DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(geniş haber)

1- KAMYONDA YÜKLÜ TRAFO YOLA DEVRİLİNCE D-100\'DE TRAFİK DURDU

- Trafiğe takılmamak için D-100\'de geri geri gittiler

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Sefaköy mevkii\'nde kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Yola akan yağ nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat durdu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler ters yönde ilerleyerek yan yola girdi.

D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo saat 06.30 sıralarında yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde trafik durdu. Metrobüs yoluna da akan yağ nedeniyle Metrobüs seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşandı.

TERS YÖNDE İLERLEDİLER

Devrilen trafo ve akan yağ nedeniyle oluşan yoğun trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D-100\'de geri geri giderek yan yola girdi. Çok sayıda sürücünün yaklaşık 50 metre geri geri giderek yan yola girerek yollarına devam ettiği görüldü.

\"İŞE GEÇ KALDIK\" TEPKİSİ

Uzun süredir trafikte beklediklerini söyleyen sürücüler işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. İşçileri taşıyan bir servis sürücüsü, \"Temizlenmeden bırakmıyorlar. Trafik berbat bütün servisler yolda kaldı\" dedi. Başka bir sürücü ise, \" Bir saattir kaldık burada... Kumlama çalışmaları bitsin diye bekliyoruz. Trafik felç görüyorsunuz, işe de geç kaldık\" diye konuştu.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Devrilen trafo İBB ekipleri tarafından çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yola akan yağ nedeniyle yaklaşık 1 saat durdu ve uzun kuyruklar oluştu. Trafik kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar normal akışına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ters yönde ilerleyen araçlar

-Trafodan görüntü

-Yağdan ve yoldan görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Vatandaşlar ile röp.

-Trafikten görüntü

-Yolun açılması

-Diğer detaylar

02.03.2018 - 07.56 Haber Kodu : 180302023

02.03.2018 - 07.37 Haber Kodu : 180302021

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2- KARTAL\'DA DEHŞET EVİ: KARI-KOCA BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Kartal\'da, karı-koca evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak çiftin psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlunu arıyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi\'ndeki bir sitedeki evde meydana geldi. Bülent Öztürk ile eşi Hatice Öztürk\'ten haber alamayan yakınları, oturdukları eve geldi. Otomobillerinin evin önünde ve kapılarının kilitli olması nedeniyle çilingir çağrılarak kapı açıldı. Yakınları, ikisinin de 65 yaşında oldukları ve iki çocukları bulunduğu öğrenilen Bülent Öztürk ile eşi Hatice Öztürk\'ün yerde yatan cansız bedenleriyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bülent Öztürk\'ün boğazının kesilerek, eşi Hatice Öztürk\'ün ise sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini sürdürürken olay yerine cumhuriyet savcısı da geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇİFTİN OĞLU CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR

Polis, dün akşam 23.00\'te evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, çiftin 30 yaşlarındaki psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ö adlı oğlunu cinayet şüphelisi olarak arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Öldürüldükleri dairenin girişi

-Cenazelerin çıkarılması

-Cenaze aracına konulması

01.03.2018 - 18.51 Haber Kodu : 180301205

01.03.2018 - 19.08 Haber Kodu : 180301208

01.03.2018 - 22.28 Haber Kodu : 180301236

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3- FATİH\'TE YANGIN ÇIKAN 5 KATLI BİNADA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Fatih\'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanlar apartmanın içini sarınca, bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, üst katlar mahsur kalanları da tek tek kurtardı.

Yangın Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi\'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kalaycı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

İTFAİYE EKİPLERİ DUMAN TAHLİYESİ YAPTI

Bu sırada yangın çıkan daireden yükselen dumanlar bina içine yayılınca kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda vatandaşı merdiven yardımıyla kurtardı. Binadan tahliye edilen vatandaşlar olay yerinde bekleyen ambulanslara alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşların bir kısmını tedbir amaçlı hastaneye götürürken, bir kısmını da ayakta tedavi ettiği görüldü. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri binada duman tahliye çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan dairede maddi hasar meydana geldi.

KOMŞULARIMIZIN SESLERİNE UYANDIK

Yangının çıktığı binada oturan ve üst katlardan itfaiye tarafından kurtarılan Bedri Tanrıverdi isimli bir vatandaş, \"Gece uyandık duman geliyor, nereden geldiğini de bilmiyoruz. Sonra baktık ki en alt komşudan geliyor. Bütün katlardan duman çıkıyor. Yaralı olup olmadığından bilgimiz yok bizde daha yeni dışarı çıktık. Bizde komşularımızın seslerine uyandık\" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği bina

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Mahsur kalanların görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin vatandaşları kurtarması

- Sağlık ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin önlemi

- Bina sakini ile röp

- Genel ve detaylar

02.03.2018 - 04.16 Haber Kodu : 180302018

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4- FATİH\'TE İŞYERİ YANGINI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Fatih\'te gece saatlerinde kapalı olan bir giyim mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Fatih, Sururi Mahallesi\'nde gece saat 23:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfaniye Sokak\'ta bulunan bir giyim mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kapalı iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerine kepenkleri keserek içeri girdi. İtfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri de dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini araştırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinden görüntü

- Vatandaş ile röp

- İş yerinde yanan kıyafetlerden görüntü

- Genel ve detaylar

02.03.2018 - 00.48 Haber Kodu : 180302007

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5- BEYAZIT MEYDANI\'NDA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DURDU



Haber-Kamera; Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen \"Beyazıt Meydanı Çevre Düzenleme İnşaatı\" projesi, İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın \"Proje yeniden değerlendirilsin\" talimatı üzerine durdurulduğu öğrenildi. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, çalışmalar projenin değerlendirilmesinin ardından yeniden başlayacak.

Fatih\'te yaklaşık 228 bin 400 metrekarelik alan üzerinde, Beyazıt Meydanı ve Çemberlitaş Meydanı ile bu meydanlara erişimi sağlayan Ordu Caddesi, Yeniçeri Caddesi, Divanyolu Caddesi, Vezneciler Caddesi ile Fuat Paşa Caddesi\'ni kapsayan ve 5 Aralık 2017\'de başlayan projede herhangi bir çalışma yapılmıyor.



MERDİVENLERİN YIKILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ünlü mimar Turgut Cansever\'in 1958 yılında tasarladığı, İstanbul Üniversitesi\'nin ana giriş kapısı önündeki merdivenlerin çalışmalar kapsamında yıkılması, tepki çekmişti. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın gelen tepkiler üzerine \"Proje yeniden değerlendirilsin\" talimatı verdiği ve çalışmaların projenin yenilenmesinin ardından başlayacağı öğrenildi.



2019\'UN MART AYINDA TAMAMLANACAK

İBB tarafından daha önce Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları çevresinde yapılan çalışmalara dair açıklama yapılmış, İstanbul Üniversitesi ana giriş kapısı önünde yapılacak seyir basamakları ile meydan izlenebileceği; çevredeki yollarda turist otobüsleri için cepler açılacağı ifade edilmişti. Bölgedeki tüm otoparkların, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılacağı belirtilen açıklamada, çalışmaların 2019\'un Mart ayında tamamlanacağı duyurulmuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alanın havadan görüntüleri

-Alandan detaylar

01.03.2018 - 17.57 Haber Kodu : 180301184

01.03.2018 - 17.58 Haber Kodu : 180301185

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6- FATİH\'TE \"MİRASIMIZ KUDÜS\" ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİSİ AÇILDI

İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Bazen bir çizgi, bir resim, bir atom bombasının etkisinden çok daha büyük bir etki gösterir. Onlar ölüme yol açarken, çizgiler veya sanat, bir parça metin vicdanların topluca uyanmasına vesile olur.\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Fatih\'te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi\'nde \"Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Sergisi\" açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile aralarında Belediye başkanları ve milletvekillerinin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

İBB BAŞKANI UYSAL: HERKESİN BİR ŞEKİLDE BU MÜCADELEYE KATKI VERMESİ GEREKİYOR

Sergi açılmadan önce protokol konuşmaları yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal; \"Kudüs bizim için mukaddes bir belde. Sadece bizim için değil birçok inanç grubu adına özel bir yer. Son yüzyılda yaşanan dram; Filistin, Kudüs...Maalesef şu an dünya bunu yaşıyor. Üzülüyoruz. Orada dünya bugüne kadar görmediği vahşeti yaşıyor. Tabi bununla birlikte seviniyoruz diyemesek de en azından o üzüntünün karşısında bütün dünyanın Kudüs konusunda bu kadar duyarlı olması. Bu da bizim yüreğimize en azından su serpiyor. Hepimiz biliyoruz ki, sanat eğer duyguları sanat yoluyla ifade etmekse, karikatür çizen arkadaşlarımız da bizim bu hüznümüzü, bu vahşeti kendi üsluplarıyla ifade etmesi olsa gerek. Biz bu konuyu ne kadar gündemde tutabilirsek, bunun mücadelesini o kadar iyi vermiş oluruz diye düşünüyoruz. Sanatçılarımız, sanatına bunu yansıtarak, Filistin\'deki kardeşlerimiz canını ortaya koyarak... Herkesin bir şekilde bu mücadeleye katkı vermesi gerekiyor\" diye konuştu.

VALİ ŞAHİN: BAZEN BİR ÇİZGİ, BİR RESİM, BİR ATOM BOMBASININ ETKİSİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ETKİ GÖSTERİR

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise yaptığı konuşmada, \"Bazen bir çizgi, bir resim, bir atom bombasının etkisinden çok daha büyük bir etki gösterir. Onlar ölüme yol açarken, çizgiler veya sanat, bir parça metin vicdanların topluca uyanmasına vesile olur. Bizim için üç önemli belde var. Birisi Mekke, diğeri Medine ve Kudüs. Aslında üçüne de baktığımız zaman şöyle bir şey aklıma geliyor. Gidiyorsunuz sadece taş ve toprak görüyorsunuz. Tabii güzellik adına kafanızda oluşan ağaç, orman, yeşil ya da mavi hiç bir şey bulamıyorsunuz. Ama bir taraftan da mukaddes belde olduğu için bizim için çok önemli. Cenab-ı Hak o kadar anlam ve önem atfetmiş ki, diğer hiçbirine ihtiyaç kalmamış. Zaman zaman insanların burada huzuru kaçmıyor mu? Kaçıyor. Ama Cenab-ı Hak buraları insanlık için, inananlar için emin belde kılmışsa mutlaka tekrar emin belde olacaktır. Bize de düşen bu emin belde olma yolunda emek sarf edenlere ortak olmaktır. Onlarla birlikte aynı yolda yürüme şerefine nail olmaktır\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı. Sergide 29 ülkeden katılan sanatçıların yaptığı \"Kudüs\" temalı 65 karikatür yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal\'ın konuşması

-Vasip Şahin\'in açıklamaları

-Sergi açılışı

-Sergiyi gezenler

-Sergide yer alan karikatürlerden detaylar

01.03.2018 - 19.44 Haber Kodu : 180301224