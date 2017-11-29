DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ESKİ FUTBOLCU ZAFER BİRYOL SERBEST BIRAKILDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Biryol, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Biryol 17 Kasım\'da gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı

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2- ÜSKÜDAR\'DA OKUL SERVİSİ SALDIRISINDA EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da park halindeki servis aracına silahlı saldırı düzenleyerek eşi Asiye Aykan\'ı (40) öldürdüğü, servis sürücüsü Mehmet Yılmaztürk\'ü yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yılmaz Aykan, mahkemece, \"Eşi kasten öldürmek\" suçundan tutuklandı.

Üsküdar\'da dün meydana gelen olaydan sonra saldırıyı gerçekleştirdikten sonra gözaltına alınan Yılmaz Aykan, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Yılmaz Aykan, sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.

Yılmaz Aykan, sorgusunda eşinin, kendisini olayda yaralanan Mehmet Yılmaztürk ile aldattığını ileri sürerken konuşmak için buluştuklarında, bir anlık öfke ile silahını çıkarıp ateş açtığını anlattı. Yılmaz Aykan\'ın, \"Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Denk gelip gelmediğini de hatırlamıyorum. Ben Mehmet Yılmaztürk\'e ateş etmeye çalışırken, eşim elimi tutup bana müdahale etmeye çalıştı. Mehmet Yılmaztürk bu arada kaçınca, o karmaşada eşime de ateş ettim. Ama kaç tane ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olayda kullandığım silahı bir hafta önce satın almıştım. Ailemi korumak için bir silaha ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için aldım. Amacım, Mehmet Yılmaztürk\'ü korkutmak ve ailemden uzak durmasını sağlamaktı. Her şey bir anda oldu. Pişmanım\" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Mahkeme, Yılmaz Aykan\'ı \"Eşi kasten öldürmek\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Saldırının gerçekleştiği servis aracı

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Yaşanan hareketlilik

-Şüphelinin adliyeye sevki

28.11.2017 - 13.33 - Haber Kodu : 171128077

27.11.2017 - 20.32 Haber Kodu : 171127189

27.11.2017 - 21.32 Haber Kodu : 171127199

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3- BAKAN ÖZHASEKİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA TEMEL İLKELERİMİZ; YERİNDE DÖNÜŞÜM VE HERKESİ EV SAHİBİ YAPMAK

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,

\"Kentsel dönüşüm konusunda temel ilkelerimiz var. Birinci esas yerinde dönüşüm, ikincisi herkesi ev sahibi yapmak, temel prensiplerimiz bunlar. Rezerv alanı noktasında devlet artık cimrilik etmeyecek. Elinde ne varsa, arsasını ortaya koyacak. Bu bizim için hayati önemde bir şey. Finans noktasında çalışmalarımız var. Sıfır faizli destekler geliyor.\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Hürriyet Gazetesi, \"Sign Of The City Awards\" töreninin 4\'üncüsü Bomonti Hilton Otel\'de düzenlendi. Ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana ile sektör temsilcileri katıldı.

\"YAŞADIĞIMIZ MEKANLAR, YAŞAMIMIZIN KALİTESİNİ BELİRLİYOR\"

Programın başında bir konuşma yapan Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, \"Gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Ekonomik olarak büyüklüğü bizim için önemli. Ancak daha önemli bir sebebi var. Gayrimenkul sektörünün hem kültürel hem sosyal hayatımızdaki rolü gerçekten çok önemli bir değer. Yaşadığımız mekanlar, yaşamımızın kalitesini belirliyor. Dolayısıyla sizler sadece gayrimenkul geliştiriciler değilsiniz. Yaşamlarımızı etkiliyor, tasarlıyorsunuz. Mahalleleri, şehirleri değil, hayatımızı nasıl yaşayacağımızı inşa ediyorsunuz. Akıllı evler, akıllı siteler kuruyoruz. Bu konuda uzmanlaşmaya başladınız. Ancak ekonominin ve teknolojinin peşinden koşarken, iki büyük kaybımız oldu. İlk olarak doğaya yabancılaştık. Hatta maalesef doğayı tahrip ettik. İkinci olarak büyük apartman, sitelerde yaşarken kendimize yabancılaştık. İnsan sevgisine, birbirine olan saygıya, komşuluğa, arkadaşlığa, sohbete susar hale geldik\" dedi.

\"ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SADECE YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN DEĞİL, EKONOMİMİZ İÇİN DE ELZEM\"

Sabancı konuşmasına şöyle devam etti:

Benim inancıma göre medya tabii ki de yanlışları göstermeli. Ancak projektörü yanlışa tuttuğu kadar; iyiye, doğruya, ilham alınması gerekenlere de tutmalı. Sizlerle bir ufkumuzu paylaşmak istiyorum. Bu istikametimizin başlangıç vuruşunu Sayın Emine Erdoğan\'ın öncülüğünde bir kaç ay evvel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatıldı. \'Sıfır atık\' projesi. Bu projeyi duyduğumuzda binamızın içinde çok heyecanlandık. Bu bize bir ufuk açtı. Bunu iyice değerlendirip, neler yapabileceğimizi düşündük. Atıkların, geri dönüşümü sadece yaşanabilir şehirler için değil, ekonomimiz için de elzem. Ne kadar geri dönüştürebilirsek, israfı ne kadar önlemiş olursak aslında o kadar sağlıklı şehirler ve büyük ekonomiler yaratabiliriz. Biz toplum olarak israfı önlemeye çok alışık bir toplumuz. Sadece geldiğimiz şehir hayatında bunu unutmaya başladık. Bunu yeniden hatırlamamız lazım. Biz medya olarak bu alanda ciddi bir farkındalık kampanyası başlatmak istiyoruz.

\"ŞEHİRLER TAŞLA, TOPRAKTAN İBARET DEĞİL, CANLI ORGANİZMALARDIR\"

Ödül törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise şehirlerin geleceğinin düzgün yöneticilerin elinde olduğuna değinerek, \"Kültürler şehirde inşa ediliyor. Medeniyetler şehirde başlayıp, gelişiyor. Şehirlerimize özen göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Şehirler taşla, topraktan ibaret değil, canlı organizmalardır. Aynı insan gibi. Artık şehirler ülkelerin bile isimlerinin önüne geçer vaziyette olmaya başladılar. Şehirlerin geleceği yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır. Eğer o şehirdeki özellikle yerel yöneticiler, sadece belediye başkanlarını kastetmiyorum, valisi, askeri, sivil toplum örgütleri kim varsa, bunlar arasında bir uyum varsa, şehirleri geleceğe taşımak adına doğru kaygılar taşıyıp, hedefler koyup, uyum içinde oraya koşuyorlarsa o şehirlerin geleceği parlak ve aydınlıktır. Çekişmeler başlamış, ayak kaydırmalar devam ediyor, ince ve küçük, siyasi ve basit hesaplarla şehirlerin geleceği tehlikeye atılıyorsa, emin olun o şehirlerin işi biraz daha zor gözüküyor.\" dedi.

\"ÖZELLİKLE 2000\'Lİ YILLARA KADAR YAPILAN YAPILAR İÇİN ÇABALIYORUZ\"

Bakan Özhaseki, \"Bizde planlamalar çok geç oldu. Bu geç planlamaya eş olarak ikinci bir sıkıntı da göçlerin bizde geç yaşanmış olması. Avrupa\'da Sanayi Devrimi ile birlikte insanlar şehirlere doğru koşup, koca koca şehirler oluştururken, bizde göç dalgası 1950\'lerde başlıyor. 1950\'lerde şehir, köy oranı yüzde 74 iken bu geldiğimiz noktada tam tersine dönmüş vaziyette. 50\'lerin başında 500 bini geçen nüfusu olan iki şehrimiz varken, şimdi kaç şehir olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu göç dalgası karşısında hazırlıksız yakalanmışız. Daha sonra gelen belediye anlayışlarında da, ideolojik tavırla insanları hiç bir şekilde, bir plan dahilinde yerleşim yeri, konut edinme hakkını düşünmeden, \'bırakın yapsınlar, bırakın gecekondular oluşsun, yarın öbür gün bizim adam olurlar\' gibi \'arka bahçemizde oy alırız\' gibi düşüncelerle varoşlaşmaya doğru adımlar atılmaya başlamış. 1950\'li yıllarda çok cüzi olan gecekondu sayısı 94\'e gelindiği zaman 640 bine ulaştı. Bir bu sayı kadar da kaçak yapı var, sadece İstanbul için. İşte bunlar için kentsel dönüşüm, depremsellik diye çabalıyoruz. Özellikle 2000\'li yıllara kadar yapılan yapılar için çabalıyoruz\" diye konuştu.

(KENTSEK DÖNÜŞÜM) \"İNSANLARI YERİNDE, HATIRASININ OLDUĞU, YAŞADIĞI YERDE TUTABİLMEK ESAS OLAN\"

Bakan Özhaseki konuşmasının devamında kentsel dönüşümde izleyecekleri yol ve kriterlere değinerek, \"İstediğimiz kadar görmemezlikten gelelim. Duymak istemeyelim. Bende söylerken hicap duyuyorum. Biz söylemesek de, duymak istemesek de, gözümüzü kapatsak ta, yerin altındaki o kurallar işliyor. Gaz birikmesi devam ediyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Bütün bilim adamları İstanbul\'u dünyadaki en ciddi deprem riski altında olan 10 metropolden biri olarak görüyorlar. Tokyo, San Francisco, Los Angeles, Chicago var. Aynı zamanda İstanbul\'da var bu riskli ülkeler arasında. Kentsel dönüşüm konusunda temel ilkelerimiz var. İlk olarak yerinde dönüşüm. Bu çok önemli bir sözcük. Ben bunları anlatıyorum ama bazı muhalif arkadaşlar çıkıp, \'ey İstanbul bakın, bakan dedi ki dönüşüm yapıyorlar, sizi taşıyacaklar.\' Allahtan korkun ya. Bu işe bari limon sıkmayın. Böyle bir şey yok. Eskiden yapılmış bir hata olabilir. Ben bunları bilmem. Benim öyle bir günahım yok. Birinci esas yerinde dönüşüm, ikincisi herkesi ev sahibi yapmak. İnsanların evini yıktıktan sonra \'3 tane yıktım, bir tane verdim.\' yok öyle bir şey. İnsanları yerinde, mukim olduğu, hatırasının olduğu, yaşadığı yerde tutabilmek esas olan, temel prensiplerimiz bunlar. Rezerv alanı noktasında devlet artık cimrilik etmeyecek. Elinde ne varsa, arsasını ortaya koyacak. Bu bizim için hayati önemde bir şey. Finans noktasında çalışmalarımız var. Sıfır faizli destekler geliyor. Bütün bunları gerçekleştirdiğimizde hedefimiz 15 yıl içinde 7.5 milyon binayı, daha doğrusu bağımsız birimi dönüştürmek. Bunun 150 bin civarında olanı İstanbul\'da. Geriye kalan Anadolu\'da. Bunu yaptığımız zaman biz 15 sene içinde görevimizi hakkıyla yerine getirmiş oluyoruz. Sonra deprem geliyorsa, gelsin\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül kazananlara, ödülleri takdim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Vuslat Doğan Sabancı\'nın konuşması

-Bakan Özhaseki\'nin açıklamaları

-Ödül töreninden görüntüler

-Genel ve detaylar



28.11.2017 - 23.39 Haber Kodu : 171128206

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- DARÜLACEZE BAŞKANI CEBECİ : BURASI ASLA TAŞINMAYACAK

Haber - Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, \"Burası asla taşınmayacak. Tarihi misyonuna, fonksiyonuna ve hizmetine devam edecek\" dedi.

Cebeci, \'Darülaceze taşınıyor\' iddiaları üzerine Şişli Okmeydanı\'nda bulunan Darülaceze\'deki makamında bir basın toplantısı düzenlendi.

DARÜLACEZE SOSYAL HİZMET ŞEHRİ AYRI BİR MERKEZ OLACAK

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Arnavutköy\'e bağlı Yassıören Köyü\'ne yapılacak olan \'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri\'nin ayrı bir merkez olacağını söyledi.

Cebeci, Okmeydanı\'ndaki 122 yıllık tarihi bina için \"Burası tarihi misyonuna ve fonksiyonuna uygun bir şekilde hizmet vermeye devam edecek\" dedi.



3. HAVALİMANINA ÇOK YAKIN OLACAK

Yassıören Köyü\'ne yapılacak olan projeye ilişkin bilgiler veren Başkan Cebeci, \"Proje 3. havalimanına çok yakın. Biz, günümüzün şartlarına daha güzel ve daha kolay hizmet verilebilecek bir ortamı hazırlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapacağımız bu proje dünyada bir numara olacak. O yapıldıktan sonra bir tane de Anadolu Yakası\'nda yapılacak. Nüfus yaşlanıyor. Sanayi toplumlarında \'yatalak hastamızı evde bırakıp akşam gelip tekrar bakma\' gibi bir şansımız yok. Dolasıyla bu tür müesseselerin Türkiye\'ye yakışır daha geniş daha büyük çaplı olması gerekir\" ifadesini kullandı.

\"BİN 500 KİŞİLİK BİR YER YAPILACAK\"

Cebeci, \"Bugün İstanbul\'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın İstanbul\'da baktığı 50 bine yakın insan var. Bu yapacağımız yeni yer, bin 500 kişilik bir yer. Sadece İstanbul\'da 65 yaş üzeri 1,3 milyon insan var. Böyle müessseselere ihtiyaç var. Gönül ister ki kimse hasta olmasın ve böyle yerlere ihtiyaç olmasın. Ancak oluryorsa da bunun en iyisi de bizde olsun isteriz. Projemiz avam bir proje. Çok ciddi bir ekip ile çalışılacak. Orada görev yapacak hemşirelere lojman, belki evi uzak olan kalacaklara belki bir 100 daire olacak\" şeklinde konuştu.

\"BURASI ASLA TAŞINMAYACAK\"

Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Darülaceze için \"Burası asla taşınmayacak. tarihi misyonunu devam ettirecek\" diyen Hamza Cebeci, \"Burası Abdülhamid\'in bu millete bir hatırasıdır. Buranın nizamnemesini bile muhafaza ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Darülaceze\'nin bir versiyonu şeklinde diğerlerini de yapacağız. Oraya da Darülaceze diyeceğiz ama orası ayrı bir merkez olacak. Burayla da ilgili herkesin içi rahat olsun. Misyonuna, fonksiyonuna ve hizmetine devam edecek. Burası niye tarihi misyonu, fonksiyonuyla devam edecek diyoruz, ecdadımızın ne kadar hoşgörülü olduğu din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı olmaksızın kapıya gelen her mağduru ve mazlumu alıp ona sahip çıkmış\" ifadelerini kullandı.

Toplantıda basın mensuplarına projenin tamamlandıktan sonraki halini gösteren video görseli de paylaşıldı.

PROJE HAKKINDA

Öte yandan Yassıören Köyü\'ne yapılacak Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri\'nin yapımına 2018 Nisan ayı gibi başlanacağı öğrenildi. 149 bin 858 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek projenin \'yatay şehir\', \'yavaş şehir\', \'yaşanabilir şehir\' anlayışı ile tasarlanarak erişilebilir yeşil sertifikalı çevre dostu yaklaşımıyla inşa edileceği bildirildi. Yeşil sertifikalı olacak olan proje bünyesinde tamamı yerli üretim elektrikli araçlar hizmet verecek. Tüm dezavantajlı insanların erişimini sağlayacak donatılarla erişilebilir bir sosyal hizmet şehri hedefleniyor.

150 YATAK KAPASİTELİ OTEL

Proje kapsamında, rehabilitasyon merkezi, zihinsel engelli birimi, psikiyatrik tanılı birimi, servis birimleri, yoğun bakım gözlem birimi, sağlıklı erkek ve kadın birimleri, nostaljik köy kahvesi, gölet, mesleki rehabilitasyon yapılacak ergoterapi bilgileri geleneksel Türk eğitimlerinin yapılabileceği 1000 kişilik konferans salonu, konukların konaklayacağı 150 yatak kapasiteli otel, çocukların tüm ihtiyaçlarının sağlanacağı çocuk merkeziyer alacak.

Görüntü Dökümü

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-Hamza Cebeci\'nin basın toplantısı

-Başkan Cebeci\'nin açıklamaları

-Proje\'nin görseli önünde bilgi vermesi

-Darülaceze\'den görüntüler

-Yassıören Köyü\'ne yapılacak olan projenin videosu

-Genel ve detaylar

-Darülaceze\'nin havadan görüntüleri

28.11.2017 - 17.26 Haber Kodu : 171128161

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5- AVCILAR\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU...

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Avcılar\'da iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda; bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde polise telefonla ulaşan bir kişi, Gümüşpala Mahallesi\'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satıcılığı yapıldığın iddia ederek, evde bulunan bir kadının da dövüldüğünü ileri sürdü.

Avcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese hemen operasyon düzenledi.

Operasyonda, Eray A. gözaltına alınırken bu kişi tarafından dövüldüğü iddia edilen Ü.K.Ç adlı kadının ifadesine başvuruldu. Ardından evde yapılan aramada, 1 hassas terazi, satışa hazır hale getirilmiş şeffaf kilitli poşetler içerisinde 48.70 gram ağırlığında 44 fişek halinde esrar maddesi, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Eray A.\'nın ifadeleri doğrultusunda Denizköşkeler Mahallesi\'nde bir başka adrese yapılan baskında da, Şahin E. ve Soner S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada da, 2 tabanca ve mermileri, 1 hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet içinde 51.10 gram esrar, satışa hazır halde 56.50 gram gelen toz(kubar) esrar, 58 adet extacy hap ele geçirildi.

Şüphelilerin Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen uyuşturucu, hassas terazi ve silahlar

28.11.2017 - 19.59 Haber Kodu : 171128193



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6-

TÜRSAB BAŞKAN ADAYI BAĞLIKAYA: SEÇİMİ ERTELEMEYE ÇALIŞIYORLAR



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) başkan adayı, Detur CEO\'su Firuz Bağlıkaya, hafta sonu yapılması planlanan seçimlerin mevcut yönetim tarafından ertelenmeye çalışıldığını söyledi.

18 yıldır TÜRSAB Başkanlığı yapan Başaran Ulusoy\'un 2-3 Aralık\'ta yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından tek aday olan Detur CEO\'su Firuz Bağlıkaya, DHA\'ya açıklamalarda bulundu.



\"ACENTELERİ ARIYORLAR, \'SAKIN GELMEYİN İSTANBUL\'A BÖYLE BİR KONGRE YOK\' DİYORLAR\"

\"Kongremiz var. Kongrenin olmaması ile ilgili mevcut yönetimin bir çabası var. Ertelenmesiyle ilgili\" diyen Firuz Bağlıkaya, şunları söyledi:

\"Şu anda oy kullanmaya hak kazanmış 4 bin 902 tane seyahat acentemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı\'mızın kararını bekliyor. Çünkü Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hiçbir şekilde bir yetkisi olmadan, bu konularla ilgili bir makam olmamasına rağmen kendi kendine seçim sürecinin başlamasından bir gün önce bir yönetim kurulu kararı alıyor. Yönetim kurulu kararının gerekçesi kaotik bir ortam olduğu, çok gergin bir kongre olacağı güvenliğin bir anlamda sağlanamayacağını ima ederek, bakanlığa dilekçe ile başvuruyorlar. Bakanlık görevlilerinin katılımıyla kongrenin ilk ayağı yapıldı. Kongre açıldı ve kapandı. Biz 2-3 Aralık\'ta doğal süreç olan bu kongrenin ikinci ayağının yapılması bekliyoruz. Buna karşılık Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'nin çok yoğun maillerle, fakslarla kampanyası var. Acenteleri arıyorlar, \'sakın gelmeyin İstanbul\'a böyle bir kongre yok\' diyorlar. Bunun karşılığında bakanlığın böyle bir açıklaması yok. Aslında seçim erteleme, seçim iptali konusunda kurumların kendisi tabii ki yetkili değil. Üst makamlar yetkili bu konularda. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu olabilir, Yüksek Seçim Kurulu olabilir, Bakanlık olabilir... Yani Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, kendi ilan ettiği kongresini kendi kendine iptal etmeye çalışıyor, ertelemeye çalışıyor.\"



\"ÜMİT EDİYORUM HUZURLU, GÜZEL BİR KONGRE GEÇİRECEĞİZ\"

Firuz Bağlıkaya, \"Bu değişim gerçekleşecek. Şu anda muhalefette tüm lider arkadaşlar birleşmiş vaziyetteyiz. Hep beraber ortak hareket ediyoruz. Ümit ediyorum huzurlu, güzel bir kongre geçireceğiz. Ülkemizin geçtiği bu dönemde turizmin yeni ekiplere bırakılması gerçekten çok önemli, turizm çok önemli. Daha ehil ellerde, daha genç kuşaklara bırakılması gerekiyordu. Bu olgunluğu gösterdiği için de sektöre aslında teşekkür etmemiz gerekiyor\" şeklinde konuştu.

Bağlıkaya, \"Özellikle mevcut başkanın \'ben bundan sonra aday olmayacağım\' demesine rağmen kendisinin bir liste çıkaracağını çok net biliyoruz. Dolayısıyla tek başına bir seçim olmayacak. Bildiğimiz gibi bir seçim olacak. Seçimi ertelemeye çalışıyorlar, bunu başaramazlarsa muhakkak kongre sürecine katılacaklardır diye düşünüyorum\" dedi.



\"BİR PAZARDA PAZAR PAYI KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN BÜTÜN SEKTÖR TÜRBÜLANSA GİRİYOR\"

Bağlıkaya, \"Mevcut yönetimin öncelik sırasına koymadığı bir takım projelerimiz var. Öncelikle, kendi içimizde kendi evimizi toplamamız gerekiyor. Kendi yasamız ve tüm turizm camiasını kapsayacak bir yasayla ilgili hükümeti ikna etmemiz gerekiyor, derdimizi doğru anlatmamız gerekiyor. Kendi yasal çerçevemizi bir düzen içine koymalıyız. Bundan sonra öncelikli işimiz tabiiki de pazarlama. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tüm turizm sektörünün pazarlama ayağıdır. Ulaşım ayağı uçak, konaklama ayağı otelciler... Asıl pazarlama işidir önemli olan. Memlekete turist getirme işinin merkezi burasıdır. Bu memlekete gelen turistin yüzde 80\'ini seyahat acenteleri, tur operatörleri getiriyor. Bunun pazarlama faaliyetlerine gerçekten çok büyük destekler vermek lazım. Pazarlama işine çok önem vermek lazım. Bir pazarda pazar payı kaybettiğimiz zaman bütün sektör türbülansa giriyor. En önemli projemiz pazarlama\" şeklinde konuştu.



\"ÇOK DAHA TOPARLAYICI VE KENDİ İŞİNE KONSANTRE OLAN BİR DÖNEM GELİYOR\"

Firuz Bağlıkaya, \"Çok daha toparlayıcı ve kendi işine konsantre olan bir dönem geliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği kendi, seyahat sektörünün haricinde, kendi üyelerinin hak ve menfaatleri dışında hiçbir faaliyetle uğraşmayacak. Zaten bizim temel vaadimiz de bu\" dedi. Bağlıkaya, \"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'nin seyahat üyelerinin şu anda belli bir kısmının, çok büyük markaların diğer arkadaşlarımızın gerçekten iş yapma zorlukları var. Seyahat acenteleri bilet satıyor havayolları ondan daha ucuz bilet satıyor. Seyahat acenteleri tur yapıyor, herkes tur yapıyor, okullar yapıyor, belediyeler yapıyor, hastaneler yapıyor, postaneler yapıyor. Bu kabul edilebilir bir dağınıklık değil. Turizm sektörü çok daha derli toplu çok daha güvence altına alınmış bir biçimde çok daha kaliteli hizmet verebilir. Tüketiciye de bu hem hizmet kalitesi hem fiyat olarak yansır\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Firuz Bağlıkaya\'nın açıklamaları

-Detaylar

28.11.2017 - 17.35 Haber Kodu : 171128170_