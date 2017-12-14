DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

1- ŞÜPHELİ MİNİBÜSTE YAKLAŞIK 60 KİLO PATLAYICI BULUNDU



Haber - Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de polisin kontrollü patlatma yaptığı minibüste yaklaşık 60 kilo patlayıcının ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'nın İstanbul\'da bombalı araçla saldırı yapacağını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 24 saat boyunca yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından kapalı kasa bir minibüste yüklü miktarda patlayıcı madde olduğunu tespit etti.



PKK\'DAN KAYDI OLAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat ve TEM ekipleri bomba yüklü minibüsün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. Sokakta park halinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK\'dan kaydı bulunduğu öğrenilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



\'FÜNYE İLE PATLATILDI\'

Ekipler, minibüsün bulunduğu sokağa çıkan bütün yolları trafiğe kapattı. Olay yerine gelen ekipler, durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha uzmanı ekipler özel kıyafetini giyerek minibüste bir süre inceleme yaptıktan sonra araçta fünye ile patlatmalar gerçekleştirdi.



YAKLAŞIK 60 KİLO PATLAYICI MADDE

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, fünye ile patlatılan kapalı kasa minibüsten bazı parçaları dışarı çıkartılarak ilk incelemelerini yaptı. İlk incelemeye göre kapalı kasa minibüste yaklaşık 60 kilo patlayıcı madde buldu.

PATLAYICI ALÜMİNYUM TOZU VE RDX\'TEN OLUŞUYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2,5 saat süren incelemenin ardından şüpheli minibüsü çekiciyle olay yerinden kaldırdı. Kapalı kasa minibüste ele geçirilen patlayıcıların cinsinin alüminyum tozu ve RDX\'ten oluştuğunun belirlendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin hareketliliği

-Emniyet şeridi çekilmesi

-Araçtakilerin indirilmesi

-Bomba uzmanını incelemesi

-Aracın olay yerinden görüntülmesi

-Çevre sakinleri ile röp.

-Trafiğe kapatılan cadde

-Olayın yaşandığı yerde polis hareketliliği

-Meraklı vatandaşlar

-Mahalle sakinleriyle röportajlar

-Polisler

-Emniyetin güvenlik şeridi

-Polisin vatandaşları uzaklaştırması

-Şüpheli aracın çekici ile götürülmesi

-Genel ve detaylar

13.12.2017 - 20.50 Haber Kodu : 171213224

13.12.2017 - 17.53 Haber Kodu : 171213199

13.12.2017 - 17.40 Haber Kodu : 171213188

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(ÖZEL)

2 - FATİH\'TE OPERASYON: PATLAYICI YÜKLÜ MİNİBÜSLE İLGİLİ 1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK / Kamera: Murat SOLAK - Ersan SAN / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de ele geçirilen 60 kilo patlayıcı yüklü minibüs olayı ile ilgili 1 kişi daha gözaltın alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 2\'ye çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili çok yönlü çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde Fatih\'te bir eve operasyon düzenlendi. Özel harekatçıların da katıldığı operasyonda, İskenderpaşa Mahallesi\'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından daire didik didik aranırken operasyon sırasında çevredeki sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

PKK üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Bahçelievler\'de bulunan yaklaşık 60 kilo patlayıcı yüklü minibüsü almaya gelen kişi ile birlikte olaya ilişkin toplam 2 kişi gözaltına alınmış oldu.

Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Görüntü dökümü:(ÖZEL)

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Olay yeri inceleme aracının sokağa girişinden görüntü

-Zırhlı aracın sokağa girişi

-Çevredeki sivil polislerden detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER:

- Sokaktaki zırhlı araçtan görüntü

-Olay yeri inceleme aracından detay görüntü

-Operasyon yapılan evin dış kısmından görüntü

-Detay görüntüler

13.12.2017 - 20.50 Haber Kodu : 171213224

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3- ÜNLÜ OYUNCU KAZA YAPTI; KÖYLÜLER YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Beykoz\'da, ünlü oyuncu Yağmur Atacan\'ın kullandığı cip kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralanırken Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Örnekköy sakinleri, aynı bölgede sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beykoz Riva yolu Şirindere kavşağında meydana geldi. Riva yönüne giden oyuncu Yağmur Atacan yönetimindeki cip Şirindere sapağından çıkan Muharrem Öztürk\'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil, cipin önünde yaklaşık 30 metre sürüklendi. Her iki araç, yolun sağındaki menfeze düştü. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Muharrem Öztürk yaralandı. Oyuncu Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ile Öztürk, Paşabahçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yağmur Atacan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Atacan, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Polis aracından inen Yağmur Atacan, \"5 yaşındaki kızım arka koltuktaydı ve emniyet kemeri takılıydı. Bu bölgede sürekli kazalar oluyor\" dedi. Bu sırada olay yerine gelen Öztürk\'ün yakınları ile Yağmur Atacan arasında sözlü tartışma yaşandı. Yağmur Atacan polis merkezine götürülürken, Öztürk\'ün yakınları, aynı bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirterek tepki amacıyla araçlarını çekerek yolu trafiğe kapattı. Eylemciler, yolun ortasında ateş yaktı.Gelen araçlar, bu nedenle geri dönmek zorunda kaldı. Öztürk\'ün yakınları ve Örnekköy sakinlerinin yol kapama eylemi devam ederken eylemciler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Görüntü dökümü:

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-Polis aracında bulunan Yağmur Atacan

-Atacan röportaj

-Köylülerin Atacan\'a sözlü sataşması

-Köylülerin yolu kapatması

-Kazaya karışan araçlar

-Köylülerle röportaj

-Yolda ateş yakmaları

-Aralarında yaşanan gerginlik

13.12.2017 - 20.07 Haber Kodu : 171213217

13.12.2017 - 20.19 Haber Kodu : 171213219

13.12.2017 - 21.44 Haber Kodu : 171213226

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4- BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVETİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu, 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nü işgal girişimiyle ilgili 18\'i rütbeli 58 askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 2 sanık hakkında 2\'şer kez ağırlaştırılmış, 1 sanık hakkında 1 kez ağırlaştırılmış, 15 sanık hakkında ise birer kez müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, tamamı er olan 40 sanık hakkında ise beraat kararı verdi. İki sanığa ayrıca toplamda 184 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılan karar duruşmasında 18 tutuklu sanık hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıklar ve avukatları beyanda bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan 16\'sı beraatlarını isterken, Ümit Yolcu\'yu şehit eden eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız, \"Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum\" dedi. Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı da, \"Yargılamanın eksik yapıldığını düşünüyorum. Adalet mülkün temelidir\" ifadesini kullandı.

Son sözlerin ardından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hulusi Pur, yargılamanın sona erdiğini bildirerek, heyetin kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdiğini söyledi.

ANAYASAYI İHLALDEN 3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 15 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme, Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı, Eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız ile Eski Üsteğmen Kurtuluş Kara hakkında, \"Cebir ve şiddet uygulayarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçundan birer kez \"ağırlaştırılmış müebbet\" hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Mahkeme bu üç sanığın işledikleri suçtan pişmanlık duymadıklarına kanaat getirerek cezada indirime gitmedi. Mahkeme, diğer tutuklu 15 sanık hakkında ise indirimde bulunarak \"Cebir ve şiddet uygulayarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçundan birer kez \"müebbet\" hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

ÜMİT YOLCU\'NUN ŞEHİT EDİLMESİNE YÖNELİK 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, darbeye direnen Ümit Yolcu\'yu şehit ettikleri gerekçesiyle, Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı ile Eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız hakkında, \"Kasten öldürme\" suçundan birer kez \"ağırlaştırılmış müebbet\" hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

2 SANIĞA DİĞER SUÇLARDAN İSE 184 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Darbeye direnirken yaralanan 7 kişiye yönelik \"Kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama\" suçlarından ise 3 sanığa toplamda 185 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı hakkında, 7 kişiye yönelik \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 84 yıl, Eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız hakkında ise 8 kişiye yönelik, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 100 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme sanıklardan Yusuf Boz\'a da, \"Kasten yaralama\" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

40 ER BERAAT ETTİ

Tutuklu 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tamamı er olan 40 sanığın ise, \"Suç işleme kasıtları olmadığı\" gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Mahkeme heyeti, \"TBMM\'yi ve Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlarından ise geçitli suç olması nedeniyle bu suçlardan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Karar açıklanırken bir sanığın eşi, \"Benim eşim vatanını çok seviyor. Yazık... Günah...\" diye yüksek sesle bağırınca salondan çıkarıldı.



Görüntü Dökümü:

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Olaya ilişkin görüntüler

13.12.2017 - 21.03 Haber Kodu : 171213225

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısının ardından Mabeyn Köşkü\'ne geçti. Ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin bulunduğu konvoy Mabeyn Köşkü\'ne giriş yaptı. Erdoğan-Ruhani görüşmesi saat 18.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ruhani\'nin bulunduğu konvoyun girişi

-Görüşmeden görüntüler

13.12.2017 - 18.45 Haber Kodu : 171213209

13.12.2017 - 19.17 Haber Kodu : 171213211

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6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFGANİSTAN DEVLET BAŞKANI VE SUDAN CUMHURBAŞKANINI KABUL ETTİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT zirvesinin ardından akşam saatlerinde Beşiktaş Yıldız\'daki Mabeyn Köşkü\'ne geçti. Önce İran Cumhurbşakanı Hasan Ruhani\'yle görüşen Erdoğan, daha sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani\'yi ağırladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan daha sonra Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir\'i kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan görüşmelerin ardından Kısıklı\'daki evine geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın Afganistan devlet başkanın kabulü

-Erdoğan\'ın Sudan Cumhurbaşkanını kabulü

-Konvoyların çıkışı

13.12.2017 - 22.29 Haber Kodu : 171213228

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7- SERVİS ŞOFÖRLERİNDEN \"KUDÜS\" EYLEMİ

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Servis şoförleri, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Şoförler servis araçlarıyla konvoy halinde geldikleri Levent\'te bulunan İsrail ve Sarıyer\'de bulunan ABD Başkonsoloslukları önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Servisçiler,ilk olarak İsrail Konsolosluğu önüne gece saat 23.00 sıralarında geldi. Buradaki protesto eyleminin ardından servisçiler konvoy halinde ABD Başkonsolosluğu önüne geldiler. Zaman zaman sloganların atıldığı eylemde, servisçiler adına açıklama yapan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, \"Amerika Devlet Başkanının geçen hafta yapmış olduğu İsrail\'in başkent olarak Kudüs\'ü tanımış olmasını protesto etmek amacıyla İstanbul\'daki servisçi esnafının bir kısmıyla birlikte eylem yaptık. Servisçi esnafının da tüm İslam Ülkeleri gibi Kudüsün İslam beldesi olduğunu bildirmek istiyoruz. Tüm dünyaya bu çağrıyı yapmak istiyoruz, yıllardan beri zulüm altında olan Kudüs\'ün huzura kavuşmasını istiyoruz. Sonuna kadar hükümet ve devletimizin arkasındayız\" dedi. Yapılan konuşmaların ve atılan sloganların ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi.



Görüntü dökümü:

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-İsrail Başkonsolosluğu önünde atılan sloganlar

-Konvoy halinde ilerleyen servis araçları

-ABD Başkonsolosluğu önü ve alınan polis tedbirleri

-Röportaj

-Genel ve detaylar

14.12.2017 - 01.47 Haber Kodu : 171214003

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8- İBB MECLİSİ\'NDE 5+1 TARTIŞMASI

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Bundan sonra izin verilecek binalar 5+1 olacak. Takipçisi olacağım\" sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi\'nin bugünkü oturumunda gündeme geldi.

CHP\'li Meclis Üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ; İmar ve Bayındırlık Komisyonu\'na havale edilmek üzere bir önerge teklifi sundu. Teklifte, \"Sayın Cumhurbaşkanı, MYK toplantısında yeni dönem belediyecilik anlayışından hareketle bundan sonra yapılacak binaların 5+1 esasına göre yapılması talimatı verdiğini, buna uyulmasını yakından takip edeceğini söyledi. Bu söylemden yola çıkarak, bina yükseklik değerinin en üst sınırının 5+1 olarak sınırlandırılmasını öneriyoruz\" ifadeleri yer aldı.

İBB MECLİSİ BAŞKANI: USULE AYKIRI

CHP\'lilerin önerge teklifine cevap veren İBB Meclisi 1\'inci Başkan Vekili Ahmet Selamet, \"Usule aykırı. İsterseniz başkanlık makamına havale edeyim. Böyle bir şeyi sadece pazartesi günü alabiliriz, gündem belirlendi\" dedi.

CHP\'li Sağ\'ın \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın bir teklifini öneriyoruzö demesi üzerine İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet, \"Yarın basında, \'Cumhurbaşkanı\'nın teklifini önerdim, Meclis Başkanı reddetti\' diye haber çıksın istiyorsun. Çıkarsa çıksın, reddediyorum. Usülde yok yani böyle bir şey. Usulü zorluyorsunuz Hüseyin Bey. Sevgili basın mensupları, Hüseyin Bey\'in söylediklerini tek tek gazetenize yazın. Maksat hasıl olsun\" dedi.

CHP\'Lİ HACIALİOĞLU: BİLİMSEL OLARAK UYGUN DEĞİL

Tartışmaya dahil olan bir diğer CHP\'li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu ise \"Ben biliyorsunuz belli konularda bağımsız bakmayı severim. 5+1 yapılacak, diye bir şey olamaz. Kendi partim söylemesine rağmen bunu söylemek istiyorum. Mesleğime karşı bir şeydir bu. Mimarlık bir boyut meselesidir. Yükseklik olabilir, alçaklık olabilir ama \'Bundan sonra İstanbul\'da 5+1 yapılsın. Bu da yönetmeliğe girsin\' diye bir şey söz konusu olamaz. Bu, bilimsel olarak olmaması gereken bir konudurö diye konuştu. CHP\'li Hacıalioğlu\'nun sözleri üzerine, İBB Meclisi 1\'inci Başkan Vekili Ahmet Selamet,öBasın mensupları herhalde bunu değerlendirir\" dedi.

TARTIŞMALI ÖNERGE TEKLİFİ

CHP\'li Meclis Üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ tarafından sunulan önergede, şu ifadeler yer aldı:

\"Sayın Cumhurbaşkanı, MYK toplantısında yeni dönem belediyecilik anlayışından hareketle bundan sonra yapılacak binaların 5+1 esasına göre yapılması talimatı verdiğini, buna uyulmasını yakından takip edeceğini söyledi. Bu söylemden yola çıkarak, revize edilecek imar yönetmeliğine şöyle bir plan notu eklemeyi öneriyorum: 1/5 bin ve 1/bin ölçekli bölge planları ve parsel bazında gelen plan değişikliklerinde, askıya çıkmış, henüz ruhsat alamamış, planlama aşamasında olan tüm plan değişikliklerinde bina yükseklik değerinin en üst sınırının 5+1 olarak sınırlandırılmasını öneriyoruz. Önerge teklifimizin Meclis gündemine alınarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu\'na havale edilmesini arz ediyorum.\"

Görüntü Dökümü:

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-CHP\'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ\'ın önergeyi okuması

- İBB Meclisi 1\'inci Başkan Vekili Ahmet Selamet\'in konuşması

- CHP\'li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu\'nun konuşması

13.12.2017 - 18.04 Haber Kodu : 171213203

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9- ŞİŞLİ\'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: Ozan URAL- Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Şişli\'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Harbiye\'de bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Bir apartman sakini, \"Saat 04.15 gibi zil çalmaya başladı. \'Duman çıkıyor\' diye uyardılar. Sonra ben de gördüm alev var, duman var. Diğer insanları da dışarı çıkardık. Yaralı ve can kaybı yok, herkes çıktı\" dedi. Binalarında yangın çıkan bazı vatandaşların telefonlarıyla video çektiği görülürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan çatı

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Sokağa çıkan apartman sakinleri

-Cep telefonuyla video çeken vatandaşlar

-Röportaj

-Genele ve detaylar

14.12.2017 - 05.35 Haber Kodu : 171214005

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10 - KAĞITHANE\'DE SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Kağıthane\'de kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Oaly, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 22 .00 sıralarında meydana geldi. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki Kanlar

-Polisin çalışmaları

-Genel ve detaylar

14.12.2017 - 00.36 Haber Kodu : 171214002



