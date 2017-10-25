DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ALMAN YOLCULARA HAVALİMANINDA KÖPEKLİ ARAMA



Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE -İSTANBUL(DHA)

Türkiye\'den Almanya\'nın Münih kentine giden Türk yolcuların köpeklerle aranması sonrası mütekabiliyet (karşılıklılık) doğrultusunda Almanya\'dan gelen yolcular köpekle arandı.Almanya\'nın Bremen kentinden saat 22.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelen Alman yolcular pasaport kontrolünden geçip bagajlarını almak için geldikleri gümrüklü bölgede narkotik köpeği tarafından aramaya tabi tutuldu.Yolcuların valizleri K-9 köpeği tarafından aramadan geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-K-9 köpeğinin yolcu valizlerini arama görüntüsü

-genel ve detay görüntü

25.10.2017 - 01.17 Haber Kodu : 171025008

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2- ATİLLA TAŞ VE MURAT AKSOY CEZAEVİNDEN ÇIKTI

* Atilla Taş,

\"Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

FETÖ/ PDY\'nin medya yapılanması davasında tutuklu yargılanan ve haklarında tahliye kararı verilen şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın Silivri Cezaevi\'nden çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 29 sanıklı davada Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın 00.10\'da Silivri Cezaevi\'nden çıktı. Cezaevinden çıkanları karşılayanları yakınlarının dışında CHP\'li vekil Ali Şeker de karşıladı.

\"BU HALKIN NEFES ALMAYA İHTİYACI VAR\"

Çıkışta cezaevinde evlendiği eşi Meltem\'in karşıladığı Atilla Taş uzun süre eşine sarıldı. Burada açıklama yapan Taş şunları söyledi: Bu halkın bu ülkenin nefes almaya ihtiyacı var. Demokrasi ve hukuk bir halkın soluk borusudur. Ailenizden, sevdiklerinizden daha önemli bir şey yok. Sevin, sevilin gerisi boş.

\"BUNDAN SONRA BAYRAMLARDA TWEET ATACAĞIM\"

Attığı Tweetlerin hatırlatılması üzerine Taş; \"1 milyon 700 bin takipçim var.Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri\'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım. Hükümeti seviyoruz. Hükümeti eleştirmesinler, muhalefet etmesinler. Benim başıma gelen onların başına da gelebilir. Sonuçta hükümette bizim. Ülke de bizim. Artık sadece şarkı söyleyerek insanlara eziyet edeceğim. Ben yıllarca bu ülkede şarkı söyledim tutuklanmadım. Tweet attım tutuklandım. Ben bundan sonra yine müziğe döneceğim. Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum\" diye konuştu.

MURAT AKSOY: BENİM TEK SUÇUM YAZI YAZMAK

Ağlayarak açıklama yapan gazeteci Murat Aksoy ise; \"Mutluyum. 421 gün oldu. Geçte olsa adalet yerini buldu. Benim tek suçum yazı yazmak. Ben çıktım. Kendim için ve ailem için mutluyum ama içeride gazeteci arkadaşlarımız var. Tek temennim en kısa sürede gazetecilerin bir an önce tahliye olması\" şeklinde konuştu.Tahliye olanlar daha sonra cezaevinin önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tahliye olanları taşıyan minibüsün gelmesi

-Atilla Taş\'ın eşine sarılması

-Taş\'ın açıklamaları

-Aksoy\'un açıklamaları

-Genel ve detaylar

25.10.2017 - 00.51 Haber Kodu : 171025006

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3 - METEOROLOJİDEN İSTANBUL\'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul\'da bugün beklenen sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirdi.

Açıklamada; \"Bugün İstanbul\'da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibiolumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor\" denildi.

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4- ÜSKÜDAR\'DA ACİL SERVİSİ ÖNÜNDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI

* İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN-Yüksel KOÇ / İstanbul, DHA

Üsküdar Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi acili önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

Olay, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi acili önünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

İddiaya göre, beyaz bir otomobil ile hastane girişine gelen kişiler, bahçede bekleyen bir grup hasta yakınına pompalı tüfekler ile ateş açtılar. Hasta yakınları ise yanlarında bulunan tüfek ile karşılık verdi. Çıkan çatışmada hasta yakını Erol Can Yelküren, Emrah Şişman, hastane personeli Adem İmaj ve olay yerinden geçen bir kişi hafif yaralandı. Yaralılara çevredekiler tarafından hastane aciline götürüldü. Burada müdahale edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sağ ayağından yaralanan Emrah Şişman il müdahalesinin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

BİR YARALI OTOMOBİLLE GÖTÜRÜLDÜ

Otomobil ile gelen grup içerisinden yaralanan diğer kişi ise, arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek götürüldü. Silahlı çatışmanın yaşandığı iki grup arasında husumet olduğu öğrenildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Ekipler hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise hastane önünde çalışma yaptı.



Hastane penceresi ile tabelasına fişekler ve hastane önünde park halindeki bir ambulansa saçmalar isabet ettiği görüldü.



GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Bir görgü tanığı; \"Buraya iki tane araba geldi. Birbirlerine sıkmaya başladılar. Biz kaçtık. Olay 7-8 dakika sürdü. Dışarda yaralananlar oldu, onlarda da bir yaralı vardı. Duyduğuma göre iki aile arasında husumetten kaynaklanmış.\" dedi.

Bir başka görgü tanığı da; \"Ben acilde kan veriyordum. Bir anda çatışma seslerini duydum. İçeri girdiğimde olay oldu. Yukarıda bir araç durdu. Arabadakinde pompalı vardı, onlarda da iki pompalı vardı. Karşılıklı birbirlerine ateş ettiler. Yaklaşık 5 dakika sürdü çatışma. Bir hastane personeli alnından yaralıydı. İçeriye götürdüler. Onlardan da iki yaralı vardı. Araçtan ateş edenler de bir yaralıyı arabalarına koydular. Hasta yakınları ile dışarıdan gelenler kavga etti.\" diye konuştu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya karışan taraflara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, tarafların bir gün önce trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları, dün ise hastanenin önünde tesadüfen karşılaştırları, olayın bunun neticesinde meydana geldiği belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

\"23.10.2017 günü trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışma sonucunda olaya karışan taraflar, 24.10.2017 günü saat 17.30 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastanesi önünde tekrar karşılaşmış ve aralarında çıkan sözlü tartışma sonrasında yanlarında bulunan pompalı tüfek ile birbirlerine ateş etmişlerdir. Olaya karışan şüphelilerden 3 kişi ayaklarından yaralanmış olup tedavileri değişik hastanelerde devam etmektedir. Olay sırasında yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ise ayakta yapılan tedavileri sonrası taburcu olmuşlardır. Ayrıca hastane önünde bulunan ambulans aracında ve hastane penceresinde zarar meydana gelmiştir. Emniyet birimlerince olay yerinde ele geçen deliller muhafaza altına alınmış olup olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen firari şüphelilerin aranmasına ve diğer delillerin temini noktasında araştırmalara devam edilmektedir.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane acili

-Polisler

-Olay Yeri İnceleme Ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Özel Harekat polisleri

-Çevik Kuvvet Ekipleri

-Kırılan cam

-Bir yaralının başka hastaneye sevk edilmesi

-Genel ve Detay

24.10.2017 - 18.49 Haber Kodu : 171024177



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(ÖZEL)

5- BEYOĞLU\'NDE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, Damar Sokak\'ta bulunan bir restoranda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki Hayri Ör, restoranda ismi henüz bilinmeyen bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Hayri Ör, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Hayri Ör, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Ör\'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridi çeken polis ekipleri restoranda ve çevrede delil araştırması yaptı. Ör\'ün cesedi polisin olay yerindeki incelemerini tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Öte yandan bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hayri Ör\'ün evli olduğu ve 18 yaşındaki kızının yaklaşık bir sene önce geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin çalışması

-Genel ve detaylar

25.10.2017 - 07.14 Haber Kodu : 171025013

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6- OTOMOBİL TÜNEL YOLUNA UÇTU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da kontrolden çıkan araç bir süredir kullanılmayan tünel çıkışındaki yola uçtu. Kazada araç şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 23.30 sıralarında Üsküdar Altunizade Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kürşad Ulkat\'un(35) kullandığı 06 BE 6526 plakalı araç Kısıklı Caddesi\'nden Üsküdar yönüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek 7 metre yükseklikteki tünel çıkışındaki yolun üzerine devrildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Ulkat araçta sıkıştı sürücü olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları aracın hızlı olduğunu iddia etti. Kaza yapan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Kaza yapan araç

-Olay yerindeki ambulans

-Kaza yapan aracın kaldırılması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve Detay

25.10.2017 - 01.59 Haber Kodu : 171025010

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7- SERVİSÇİLER KARTAL\'DA EYLEM YAPTI

* İstanbul Servis Esnafı Derneği üyesi yaklaşık 150 servisçi eylem yaptı.

* Dernek başkanı Cuma Tekin, servis esnafının sıkıntılarını dile getirdi ve çözüm olmazsa servisçilerin 1 hafta kontak kapatacağını açıkladı.



Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Ramazan EĞRİ / İstanbul, DHA

İstanbul Servis Esnafı Derneği(İSED) üyesi yaklaşık 150 servisçi D-100 karayolu Kartal istikameti Kartal mevkiinde eylem yaptı. Servis minibüsleri ile yan yolda uzun kuyruk oluşturan servisçiler slogan attı. Dernek Başkanı Cuma Tekin, grup adına basın açıklaması yaptı.

Tekin, servis esnafının sıkıntılarını dile getirerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından UKOME kararı ile alınan \'Tek tip sözleşme\' uygulamasının şirketlerin uygulamadığını söyledi.

\"FİRMALAR YASAYI TANIMIYOR\"

Firmaların yasayı tanımayarak servisçilerin ücretlerini haksız bir şekilde kestiklerini iddia eden Cuma Tekin, \"İBB\'nin tek tip sözleşme yapmayan firmalara karşı kesin tavrını koymasını, servis esnafının sıkıntılarını çözmesini, sınırlandırma konusunda ivedilikle kendilerini gözden geçirmelerini istemekteyiz\" dedi.

1 HAFTA KONTAK KAPATACAKLAR

Başkan Tekin, son olarak, \"Taleplerimiz yerine getirilmezse en yakın zamanda İstanbul servis esnafı olarak 1 hafta kontak kapatacağız\" ifadesini kullandı. Servisçiler açıklamanın ardından servisleri ile korna çalarak oradan uzaklaştılar. Eylem sırasında polis ekipleri ise yoğun güvenlik önlemi aldı.



Görüntü Dökümü:

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-Eylem yapan servisçiler

-Servisler

-Slogan atılması

-Asılan pankartlar

-Basın açıklaması

-Polisler

-Çevik kuvvet ekipleri

-TOMA

-Servisçilerin korna çalarak ilerlemesi

-Genel ve Detay

24.10.2017 - 22.47 Haber Kodu : 171024197

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8- SARIYER\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer\'de birçok adrese uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıkan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Sarıyer\'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişiyi yakalamak için 5 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Poligon Mahallesi, Mis Sokakta bulunan bir gecekonduya özel harekat timleri ile birlikte baskın yapan polis ekipleri evde aramalar yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerden görüntü

-Operasyona gidilmesi

-Güvenlik önlemi alınması

-Eve girilmesi

-Genel ve detaylar

25.10.2017 - 06.40 Haber Kodu : 171025012

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9 - SANCAKTEPE\'DE YANGIN PANİĞİ

Haber Kamera Ramazan Eğri İstanbul DHA

Sancaktepe de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan evlerde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Olay saat 03.00 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi Akça Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 2 evde bilinmeyen bir sebep den dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evlerin alev alev yanmasını vatandaşlar cep telefonları kameralarına kaydetti. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Alev alev yanan evler

(AKTÜEL)

-Sokağa çıkan mahalle sakinleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahalle sakinleri ile röp

-Genel ve Detay

25.10.2017 - 06.38 Haber Kodu : 171025011