İBB Başkanı Uysal, i-Taksi uygulamasına şu ana kadar 5 bin taksicinin dahil olduğunu belirterek, \"i-Taksi ile hemşerilerimizin konfor ve güvenliğini arttırmak adına önemli bir çalışma yapıldı. Sistem sayesinde taksici esnafı ve İstanbul halkı daha kazançlı olacak diye düşünüyorum. Şu anda i-Taksi uygulamasına 5 bin taksici dahil. Taksicilerimizin uygulamayla ilgili bazı düzeltme talepleri var. Bunların yaptığımızda 15 bin taksicimizin bu sisteme dahil olacağını düşünüyoruz. Yerli ve milli bir yazılımla çalışan İstanbulkart taksilerde ve alışverişte de kullanılabilir hale dönüştürüldü\" dedi.

\"GELİR BÜTÇEMİZ 15 MİLYAR 39 MİLYON LİRA\"

İBB\'nin 2017 gider bütçemiz 19 milyar 639 milyon lira, gelir bütçesinin 15 milyar 39 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve öngörülen 4 milyar 600 milyon liralık borçlanmanın 2 milyar 678 milyon liralık kısmını borçlandıklarına dikkat çeken Uysal, \"Yani daha az borçlandık. Ve bütçe dengesini sağlamış olduk. Bu rakamlar bize 2017 bütçesinin yüzde 96 ile gerçekleştiğini gösteriyor. Bu çok büyük bir başarıdır. Performansı çok iyi bir bütçe yılını geride bırakmış oluyoruz. İBB olarak 14,5 milyar TL borcumuz var. Bunun da yarısı kendi şirketimiz olan İGDAŞ\'a. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarına göre şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi en iyi derecelerden birine sahip. Türkiye Cumhuriyeti hangi şartlarda borçlanabiliyorsa, biz de belediye olarak aynı şartlarda borçlanabiliyoruz\" diye konuşu.

150 KABUL, 75 RET OY

Konuşmaların ardından oylanan 2017 Faaliyet Raporu CHP\'nin itirazlarına ve 75 ret oyuna karşın 150 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-2017 Faaliyet Raporunun kabul edilmesi

12.04.2018 - 21.33 Haber Kodu : 180412212

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6- YOLCU DOLU OTOBÜSTE KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN KİŞİ POLİSMİŞ



Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de, geçtiğimiz Pazar günü, özel halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı. Yolcunun silah çektiği kavga otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavgaya karışan kişinin, A.E adlı polis memuru olduğu ve hakkında adli, idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Küçükbakkalköy\'de yaşanmıştı. Özel Halk otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Çekmeköy\'den Kadıköy\'e giden otobüste bulunan bir yolcu, trafik yoğunluğu nedeniyle durak harici inmek istedi. Otobüs şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, kural dışı olduğunu söyleyerek yolcunun inmesine izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu ile şoför Yazıcı arasında yumruklaşma ve boğuşma yaşandı.

KAVGA ÇIKTI, OTOBÜS KAZA YAPTI

Kavga sırasında kontrolsüz kalan otobüs öndeki araca çarparak durdu. Yolcu dolu otobüste yaşanan kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, şoför Yazıcı\'ya silah doğrulttu. Yazıcı da o sırada kollarına atılarak, silahlı kişiyle bir süre tekrar boğuştu. Ardından otobüsün şoförü Yazıcı sinir krizleri geçirerek fenalaştı, silahlı kişi de kaçarak ortadan kayboldu. Yazıcı, yolcular tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yazıcı, İçerenköy Polis Merkezi\'ne giderek kendisine silah doğrultan kişiden şikayetçi oldu.

\"POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ, HERHANGİ BİR KİMLİK GÖSTERMEDİ\"

Otobüsün şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, \"Boğuşurken belindeki silahı çıkardı, mermiyi ağzına verdi ve polis olduğunu söyleyerek küfürler etti. Olay daha da büyümesin diye silahın üzerine atladım. Toplu taşımada insanların hayat tehlikesi var. Polis olduğunu söyledi, herhangi bir kimlik göstermedi. Kimlik gösterse de, polis olsa dahi indirecek pozisyonum olmadığı için, orada indirmemi isteyemezdi \" şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ KARTTAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, o otobüse ücretsiz kartla binenler araştırıldı. Ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli olduğu A.E. adlı polis memuruna ulaşıldı. İfadesine başvurulan A.E. \"Ben durak harici yerde inmek istedim fakat otobüs şoförü izin vermedi. Ben de bir anlık refleksle kapı açma düğmesine bastım. Şoför tokat atınca ben de silah çektim\" dedi.

Polis memuru A.E. hakkında adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yolcunun düğmeye basarak otobüsün kapısını açması

-Otobüs şoförünün kapıları tekrar kapatması

-Yaşanan kavga anı

-Birbirleriyle boğuşmaları

-Kaza anı

-Yolcunun şoföre silah çekmesi

-Diğer yolcuların araya girmesi

-Halk Otobüs şoförünün fenalaşması

(AKTÜEL)

-Şoför ile röp