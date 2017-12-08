DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE \'KUDÜS\' PROTESTOSU

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Birleşik Devletler\'in Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump\'un dün akşam Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması dünyada ve Türkiye\'de tepkiye neden oldu. ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bu akşam da alınan karar protesto edildi. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi altında Başkonsolosluğun bulunduğu sokakta dün saat 20.30\'da toplanan Erbakan Vakfı ve Köklü Değişim üyesi bir grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ardından okunan basın açıklamasında, \"Kudüs, İsrail\'e başkent değil, mezar olacaktır. Sömürgeci ABD\'nin başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada İsra ve Miraç toprağı, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs\'ün Yahudi varlığının başkenti olarak tanındığını açıklamıştır. Müslümanlar olarak bizim nazarımızda yok hükmünde olan bu safsatanın sinyallerini ise bir kaç gün öncesinden haber vermiştir\" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamanın ardından gruplar buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan gruplar

-Atılan sloganlar

-Basın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

07.12.2017 - 22.46 Haber Kodu : 171207231

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2 - PENDİK\'TE AKIL ALMAZ GÖRÜNTÜ; TAMPONA SIKIŞAN YARALI KÖPEKLE DAKİKALARCA İLERLEDİ

*Çarptığı köpek aracının tamponuna sıkıştı. Dikkatsiz sürücü yaralı hayvanın halinden habersiz dakikalarca ilerleyişini sürdürdü. Taki duyarlı bir sürücü tarafından uyarılana kadar.

* O anlar bir amatör kamera tarafından böyle görüntülendi.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Akıllara durgunluk veren bu görüntü, dün D-100 Karayolu Pendik mevkinde otomobiliyle seyreden İbrahim Şahin isimli duyarlı bir sürücü tarafından çekildi.Bir araç Edirne istikametinde seyir halinde... Dakikalar öncesinde de bir köpeğe çarpmış... Ama sürücü, köpeğin ön tampona sıkıştığından habersiz, ilerleyişini sürdürüyor. Aynı istikamette otomobiliyle seyreden İbrahim Şahin o sürücüyü korna çalarak uyarıyor ve araç duruyor. Şahin, araç durduktan sonra köpeğe yardım etmek için video kaydını sonlandırıyor. Köpek sıkıştığı yerden çıkartılıyor. Üç yerinde kırık ve iç kanaması olan köpek önce yakındaki bir veterinere ardından da Kısırkaya Hayvan Barınağı\'na götürüldü. Yaralı köpek burada tedavi altında tutuluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tampona köpek sıkışmış aracın ilerleyişi

-Sürünün korna çalınarak uyarılması

-Aracın durması

07.12.2017 - 20.03 Haber Kodu : 171207218

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3- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE 5 KATLI BİNANIN GİRİŞİNE SES BOMBASI ATILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın girişine atılan ses bombası polis ekiplerini alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesinde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın girişine atılan ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Uykularından fırlayan apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, patlamanın meydana geldiği binanın girişine şerit çekerek önlem aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı da olay yerine zırhlı polis aracı bekletildi. Patlama nedeniyle apartmanın demir kapısının zarar gördüğü ve camlarının da kırıldığı tespit edildi.

Vatandaşlardan alınan bilgi doğrultusunda olay yerinden kaçan şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Aynı binanın ik ay önce de kurşunlandığı iddia edilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın medyana geldiği yer

-Polis ekiplerinin çalışması

-Bina girişinde ki zarar gören kapı

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detaylar

08.12.2017 - 03.14 Haber Kodu : 171208006



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4- FETÖ ADLİYE YAPILANMASINDA KARAR

-114 SANIK CEZA ALDI

-BERAAT EDEN SANIK YOK

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

FETÖ\'nün adliye yapılanmasına yönelik 58\'i tutuklu 129 sanığın, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan yargılandığı davada karar ıktı. Mahkeme 114 sanığı \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 1.5 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırdı.

FETÖ\'nün adliye yapılanmasına yönelik davanın karar duruşması, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nın duruşma salonuna dönüştürülen konferans salonunda yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanıkların 57\'si ile tutuksuz sanıklardan 50\'si katıldı. Bir tutuklu sanık SEGBİS sistemi ile salona bağlandı. Başkan Fikret Demir karar verileceğine belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Bazı sanıklar bildiklerini anlattıklarını belirterek lehlerine etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istediler.

İŞE BAŞLADIĞI BİNADA MAHKUM OLDU

Tutuklu sanıklardan Elif Tarakçı, 6 yıl önce girdiği katiplik sınavını kazanarak şu an yargılandığı salonda büyük bir heyecan ile mesleğe başladığını söyledi. Darbe girişimi sonrası gözaltına alınınca bu binada uzun süre gözaltında tutulduğunu söyleyen Tarakçı, \"İşyerimde gözaltına alındım, iş yerimde teröristlikle suçlandım\" dedi.

Kendisi ile birlikte tutuklu olan eşi Fatih Tarakçı ile duruşmalarda da olsa bir araya getirdiği için mahkeme başkanına teşekkür eden Tarakçı, \"Bizi duruşmalarda da olsa bir araya getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Duruşmalar bitince birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Tahliye olmazsak bir daha bir araya gelemeyeceğiz. Tahliye olmayacaksak en azından iletişimimizin devam edebilmesi için cezaevindeki mektup yasağının kalkmasını talep ediyoruz\" dedi.

Örgütle ilişkilerinin olmadığını söyleyen Elif Tarakçı hem kendisinin hem de eşinin tahliyesini istedi. Tarakçı\'dan sonra son sözü sorulan eşi Fatih Tarakçı, \"Ben eşime de bana da vereceğiniz cezaya razıyım. Ama bana çok ağır gelen terörist suçlamasını kabul etmiyorum. Duruşmalarda bizi bir araya getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. İkimizin de tahliyesini talep ediyorum\" dedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Mustafa Kahraman da, \"Oğlum var 1.5 yaşında. Bana müsaade edin de oğlumun, eşimin ve annemin yanında olayım\" dedi.



3 SAAT SONRA KARARINI AÇIKLADI

Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme, karar için ara verdi. Yaklaşık 3 saat süren aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, kendisi ile birlikte eşi Fatih Tarakçı\'nın tahliyesini isteyen Elif Tarakçı\'nın da aralarında bulunduğu 42 sanığa, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların bu cezasına iyi hal indirimi uygulayarak, cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi.

Mahkeme, Fatih Tarakçı\'nın da aralarında bulunduğu 24 sanığı, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıkların yargılama sürecinde olumlu davranışlarının bulunmadığını gerekçe göstererek, bu cezada takdiri indirime gitmedi.

Mahkeme, \"abla\" konumunda olduğunu belirttiği Meyesser Yıldız ile \"abi\" konumunda bulunduğunu belirttiği Serbülent Algı\'nın da aralarında bulunduğu 5 sanığa \"FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Sanıkların yargılama aşamasındaki davranışlarını gösteren mahkeme, bu cezayı 7 yıl 6 aya indirdi.

\"Abla\" konumunda olduğu belirtilen Aliye Kulabaş ile \"Abi\" konumunda olduğu belirtilen Alparslan Durak ve Fahrettin Kaya\'nın aralarında bulunduğu 8 sanığa yine \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, yargılama aşamasındaki davranışlarını gerekçe göstererek bu cezalada herhangi bir indirime gitmedi.

CUMHURBAŞKANINI TEHDİT EDEN SANIĞA 12 YIL

Mahkeme, örgüt içerisinde \"Büyük abi\" olarak konumlanan Lokman Özünal ve \"Büyük Abla\" olarak konumlanan Zeynep Karakaş\'a silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay, Büyükçekmece bölgesinde adliye orumlusu Mustafa Karaman ile duruşmada dahi örgütsel tavırlarını sürdürerek Cumhurbaşkanını tehdit eder nitelikte sözler sarf ettiğini belirttiği Özden Çeper\'e 12\'şer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, bu sanıkların cezalarında herhangi bir indirime gitmedi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN CEZALARI 1 YIL 6 AYA İNDİRİLDİ

17 sanığa \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, etkin pişmanlık hükümleri ile bu cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne, \"İyi hal\" indirimi ile de 1 yıl 6 ay 22 güne indirerek hükmün açıklanmasını 5 yıl süre ile geriye bıraktı.

10 sanığa \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, etkin pişmanlık ile bu cezayı 3 yıl 9 aya, \"İyi hal\" indirimi ile de 3 yıl 1 ay 15 güne düşürdü.

Kadir Özbek ve Zağla Çakmak\'ı \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandıran mahkeme, etkin pişmanlık ve iyi hal indirimi ile bu cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına düşürdü. Harun Yerlikaya aynı suçtan 7 yıl 6 ay, iyi hal ve etkin pişmanlık indirimi ile 2 yıl 1 ay ceza aldı.

Telefonunda ByLock tespit edilen ve örgüt içinde \"Abi\" konumunda olduğu belirtilen Mustafa Sakallı, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, etkin pişmanlık ve iyi hal indirimi ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına indirildi.

ELİF TARAKÇI\'NIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 22 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Aralarında Elif Tarakçı\'nın da bulunduğu 22 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, bu kişilerin yurt dışına çıkışını yasakladı.

İKİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Tutuksuz sanıklar Tuğba Güven ve Rıdvan Yıldırım hakkındaki dosyanın tefrikine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

FETÖ\'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bazı sanıkların ByLock kullandığı belirtiliyor.

İddianamede, aralarında 103 zabit katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımının aralarında bulunduğu 129 için, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



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(ÖZEL)

5- ALEV KAPANINA DRONE İLE MÜDAHALE

- İSTANBUL İTFAİYESİ ARTIK DRONE KULLANIYOR

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK /İstanbul,(DHA)

İstanbul itfaiyesi, çıkan yangınlara daha etkili ve hızlı müdahale edebilmek için artık drone kullanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle büyük çaplı yangınlara ve kurtarma operasyonlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için drone kullanmaya başladı. Geçtiğimiz ay başlatılan bu proje ile toplam 7 personel drone eğitimi aldı. İlk etapta Fatih itfaiye grubuna drone alındı. Önümüzdeki günlerde drone sayısı arttırılarak diğer itfaiye gruplarına da dağıtılacak.

\"DRONE İLE MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA YÖN VEREBİLİYORUZ\"

Ekiplerin göremediği noktalardaki yangınlara drone yardımıyla müdahale edildiğini aktaran Fatih İtfaiye Grup Amiri Hakan Karahan, \"Drone ile aldığımız görüntüler kapsamında özellikle büyük çaplı yangınlarda müdahale çalışmalarına yön verebiliyoruz. İlk etapta deneme amacıyla teşkilatımıza bir tane alındı. Daha sonra bunların sayısı çoğaltılacak. 7 personelimiz drone eğitimi gördü ve bu personeller Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nden sertifika aldı. Drone sayısı arttıkça bunun eğitimini alan personel sayısı da çoğalacak\" dedi.

GECE UÇUŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP

Dronenin özelliklerini anlatan Karahan, \"Havada 28 dakika uçabiliyor. Saatte 32 kilometre hıza ulaşabiliyor. Görüntü kalitesi de yüksek seviyede. Aynı zamanda gece uçuş özelliğine de sahip\" diye konuştu.

AKSİYON KAMERASI DA ALINDI

İstanbul İtfaiyesi\'nin, drone ile birlikte aksiyon kamera kullanmaya başlandığını kaydeden Hakan Karahan, itfaiye erlerinin kasklarına monte edilen bu kameralarla yangına müdahale sırasında kayıt alındığını ve böylelikle kaydedilen görüntüleri eğitimde kullandıklarını sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye erinin drone\'yi uçurmasından görüntü

-Droneden detay görüntü

-Muhabir anonsu

-Fatih İtfaiye Grup amiriyle röportaj

-Genel görüntüler

-İtfaiyenin çektiği yangındaki drone görüntülerinden detaylar

AKSİYON KAMERA GÖRÜNTÜLERİ:

-İtfaiye ekiplerinin istasyondan çıkışından görüntü

-Araçla olay yerine ilerlemesinden görüntü

-Yangın merdivenindeki itfaiye erinin yangına müdahalesinden görüntü

07.12.2017 - 15.30 Haber Kodu : 171207140

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6- ÜSKÜDAR\'DA KORKUTAN YANGIN

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzüne yükselen dumanlar, İstanbul\'un Avrupa yakasından da görüldü. Komşunun yaktığı mangaldan kaynaklandığı ileri sürülen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Dibekçi Ahmet Sokak üzerinde bulunan gece kondu da çıktı. İddialara göre, komşusunun yaktığı mangalın ateşi Hüseyin Perçem adlı kişiye ait olan gecekondu yanındaki brandayı tutuşturdu ve alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Gökyüzüne yükselen dumanlar, İstanbul\'un Avrupa yakasından da görüldü. Suyu biten itfaiye ekibi, sokak arasındaki su vanasından takviye yapmak istedi. Vananın arızalı olması nedeniyle su takviyesi yapılamadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Evin sahibi Hüseyin Perçem, \"Arkadaşlar arka tarafta mangalda ızgara yapıyormuş, ondan çıkmış, ben işteydim, duyup geldim. Evin üzeri naylon brandayla örtülü, onlar tutuşmuş. İçeride bulunanları çıkarttık. Evde 10 bin param ve eşyalarım gitti.\" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların olayı seyretmesi

-İtfaiye ekiplerinin takviye su almak için uğraşması

-Vatandaşın Cep telefonuyla çektiği alevli görüntü

-Genel ve Detay

07.12.2017 - 18.06 Haber Kodu : 171207193

07.12.2017 - 18.15 Haber Kodu : 171207198_



