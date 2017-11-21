DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İDO VE BUDO\'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA

Marmara Bölgesi\'ni etkisi altına alan yağışlı hava ve fırtına nedeniyle bazı deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi. İstanbul Deniz

Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri işletmelerince iptal edilen seferler şu şekilde:

İDO

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

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(ÖZEL)

2- ESENYURT\'DA GÜNÜBİRLİK KİRALANAN DAİRELERE OPERASYON

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı polis ekipleri gayriresmi olarak günübürlik kiralandığını tespit edilen 21 rezidans dairesine operasyon düzenledi.

Esenyurt\'ta adresi daha önceden belirlenen yaklaşık 2 ay öncesi fiziki takip sonucu günübirlik kiralandığı tespit edilen 21 rezidans daireye operasyon düzenledi. Esenyurt Asayiş Büro bağlı ekiplerrezidans dairelerine akşam saatlerinde eş zamanlı olarak çilingir yardımıyla girdi. Polis ekipleri bir dairede yaptığı arama sırasında yatak odasında bulunan eşya dolabın alt çekmesinde sigara kutusuna saklanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon yapılan siteden detaylar

-Sitenin otoparkında bulunan polis ekipleri

-Dairenin kapısından görüntü

-Polis ekipleri dairede arama yapması

-Yatak odasında bulunan uyuşturucu

-Yabancı uyruklu şüpheli

-Genel ve detaylar

21.11.2017 - 01.42 Haber Kodu : 171121006

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3- EDİRNEKAPI METROBÜS DURAĞINDA KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Edirnekapı Metrobüs Durağı\'nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, metrobüs yolunda ilerleyen güvenlik şirketi denetleme aracı arkadan çarptı. Kazada, denetleme aracının sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri, Zincirlikuyu istikametinde bir süre yapılamadı.

Kaza, metrobüs yolu Edirnekapı Metrobüs Durağında, saat 20.20 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinde seyir halindeki metrobüs, Edirnekapı metrobüs durağında yolcu almak için durdu. Yine metrobüs yolunda ilerleyen, duraklardaki güvenlikçileri denetleyen şirket görevlilerine ait araç, sürücüsü Ferdi Özköse\'nin kontörlünden çıkıp duramayarak metrobüseç arptı. Kazanın etkisiyle Ferdi Özköse aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özköse, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri, Zincirlikuyu istikametinde durdu. Kaza yapan aracın, gelen çekiciyle kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araç

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Yaşanan hareketlilik

-Ambulans

detaylar

20.11.2017 - 21.16 Haber Kodu : 171120199

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4- ŞİŞLİ\'DE TRAFİK KAZASI: 1\'İ AĞIR 3 YARALI

Haber-Kamera: Ozan URAL/Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

Şişli Piyalepaşa Bulvarı\'nda meydana gelen trafik kazasında 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı. Direksiyonda sıkışan sürücüye ilk müdahale sıkıştığı yerde yapıldı.

Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Şişli\'de meydana geldi. Kasımpaşa istikametine doğru seyir halinde aracın sürücüsü, Piyalepaşa Bulvarı\'nda direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki 34 NL 2660 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

DİREKSİYONDA SIKIŞTI

Kimliği belirlenemeyen ve direksiyonda sıkışan sürücü 112 Acil Yardım ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araçta bulunan Fırat Doğan, Murat Parlatır ve araç sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Yaralılardan birinin polis otosuna bindirilmesi

-Yerde yatan yaralı

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi

-Sürücüye yapılan ilk müdahale

-Sürücünün çıkarılması ve ambulansa alınması

-Genel ve detaylar

21.11.2017 - 07.57Haber Kodu : 171121011

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5- TELEVİZYON BİNASI ÖNÜNDE KÜTAHYALI PROTESTOSU

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Şişli\'deki bir televizyon kanalı önünde toplanan bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı\'yı protesto etti. Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, eylemlerini sonlandırdı. İstanbul\'da yaşayan Boşnaklar\'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, saat 23.00 sıralarından programın yayınlandığı Fulya\'daki televizyon kanalı binası önünde toplandı. Ellerinde bayraklar bulunan eylemciler, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi. Polis, televizyon binası çevresinde güvenlik çemberi oluştururken toplumsan müdahale aracı TOMA da hazır bekletildi. Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, yaklaşık 1 saat süren eylemlerini İstiklal Marşı okuyarak sonlandırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Eylemden görüntüler

-Polis güvenlik eylemi

-Slogan atıp tekbir getirmeleri

-Ellerindeki bayraklar

-Eylemcilerin istiklal marşı

-Grubun dağılması

20.11.2017 - 23.54 Haber Kodu : 171120208_