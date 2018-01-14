DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CHP\'NİN YENİ İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU OLDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimini 643 oyun 325\'ini alan Canan Kaftancıoğlu kazandı. Mevcut İl Başkanı Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 36\'ıncı Olağan İl Kongresi\'nde İl Başkanlığı ve Kurultay Delegeliği seçimleri yapıldı. İl Başkanlığı seçimlerinde mevcut İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Canan Kaftancıoğlu aday oldu. Bostancı Gösteri Merkezi\'nde düzenlenen seçimli olağan kongrede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

\"BU YOLDA ÇALIŞACAĞIM\"

Oy kullanımından önce adaylar kürsüye çıkıp konuşan Canan Kaftancıoğlu, \"Ben İstanbul\'u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım. Yıllardır süren kadın mücadelesinin sonucu olarak, Türkiye\'nin en büyük örgütünün başkanı olmaya adayım. Türkiye işçi sınıfının bu şanlı kentinde, alın terini, mücadeleyi, liyakatı öne çıkarmak için adayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'nun başlattığı \'Hak, hukuk, adalet\' yürüyüşünün izinden giderek, büyük İstanbul yürüyüşünü başlatmak üzere adayım. Katılım ve dayanışmayı hayata geçirmek, saydamlık ve hesap verilebilirliği hakim kılmak için adayım. Sahici ve samimi olacağız, lafla değil işle var olmak için adayım. Sokak sokak, ev ev dertlere derman olmak için adayım. Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bu kongre tarihi bir kongre. Önümüzde iki büyük seçim var. Bugün burada İstanbul Belediyesini geri alacak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul\'u şaha kaldıracak kadroları seçeceksiniz. Kongre bittiği andan itibaren bu yolda çalışacağım\" dedi.

\"BÜTÜN ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYUYORUM\"

Adaylardan CHP İl Başkanı Cemal Canpolat da ulusal bütünlüğe ve bir arada olmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, \"Cumhuriyet Halk Partisi umutsuzların, kimsesizlerin partisidir. Biz İstanbul İl Başkanı olduktan sonra umutsuzlarla, sahipsizlerle buluştuk. Onlarla birlikte 5milyon \'Hayır\' cephesini oluşturduk. Yapılan bütün eleştirilere saygı duyuyorum. Eksiğimiz olan yerde, eksiğimizi düzeltmeye hazırız. Hiç bir kompleksimiz yok. Ama şu bilinmelidir, ders verdiğiniz zaman dönüp, yaptıklarınıza bakacaksınız. Bir gecede 18 ilçeyi görevden gerekçesiz aldığınız döneme bakacaksınız\" ifadelerini kullandı.



6 SANDIK KURULDU

Adayların konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı. Toplam 6 sandık kuruldu. 643 delegeden 325\'inin oyunu alan Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Mevcut başkan Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

KAFTANCIOĞLU: SÖYLEDEĞİMİZ ŞEYLERİ YAPACAĞIZ, YAPMAYACAĞIMIZ ŞEYLERİ SÖYLEMEYECEĞİZ

Kaftancıoğlu sonuçların açıklanmasının ardından sahnede bir konuşma yaptı. Kaftancıoğlu, \"Biz olacağız demiştim, olduk. Beni örgütüm aday yaptı. Örgütümle kazanacağım demiştim, bu da oldu. İyi ki varsınız. Hepimiz çok çalıştık. Hepimiz çok yorulduk. Öncelikle başkanımız Cemal Canpolat ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz söylediğimiz şeyleri yapacağız. Yapmayacağımız şeyi de söylemeyeceğiz. Bu kongre salonundan el ele, kol kola hep birlikte çıkıp, AKP faşizmini yıkmaya gideceğiz. İnancınız ve güvenciniz için çok teşekkür ederim\" şeklinde konuştu.

\"BURANIN KAZANANI, KAYBEDENİ YOKTUR\"

Cemal Canpolat ise,\"Bu partinin birliğe, beraber olmaya ihtiyacı vardır. Biz herkese inat CHP geleneklerine uymaya, divanı da CHP geleneğine uymaya davet ediyorum hala. Çünkü buranın kazananı, kaybedeni yoktur. Kazanan sevgili kardeşim Canan\'ı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte CHP\'yi büyük kitlelerle buluşturur. Biz de sonuna kadar katkımızı ve desteğimizi veririz\" diye konuştu.

Canpolat ve Kaftancıoğlu daha sonra birbirlerine sarılarak, dostluk pozu verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Oy kullanılması

-Sonucun açıklanması

-Sahnede sevinenler

-Kaftancıoğlu\'nun konuşması

-Canpolat\'ın açıklamaları

-Birbirlerini tebrik etmeleri

-Genel ve detaylar

13.01.2018 - 21.34 Haber Kodu : 180113193

14.01.2018 - 02.28 Haber Kodu : 180114013

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2- AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Avrasya Tüneli Yenikapı-Üsküdar girişinde bulunan uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hareketli dakikalara yaşanmasına neden oldu. Polisin ateş ederek durdurduğu otomobilde bulunan 4 şüpheliden biri ölürken bir kişi ise yaralandı.

Olay, Avrasya Tüneli girişinde saat 00.45\'te yaşandı. Tünelin Yenikapı\'dan Anadolu yakası yönündeki girişinde bulunan uygulama noktasında polis 34 UU 3148 plakalı otomobili durdurmak istedi. İddiaya göre dur ihtarına uymayan sürücü aracı polislerin üzerine sürdü. İlk olarak havaya uyarı ateşi açan polis aracın durmaması üzerine araca ateş etti.



2 KİŞİ YARALANDI

Polisin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 4 kişiden Mehmet Ç. ve Volkan T. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Volkan T. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AVRASYA TÜNELİ ULAŞIMA KAPATILDI

Yaşanan olayın ardından polis tedbir amaçlı olarak Avrasya Tüneli Ankara istikametini ulaşıma kapattı. Tüneli kullanmak isteyen sürücüler, polis ekipleri tarafından Sirkeci istikametine yönlendirildi. Tünel saat 03.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.



OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVKEDİLDİ

Olay yerine Özel Harekat Polisi dahil çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı.



ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN 7 SUÇTAN ARANMASI VAR

Edinilen bilgiye göre, olayda hayatını kaybeden Volkan T.\'nin cezaevi firarisi olduğu belirtildi. Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, yaralama gibi suçlardan 53 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Volkan T.\'nin resmi belgede sahtecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi 7 ayrı suçtan da aranması olduğu belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişindeki polis noktasında şüpheli bir aracın ateş edilerek durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saat 00.30 sıralarında Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişinde bulunan uygulama noktasında görevli personelin şüpheli bir aracı durdurarak incelemek istediği belirtildi. Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen sürücünün aracı görevlilerin üzerine sürerek kaçması üzerine, polis ekipleri tarafından aracı durdurmaya yönelik silah kullanıldığı ve araçta bulunan 4 kişiden Volkan T. ve Mehmet Ç. isimli kişiler yaralandığı, yaralanan Volkan T.\'nin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemede hayatını kaybeden Volkan T. isimli şüphelinin 53 ayrı olaydan suç kaydının bulunduğu ayrıca 7 ayrı suçtan aranıyor olduğu yaralanan Mehmet Ç. adlı şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığının tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca yaralı Mehmet Ç. ile birlikte araçta bulunan E.T. ve O.B. adlı şüphelilerin de gözaltına alındığı, konuya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tünel girişinde polis ekipleri

-Ambulanslardan görüntü

-Köprünün kapatılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Hastaneden detay

-Tünelin trafiğe açılması

-Aracın olay yerinden çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

14.01.2018 - 01.24 Haber Kodu : 180114010

14.01.2018 - 02.26 Haber Kodu : 180114012

14.01.2018 - 03.35 Haber Kodu : 180114018

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3- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KIZ 6. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek, babaannesiyle birlikte kaldığı 6. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Beşiktaş\'ta meydana geldi. İddiaya göre, akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, saat 03.45 sıralarında babaannesiyle birlikte yaşadığı, Akatlar Mahallesi Gül Sokak\'ta bulunan Gazeteciler Sitesi\'ndeki evlerine geldi. Akyürek, yaklaşık 15 dakika sonra da henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. kattaki evin penceresinden düştü.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 kattan beton zemine düştüğü belirlenen Hazal Akyürek\'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



1,5 YILDIR BABAANNESİNİN YANINDA

Ailesinin İzmit\'te yaşadığı öğrenilen Akyürek\'in yaklaşık 1,5 yıldır üniversite öğrenimi için babaannesinin yanında kaldığı öğrenildi.

\'BURADA OKUYOR. AİLESİ İZMİT\'TE\'

Site görevlisi Kadir Aydoğan, \"Apartman görevlisiyim, her halde bunalıma girmiş. Yeni geldi zaten. Okuyor kendisi. 20 yaşında. Babaannesinde kalıyordu. karşısında da dayısı kalıyordu. 1.5 senedir burada kalıyordu. babası annesi İzmit\'te oturuyor. Bu, burada okuyor. Aileye telefon ettiler gelecekler. Cenaze aşağıda sığınakta savcıyı bekliyoruz\" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Siteden detay

-Polis ve sağlık ekipleri

-Ambulansın siteden çıkması

-Ölen kızın fotoğrafı

-Apartman görevlisiyle röp.

-Genel ve detaylar

14.01.2018 - 05.46 Haber Kodu : 180114019

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4- POLİSİN, MEDİPOL BAŞAKŞEHİRLİ TARAFTARLARA MÜDAHALE ANI

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İstanbul DHA

Medipol Başakşehir\'in, Barcelona\'dan kadrosuna kattığı Arda Turan\'ın, İstanbul\'a gelişinin ardından Atatürk Havalimanı\'nda polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Arda Turan\'ın araca binerek havalimanına terk edeceği sırada yıldız futbolcunun bineceği araca doğru yönelen taraftarlara polis müdahalede bulundu. Yaşanan izdihamda ezilme tehlikesi geçiren ve yere düşenler oldu. Taraftarlar ile polis arasındaki arbedenin yaşandığı sırada Medipol Başakşehirli yöneticilerden Mustafa Saral araya girerek iki tarafı da sakinleştirdi. Medipol Başakşehirli taraftarlar, \"Terörist değiliz, taraftarız biz\" şeklinde tezahüratta bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin müdahale anı

-Detaylar

GÖRÜNTÜ SPORDAN GEÇİLDİ

13.01.2018 - 19.52 Haber Kodu : 180113183

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5- THY TRABZON SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. Bu sabah saat 08.00\'a kadar kapalı olacak havalimanı nedeniyle seferler yapılamayacak. Türk Hava Yolları da, Trabzon Havalimanı\'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'na ve İstanbul Atatürk Havalimanı\'na yapacağı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

THY yaptığı duyuruda, Trabzon Havalimanı\'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na dün saat 23.25\'te kalkması gereken TK-2831 seferi, bugün saat 07.45\'te TK-2839 seferini ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'na saat 06 .00\'da Anadolujet Hava Yollarını\'nın yapacağı THY-7439 seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı. Bu arada Esenboğa Havalimanı\'na Anadolujet Hava Yolları\'nın saat 06 .10\'da THY-7069 seferi de iptal edildi.



