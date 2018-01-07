DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- MALTEPE\'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul DHA

Maltepe\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Yalı Mahallesi Turgut Özel Bulvarı\'nda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdemir yönetimdeki 34 PNR 47 plakalı otomobil, Kartal istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çaparak yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Mehmet Erdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri

-Otomobilden Detaylar

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Görgü tanıyla röp

-Genel ve Detaylar

07.01.2018 - 08.37 Haber Kodu : 180107009

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2- KADIKÖY\'DE BANKA ŞUBESİNE GİREN HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de bulunan banka şubesini soymak isteyen hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay Kadıköy, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan özel bir banka şubesinde sabah saat 03.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, banka şubesinin bulunduğu binanın hemen arka tarafından bulunan klima motorlarının üzerine tırmanan hırsız buradan zemin kata çıktı. Ardından da doğal gaz borusundan tırmanarak birinci katta bulunan pencereyi kırarak içeri girdi.



ŞUBE İÇİNDE KISKIVRAK YAKALANDI

Hırsızın içeri girmesiyle birlikte alarm çalmaya başladı. Şubede görevli güvenlik görevlisinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler zanlıyı şube içerisinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İslam A.(24) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Bankaya giren zanlı gözaltına alınması

-Hırsızın girdiği pencere

-Klimalardan detay

-Muhabir Anonsu

-Genel ve detaylar

07.01.2018 - 04.48 Haber Kodu : 180107007

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3- KADIKÖY\'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir restaurantta müşterilerle valeler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. İddiaya göre aracın teslimiyle ilgili valelerle müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi olay yerinde bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak\'ta bulunan bir restaurantta meydana geldi. İddiaya göre restauranttan çıkmak isteyen iki müşteriyle valeler arasınad araçların geç getirilmesiyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı.



3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETİ

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri Emre Ağdaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağdaş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği restaurant ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.



ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Saldırının ardından olay yerine gelen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, ekiplerden bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Saldırı anını anlatan görgü tanıklarından Murat Yılmazer, saldrıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadıklarını belirterek, \"Bildiğimiz kadarıyla, emin değiliz ama yan tarafımızdaki mekanın hemen yanındaki açık alanda, kimliğini bilmediğimiz bir arkadaşın iki kişiyle tartışması sonucu, silahla yaralama bildiğimiz kadarıyla hadise bu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Güvenlik önlemi alınması

-Yerde yatan ceset

-Olay yeri inceleme ekipleri

-İçeriden çıkan müşteriler

-Görgü tanıyla röp.

-Yerde boş kovanlar

-Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü (04.26 Beyaz gömlekli)

-Cesedin kaldırılması araca konması

-Genel ve detaylar

07.01.2018 - 02.57 Haber Kodu : 180107005

07.01.2018 - 03.53 Haber Kodu : 180107006

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN ÖZKUL\'UN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul\'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Özkul\'un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın merhum sanatçıya Allah\'tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CENK TOSUN\'U TEBRİK ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton\'a transfer olan futbolcu Cenk Tosun\'u telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş\'ta sergilediği performansın ardından Everton\'a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun\'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

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6- KADIKÖY\'DE KADINLARDAN \'DİYANET\' PROTESTOSU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Kadıköy\'de toplanan bir grup kadın, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın resmi sitesindeki \'Dini Kavramlar Sözlüğü\' bölümünde \'buluğ\' ve \'nikah\' kelimelerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Süreyya Operası önünde 18.00\'de toplanan bir grup kadın, \'kadın, çocuk düşmanı fetvalarınız değil kadınlar kazanacak\' pankartı açarak, Mehmet Ayvalıtaş Parkı\'na doğru yürüyüşe geçti. Polis eşliğinde yürüyen kadınlar sık sık slogan attı. Mehmet Ayvalıtaş Parkı\'nda bir basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın resmi sitesinde yer alan Dini Kavramlar Sözlüğü kısmında tanımladığı \'nikah\' kelimesi için \'Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikahlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur\' ifadeleri kullanıldı. \'Buluğ\' kelimesinin tanımında ise \'İslam hukukçularınca buluğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 olarak belirlenmiştir\' ifadelerine yer verildi. Bu haber ortaya çıktığından beri tepkiler dinmiyor. Halktan toplanan vergilerle bütçesi oluşan hem de bütçesi 12 bakanlığı geride bırakan Diyanet bizden aldıklarıyla bizlerin hayatına müdahale etmeye devam ediyor. Kız çocuklarının çocukluğunu 9 yaşında bitiren, evlilik ve tecavüzde rıza yaşını rüşt olmaya bağlayıp 9 yaşına kadar indirebilen, 15 yaşı rüşt olma yaşı olarak sabitleyen, kadınların boşanma haklarını gasp edip, boşanmayı erkeğin ağzından çıkan \'boş ol\' a bağlayan, kadın ve çocuk düşmanı Diyanet fetvalarına susmuyoruz. Bu ilk değildi. Belli ki son da olmayacak. Çünkü bütün yaşamı din kurallarına göre düzenleme çabası yeni değil. Hayır, sizlere bu hakkı vermiyoruz. 9 yaşındaki kız çocuklarını cinsel istismar hedefi yapmanıza, cinsel istismarı dinle, ayetle fetvayla meşrulaştırmanıza izin vermiyoruz. Devletin hiçbir organı cinsel istismarı destekleyen bir açıklama yapamaz. Kadın ve çocuk düşmanı fetvalarla toplumsal yaşamı dizayn etmeye çalışan Diyanet kapatılmalıdır. Müftülere verilen nikah kıyma yetkisi geri alınmalıdır\"

Görüntü Dökümü:

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-Kadınların toplanması

-Atılan sloganlar

-Yürüyüşten görüntüler

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler



06.01.2018 - 20.14 Haber Kodu : 180106216

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7- SARIYER\'DE OTOMOBİLİN DENİZE UÇMA ANI KAMERADA

- Feci kazada otomobil sürücüsü işadamı Abdurrahman Güngör öldü.

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerleri aşarak denize uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde otomobil, sürücüsü işadamı Abdurrahman Güngör\'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak denize uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denizdeki otomobile müdahale edemedi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denize düşen otomobildeki Gügör\'e ulaşarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Güngör\'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde aracın bariyerleri aşarak denize uçtuğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaz anı(güvenlik kamerası)

-Olay yerinden görüntüler

-İncelemeler

-Röportajlar

-Abdurrahman Güngör\'ün fotoğrafı

-Detaylar

06.01.2018 - 20.45 Haber Kodu : 180106220

06.01.2018 - 17.54 Haber Kodu : 180106192

06.01.2018 - 17.12 Haber Kodu : 180106177

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8- BİLAL ERDOĞAN: GİRDİĞİMİZ SARMAL BİZİ BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN KALDIRILMASINA KADAR GÖTÜRECEK DİYE KORKUYORUM

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, \"Müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda bırakılıyor. Girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum\" diye konuştu.

Okçular Vakfı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 39 ilçedeki 162 okulda görev yapan 330 öğretmene okçuluk eğitimi verdi. \'Formatör öğretmen\' olmaya hak kazanan öğretmenler sertifikalarını Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde düzenlenen törenle aldı. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasif Şahin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.



2 BİN 808 ÖĞRENCİ OKÇULUK SPORUNA KAZANDIRILACAK

Milli Eğitim Bakan Yılmaz yaptığı konuşmada, \"Proje kapsamında belirlenen 117 okulumuzda 24 kişilik takımlar oluşturularak toplam 2 bin 808 öğrencimizin okçuluk sporuna kazandırılması hedeflenmektedir\" diye konuştu. Bakan Yılmaz, özetle şunları söyledi:

\"Bugüne kadar taşınan değerlerimizi evlatlarımıza aktarmak, kendi öz değerlerini öğretmek istiyoruz. Bu hususta en büyük görev, eğitim sisteminin temel unsuru olan öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler her mesleğin yetiştiricileri olduğu gibi toplumsal kültür ve değerlerimizin de aktarıcılarıdır. Bu projeyle de öğretmenlerimiz ata sporlarından biri olan ve bugüne taşınan okçuluğu evlatlarımıza sevdirecek ve sahip çıkılmasını sağlayacaklardır. MEB olarak kültürümüzün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak tüm çalışmaları destekliyoruz. Okçuluk kursu, bakanlığımızın hizmet içi eğitim standart programı kapsamına alınmış, öğretmenlerimizden kurs sonunda yapılacak uygulama ve teorik sınavda başarılı olan, öğrencileri yetiştirme ve destekleme kursu yönergesi doğrultusunda, WOkçuluk Benim Sporum\' adı altında yetiştirme kursları açabileceklerdir. Okçuluk eğitimini başarıyla tamamlayıp, teorik ve uygulamalı sınavı geçerek formatör öğretmen olmaya hak kazanan 330 öğretmenimiz, ata sporumuz okçuluk dersini verecektir. Proje kapsamında belirlenen 117 okulumuzda 24 kişilik takımlar oluşturularak toplam 2 bin 808 öğrencimizin okçuluk sporuna kazandırılması hedeflenmektedir. Bunun dışında 17 okulumuzda 12\'şer kişilik okçuluk takımı kurulmuş olup toplam 189 öğrencimiz okçuluk eğitimi almaktadır. Ülkemizin kültürel bir mirasının bir parçası olan okçuluk, bu projeyle gelecek kuşaklara daha da iyi aktarılacaktır.\"

BİLAL ERDOĞAN: HAREKET OLMADAN NÖROLOJİK GELİŞİM KISITLI KALIR

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, \"Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten, okuldan ibaret değil. Ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum\" diye konuştu.

Bilal Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bugün Okçular Vakfımız, Okmeydanı\'nda tıka basa dolu, gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden 7\'den 70\'e sporcuların gidip geldiği, okçuluğu öğrendiği bir merkez hâline geldi. Bugüne kadar çeşitli kurumlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde, birçok antrenörlük eğitimini de gerçekleştirmeyi başardık. Bunun ötesinde ekipmanın pahalı olmasını aşmak için birçok paydaşla bu ekipmanları yerli, milli ve ekonomik şartlarda ürettirebilir miyiz diye çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hem olimpik başlangıç yayını hem klasik geleneksel yayımızı imal ettirmeye gayret ediyoruz.

Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten, okuldan ibaret değil. Ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum. Gençlerimizin daha çok sporla zaman geçirmesi çok önemli. Bir hocamın ifadesi var: \'Aslında önemli olan spor, müzik, dil bilgisi ve bunun kullanımı.\' Ama bakıyorsunuz müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda kalıyor, geri planda bırakılıyor. Halbuki bugün bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek, hareket olmadan nörolojik gelişim kısıtlı kalıyor. Beynin hareketi, aktivasyonu kısıtlı kalıyor\"

Program, Okçular Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki projenin imzalarının atması ve katılımcılara sertifika verilmesinin ardından sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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-Kur\'an-ı Kerim tilaveti

-Okçular Vakfı tanıtım filminden bir bölüm

-Ok atışı yapan öğrenci

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan\'ın konuşması

-Dereceye giren öğrencilerle röportaj

-Sertifika takdimi ve imza töreni

-Genel ve detay

06.01.2018 - 17.29 Haber Kodu : 180106182



