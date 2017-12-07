DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1-ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE \"KUDÜS KARARI\" PROTESTOSU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Can EROK / İstanbul DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti. ABD aleyhine slogan atan yüzlerce kişi, \'Kudüs, İslam\'ındır\' pankartı açtı.

ABD Başkanı Donald Trump\'un, Tel Aviv\'de yer alan ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs\'ü İsrail Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararı, ABD\'nin İstanbul Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği üyesi yüzlerce kişi akşam saatlerinde Başkonsolosluk önünde toplandı. \'Kudüs İslam\'ındır\' pankartı açılan eylemde ABD\'nin aldığı karar protesto edildi.

Konsolosluk önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada \"Trump, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. İlk kıblemiz olan Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak nitelendirmek, ABD\'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Şimdi biz İslam ülkelerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumlar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs\'ü başkent olarak tanıyacağını ve Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacağını beyan eden Amerika\'dır. O zaman yaptırımların da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika\'dır\" ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri bir süre daha burada kalarak, sloganlar attı. Konsolosluğun duvarına İngilizce \'Özgür Filistin\' yazan gruptakiler daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Toplanan grup

-Atılan sloganlar

-Basın açıklaması

-Grubun yüksekten görüntüsü

-Grubun dağılması

-Genel ve detay görüntüler

06.12.2017 - 22.00 Haber Kodu : 171206240

06.12.2017 - 22.45 Haber Kodu : 171206246

===============================

2 - İSTANBUL\'DA FETÖ OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamından sabahın ilk ışıklarıyla operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak önceden belirlenen bir çok adrese polisler tarafından baskın yapıldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda, zanlılar Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Araçların hastaneye gelmesi

-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

07.12.2017 - 06.52 Haber Kodu : 171207016

====================================

3- 69 ASKER DAHA TUTUKLANDI; 41 ASKER İTİRAFÇI OLDU…

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ\'nün TSK\'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 69 asker daha tutuklandı. 41 asker itirafçı oldu.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

FETÖ\'nün TSK\'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27\'si mahrem imam, 333\'ü de çeşitli rütbelerde asker olan 360 şüpheliden savcılığa sevk edilen 74 şüpheliden 69\'u daha tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 asker savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde sorgulanan şüphelilerden 69\'u, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanırken, 3 şüphelinin hakimlik sorgusu sonrasında mevcut delil durumu nedeniyle, 1 şüphelinin ağır özürlü çocuğunun olması nedeniyle, 1 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istemesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

41 ASKER İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında daha önce 85 asker daha tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklanan şüpheli asker sayısı 154\'e yükselirken, 41 askerin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüt hakkında itiraflarda bulundukları belirtildi.

Gözaltında bulunan 70 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 78 şüphelinin de firari oldukları kaydedildi.

===========================

4- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA HAREKETLİ ANLAR

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı polisinin, şüphe üzerine durdurmak istediği iki kişiden birisi kaçmaya çalışırken otoparkın ikinci katından düştü. Yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Diğer kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay dün saat 17.15 sıralarında yaşandı. Otoparkta şüphe üzerine durdurulmak istenen İranlı 2 kişi kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri otoparkın ikinci katından düşerek yaralandı. Diğer şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havalimanındaki hareketlilik sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Otopark giriş ve çıkışlara kapatıldı. Havalimanı önündeki cadde trafiğe kapatıldı.

Şüpheli, Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürülerek sorguya alındı. Hareketliliğin sona ermesiyle havalimanını önündeki caddede trafik normale döndü ve otopark yeniden giriş ve çıkışlara açıldı.

Şüphelilerin, üzerlerinde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İranlı oldukları öğrenilen iki kişinin, pasaport ve kimliklerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------

-Araçlardan görüntü

-Otoparktan görüntü

-Polislerden görüntü

-Yaralının görüntüsü

-Yaralıya müdahale

-İncelemeler



06.12.2017 - 17.44 Haber Kodu : 171206196

===============================

5- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar girişinde bulunan şüpheli sırt çantası polisi alarma geçirdi. Uzman ekiplerin fünyeyle kontrollü olarak patlattığı sırt çantasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Bir yolcunun, dün saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminali gidiş katı A kapısında şüpheli bir sırt çantasını haber vermesi üzerine polis alarma geçti. Polis olay yerine gelerek şüpheli çanta çevresini güvenlik altına aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Bomba imha ekibinden görüntü

-A kapısı önünden görüntü

-Polisten görüntü

-Çantadan görüntü

-Genel ve detay görüntü

06.12.2017 - 21.36 Haber Kodu : 171206235

06.12.2017 - 21.37 Haber Kodu : 171206236

===================================

6-ŞİŞLİ\'DE TRAFİK KAZASI: 1\'İ AĞIR, 2 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Şişli\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi. Kazada araç içerisindeki iki kişi yaralandı.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi\'nde meydana geldi. Taksim istikametinden gelen Burak O.\'nun kullandığı araç, Cevahir Alışveriş Merkezi önünde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kaza da araçta bulunan Burak O. Ve Burak K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kaza yeri

-Sağlık ve polis ekipleri

-Ambulans gidişi

-Kaldırımdaki direk

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Cadden detay

-Vatandaşlarla röp.

-Alkol kutu ve cam kırıkları

-Genel ve detaylar

07.12.2017 - 07.42 Haber Kodu : 171207017

==================================

7- FATİH\'TE 4 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

Fatih\'te Ayvansaray\'da 4 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan kişiler çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak üzerindeki 4 katlı ahşap binanın en alt katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yan binalara sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekipleri

-Alevli görüntüler

-Muhabir anonsu

-Binadan detay görüntü

-Görgü tanıklarıyla röp.

06.12.2017 - 20.26 Haber Kodu : 171206228

06.12.2017 - 20.27 Haber Kodu : 171206229

06.12.2017 - 20.33 Haber Kodu : 171206230

06.12.2017 - 21.30 Haber Kodu : 171206234