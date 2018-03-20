DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ek bilgilerle yeniden)

1- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU : 16 GÖZALTI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Ali Kerem BENGİ - Çağatay KENARLI /İstanbul DHA

İstanbul\'da 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 8 ilçede 19 adrese düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı öncesinde eylem hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Aralarında, Kadıköy, Sancaktepe ve Kağıthane\'nin de bulunduğu 8 ilçede yapılan operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.



ARAMALAR KAMERALARLA YAPILDI

Polislerin gittiği adreslerden biri de Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi\'ndeydi. Adrese gelen ekiplerin aramaları saniye saniye polis kameraları tarafından kaydedildi.



GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü

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-Operasyon yapılacak adreslere doğru gidilmesi

-Operasyon yapılan adresler

-TEM şube ekipleri

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Genel ve detaylar

20.03.2018 - 02.26 Haber Kodu : 180320005

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2- \'HACISÜLEYMANOĞULLARI\'NA OPERASYON: 19 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri \'Hacısüleymanoğulları\' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri 25 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 19 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 tane mermi ve fişek ele geçirildi. Polis ekiplerinin bazı adreslerdeki çalışmaları devam ediyor.

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3- KARGOLARI BÖYLE ÇALDILAR

Haber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de yüzleri maskeli 4 kişi bir kargo şubesinin deposunda teslimata hazır paketleri çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi\'nde bulunan bir kargo şubesinin deposunda dün sabah saat 07.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlar kapalı kasa bir minibüsle kargo şubesinin deposunun önüne yanaştı. Aracı kullanan kişi kaçmak için araçta bekledi. Yüzleri maskeli 4 kişi deponun kapısını kırarak içeri girdi. 3 dakika içerisinde teslimata hazır kargoları çalan hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Alarmın çalmasıyla şube müdürüne haber verildi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Soygun anının güvenlik kamerası görüntüsü

20.03.2018 - 09.45 Haber Kodu : 180320014

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- (havadan görüntülerle)

4- ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONUNDA YIKIM TAMAMLANMAK ÜZERE

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Zeytinburnu\'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımının yüzde 75\'lik kısmı tamamlandı. Yıkım çalışmaları öncesinde asbest kontrolü yapılmadığı için yıkım bir süre önce durdurulmuştu. Ancak dev binanın şu anda sadece ön bölümü ayakta dururken, arka tarafta sadece taşıyıcı kolonlar ayakta kalmış durumda.

YIKIM DURDURULMUŞTU

Abdi İpekçi Spor salonunun yıkımına 23 Ocak\'ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken, spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığı iddia ederek şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu.

SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI

Kontrollerin ardından yıkım tekrar başladı. Spor salonunda şu anda yıkımın yaklaşık yüzde 75\'lik kısmı tamamlandı. Binanın arka bölümü tamamen yıkılırken, sadece ön bölümde küçük bir kısım ayakta kalmış durumda. Arka tarafta yıkılan bölümlerde enkazın büyük bölümünün temizlendiği görüldü. Alanda binayı taşıyan dev kolonlar kalmış durumda.

YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK

Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle yıkımdaki son durum



20.03.2018 - 09.50 Haber Kodu : 180320015_



