DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- GAZETECİ DENİZ YÜCEL ÖZEL UÇAKLA ALMANYA\'YA GİTTİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, eşiyle birlikte özel uçakla Almanya\'ya gitti.

Gazeteci Deniz Yücel ve eşi Dilek Mayatürk Yücel, dün akşam saatlerinde evlerine geldi. Yücel, gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapmayacağını belirtti. Dilek Mayatürk Yücel\'in elinde hikayesi dikkat çeken maydanozun olduğu görüldü.

EVİNDE 45 DAKİKA KALDI

Evinde yaklaşık 45 dakika kalan Deniz Yücel, eşiyle konsolosluk aracına binerek buradan ayrıldı. Yücel evinden çıkışta da açıklama yapmadı. Yücel saat 20.00 sıralarında da konsolosluk aracıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline geldi. Yücel, daha sonra araçla apron kısmına geçti. Deniz Yücel ile Dilek Mayatürk Yücel, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, özel uçağa binerek saat 21.00 sıralarında Almanya\'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluk aracının geliş görüntüsü

-Aracın aprona giriş görüntü

-Apronda bekleyenlerden görüntü

-Deniz Yücel ile eşinin uçağa binişi

-Uçaktan görüntü

-Deniz Yücel ve eşinin evlerine gelişi

-Eşinin elindeki maydanoz

-Deniz Yücel\'in eşiyle birlikte evinden çıkışı

-Deniz Yücel\'in konsolosluk aracına binişi

-Genel ve detaylar

16.02.2018 - 21.33 - Haber Kodu : 180216199

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2- DOKTORU SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYIP SOPAYLA DÖVDÜLER

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de, görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Doktor Aslan\'ın, bıçaklanmadan dakikalar önce bir bakkal dükkanına girerek alışveriş yaptığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Babil Sokak üzerinde meydana geldi. Bahçelievler 1 No\'lu Göçmen Sağlık Birimi\'nde görevli 43 yaşındaki doktor Ebubekir Aslan, mesai bitimi sağlık merkezinin hemen karşısındaki bakkal dükkanına uğradı. Alışveriş yapıp buradan ayrılan Aslan, evine doğru yürümeye başladı. Kendisini takip eden 3 kişi, Aslan\'ı sokakta durdurdu ve bacağından bıçakladı. Saldırganlar, Ebubekir Aslan\'ı sopayla da darp ettikten sonra kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan doktoru Bahçelievler Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık merkezinin karşındaki bakkalı işleten Hidayet Aşkın Ayhan, doktor Ebubekir Aslan\'ın olaydan dakikalar önce alışveriş yaptığını, ellerinde sopalar bulunan saldırganların da 3 kişi olduğunu belirtti.

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE...

Ebubekir Aslan\'ın, olaydan önce bir bakkal dükkanına girip alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu olduğu görülen Aslan bakkala girip alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yola çıkıyor.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Doktorun bakkala girişi

-Alışveriş yapması

-Dükkandan çıkması

-Çıktıktan sonra duraksayıp yoluna devam etmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

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-Doktorun çalıştığı sağlık merkezinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yeri

-Polis ekiplerinden detay görüntüler

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Detaylar

16.02.2018 - 20.34 Haber Kodu : 180216192

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3- EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Güngören\'de zihinsel engelli adam, ailesiyle kaldığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Güngören\'de dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın en üst katında oturan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Aytekin Tekeş (41), henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Tekeş\'in anne ve babası durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Aytekin Tekeş\'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunun yerde cansız bedenini gören acılı babanın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Aile üyelerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Tekeş\'in cansız bedeni polisin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin çalışması

-Yerde yatan kişinin cansız bedeni

-Cenazenin araca alınması

-Komşularından ve babasından görüntü

-Genel ve detaylar

17.02.2018 - 00.11 Haber Kodu : 180217002

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4- BAKAN KURTULMUŞ: ESAS MESELEMİZİN BU ÜLKENİN YENİDEN MİLLİ KÜLTÜREL BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASI OLDUĞU AŞİKARDIR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen 4. Kısa Film Yarışması gala ve ödül törenine katıldı.

Eğitim-Bir-Sen 4. Kısa Film Yarışması için Şişli\'de bir otelde gala ve ödül töreni düzenlendi. 20.00\'da başlayan törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikalılar ve aralarında oyuncu ve yönetmenlerin olduğu konuklar katıldı. Program Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ın konuşması ile başladı. Ardından geçtiğimiz yıllarda ödül kazanan kısa filmlerden kesitler izleyiciyle buluştu.

\"SİNEMA SANATINA CİDDİ BİR DESTEK VERİYORUZ\"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ödül töreninden önce bir konuşma yaptı. Kurtulmuş, \"Türkiye\'de sinema sanatına bakanlık olarak ciddi bir destek veriyoruz. Bu destekler sonucunda 2017 yılında 150\'nin üstünde yerli film üretildi. Bu rakamın 2002 yılında 36 civarında olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Burada teşvikler sürdüğü sürece nitelikli filmlerin artışının olması kaçınılmazdır. Yerli film izleme bakımından biz Avrupa birincisiyiz. Bu fevkalade önemli bir gelişmedir. Dizi filmleri bakımından ise ABD\'nin arkasından dünya ikincisi olan bir ülkeyiz. Biz sinema alanında genç nesillerimizi teşvik ettikçe çok daha güzel sonuçlar almayı başaracağız\" diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, Türkiye\'nin esas meselesinin milli kültürel bağımsızlığını kazanması olduğuna dikkat çekerek, \"Bu ülkenin kültürde, sanatta, edebiyatta hatta düşünce hayatında hatta siyaset hayatında ve ekonomi dünyasında son iki asırdır en temel meselesi milli kültürel bağımsızlığı elde etme meselesidir. Türkiye\'nin Tanzimat\'la birlikte devam eden esas çatışması budur. Konular değişebilir, aktörler değişebilir, günün getirmiş olduğu öncelikler değişebilir ama esas meselemizin bu ülkenin yeniden milli kültürel bağımsızlığını kazanması olduğu aşikardır\" ifadelerini kullandı.

Bakan Numan Kurtulmuş, \"Hiç bir millet kendisine ait olmayan bir tahayyül dünyası üzerinde bir tasavvur oluşturamaz. İşte bu memleketteki iki asırlık acıklı serüvenimizin en hazin yanı burasıdır. Bize ait olmayan bir zihin dünyasının hayalleri üzerinden bize ait olmayan bir sonucu tasavvur olarak ortaya koymaya gayret ettik. Çok şükür şimdi bundan uzaklaşmaya başlıyor, kendi köklerimiz üzerinde kendi hayal dünyamızı kuruyor ve ona uygun tasavvurlarımızı ortaya koyuyoruz. Ben bu çerçevede bu milletin yeniden kökleriyle buluşmasının bizim neslimiz için çok önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Eğer düşüncede, sanatta, edebiyatta bu buluşmayı sağlayamazsak inanın ki teknolojide de, sanatta da, ekonomide de, siyasette de dünya milletleriyle yarışmamız mümkün olmayacaktır\" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bakanın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Eğitim temalı düzenlenen yarışmanın jüri başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu\'nun yaptığı seçici kurulun 276 film arasından finale kalan 14 filmi değerlendirdi. Yarışmada, birincilik ödülünü Mutlu Kurnalı\'nın yönettiği \"Misket\", ikincilik ödülünü Nizamettin Kars\'ın yönettiği \"Dedemle bir gün\", 3\'üncülük ödülünü ise Mesude Samur\'un filmi \"Word\" aldı. Mehmet Akif İnan özel ödülüne \"Bereket\" filmi ile Mehmet Nişancı layık görülürken, Erol Battal teşvik ödülünü ise Muhammet Emin Altunkaynak, \"Teferruat\" isimli eseri kazandı.

Görüntü Dökümü:

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-Konuşmacılardan detay

-Bakan Kurtulmuş\'un konuşması

-Film gösterimi

-Ödül Töreni

-Genel ve detaylar

16.02.2018 - 22.18 - Haber Kodu : 180216205

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