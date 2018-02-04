DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü

04 Şubat 2018 11:36

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlğı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi\'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı\'nın Afrin\'i PYD-YPG, DEAŞ gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı. İki lider, Suriye\'deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgsel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldılar.


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2- BAŞSAVCI HADİ SALİHOĞLU\'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu\'nun babası Salih Yılmaz Salihoğlu, Pendik\'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 
Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Salih Yılmaz Salihoğlu için Pendik Çarşı Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan\'ın yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Hadi Salihoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Salih Yılmaz Salihoğlu burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pendik Tavşantepe Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeye katılanlar
-Hadi Salihoğlu\'nun taziyeleri kabulü
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun omuzlara alınması
-Genel ve detaylar

03.02.2018 - 18.18 Haber Kodu : 180203199
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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