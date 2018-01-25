DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İDO VE BUDO\'DA İPTAL SEFERLER



İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre, iptal İDO seferler şöyle:

07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO iptalleri ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



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2- SULTANBEYLİ\'DE LPG\'Lİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İstanbul DHA

İstanbul Sultanbeyli\'de, park halindeki LPG\'li otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekibince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adil Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında park halindeki LPG\'li otomobilde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Hatice Şentürk, bir arkadaşıyla birlikte geldikleri 34 UE 9076 plakalı otomobili park ettikten sonra pastaneye geçtiler. Bir süre sonra da otomobilin alev aldığını fark ettiler. İtfaiyeye durum bildirilirken çevredekiler, yangın tüpüyle otomobil yangınına müdahale etmeye çalıştı ancak söndürmede başarılı olamadı. Bir süre sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Otomobilin alev alev yanması bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerası;

-Alev alan otomobil

-İki kişinin yangın tüpüyle müdahalesi

-İtfaiye ekibinin gelmesi

-İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi

-Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmaları

24.01.2018 - 23.52 Haber Kodu : 180124277

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3- 4. KATTAN DÜŞTÜ, DEMİR KORKULUKLAR SAPLANDI

Haber- Kamera: Ozan URAL /İstanbul (DHA)

Ümraniye\'de 4. kattan bahçenin demir korkulukları üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

Olay dün saat 22:00 sıralarında Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre 4. kat balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Murat Yalçınkaya, bahçenin demir korkulukları üzerine düştü. Olayı görenler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bahçe korkulukları boğazına ve bacağına saplanan Yalçınkaya\'yı itfaiye ekipleri demirleri keserek bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yalçınkaya\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki araştırması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kurtarma çalışmaları (AMATÖR KAMERA)

-Olayın olduğu bina

-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

25.01.2018 - 01.19 Haber Kodu : 180125005

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4- ORTAKÖY\'DEKİ GECE KULÜBÜ SALDIRISI KAMERADA

Haber - Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Ortaköy\'de bir gece kulübüne, gece yarısı motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda, vale olarak çalışan Erkan Kayatekin ölürken, iki özel güvenlikçi yaralandı. Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 kişi, cadde üzerinde seyir ediyor. Bir süre sonra saldırganlar, kulübün önünde duruyor. Çok geçmeden silahlarını çıkartan saldırganlar, kulübe doğru defalarca ateş ediyor. Ardından saldırganlar, kaçarak uzaklaşıyor. Saldırı esnasında ise caddedeki vatandaşlar kaçarak uzaklaşıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Motosikletle iki kişinin gelişi

-Saldırı anı

-Yaşanan haraketlilik

AKTÜEL

-Olay yeri

-Yerdeki boş kovanlar

-Polis ekipleri

-Özel harekat polisleri

-Güvenlik Önlemleri

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

-Genel ve Detaylar

24.01.2018 - 03.59 Haber Kodu : 180124003

25.01.2018 - 00.07 Haber Kodu : 180125002



