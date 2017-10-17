DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - ESENYURT\'TA DAYI 8 BİN LİRA ALACAĞI İÇİN İKİ YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta, 8 bin lira alacaklısı olduğu yeğenleriyle kavga eden dayı Abdullah D., iki kardeş Hakan Vural ile Barış Vural\'ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Vural kardeşler hayatını kaybetti.

Olay, Sivas Kongre Caddesi üzerinde saat 19.15\'te meydana geldi. İddiaya göre, ayrı araçlarla seyir halindeyken caddede karşılaşan dayı Abdullah D. ile iki yeğeni Hakan Vural ile Barış Vural arasından tartışma yaşandı. Abdullah D. yeğenlerinden 8 bin lira alacağı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ardından dayı Abdullah D., iki yeğenini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Olayda ağır yaralanan Hakan Vural ile Barış Vural çevredekilerin yardımıyla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki kardeş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapatarak olay yeri incelemesi yaptı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatırken kaçan Abdullah D.\'yi yakalamak için harekete geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Hastane önündeki hareketlilik

16.10.2017 - 20.56 Haber Kodu : 171016207

16.10.2017 - 20.19 Haber Kodu : 171016202

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2- - FATİH\'TEKİ SİLAHLI KAVGADA 3 SURİYELİ YARALANDI



Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Fatih\'te mahallenin gençleri ile Suriyeliler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Ali Kuşçu Mahallesi Hattat Nazif Caddesi\'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin gençleri ile Suriyeliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kişi ya da kişiler tarafından kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu Abdo Aysa(21) Hamis Aysa(42) ve Halit Aysa (23) isimli Suriyeliler yaralandı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.

Kavga sırasında evde oturan Rafet Genç, \"Biz evde oturuyorduk, misafirim vardı. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Evinin camından baktığımda olay bitmişti. Ama burada Suriyeli kişiler döner bıçaklı dolaşıyorlardı, bunları görebildim camdan. Kavgaydı. Bir tane ufak çocuğu dövmüşler, olay bunun yüzünden olduğunu duydum\" diye konuştu. Öte yandan yaşanan kavgada caddede park halinde bulunan otomobilin camına kurşun isabet aldı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaparken, polis ekipleri de olayın yaşandığı caddede oturan görgü şahitlerinden bilgi aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşadığın yerden görüntü

-Polis ekipleri caddeye şerit çekmesi

-Boş kovanlardan görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması

-Polis ekipleri vatandaşlardan bilgi alması

-Vatandaşla röp.

-Otomobilin camına kurşun isabeti

-Genel ve Detaylar

16.10.2017 - 23.59 Haber Kodu : 171016228



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3 - İSTANBUL\'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Haber- Kamera :Ozan URAL /İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birçok ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyona Terörle Mücadele (TEM) ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Hastaneden detay

-Gözaltıların getirilmesi

-Genel ve detaylar



17.10.2017 - 06.57 Haber Kodu : 171017010

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4- ABD KONSOLOSLUK ÇALIŞANININ EŞİ VE KIZI ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C\'nin savcılığa sevk edilen eşi S.C. ve kızı K.İ.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un beyanları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 57 yaşındaki S.C. ve kızı K.İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcıları tarafından ifadesi alınan S.C\'nin yaşı itibariyle ve kızı K.İ.C\'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Savcılık, FETÖ liderinin talimatıyla Bank Asya\'ya para yatıran anne S.C.\'yi ve kızı K.İ.C. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulması ve haftada bir ikametlerine en yakın karakola imza atmalarını talep etti. Mahkeme de savcılığın bu talebi yönünde karar verdi.

KONSOLOSLUK ÇALIŞANI HENÜZ İFADE VERMEDİ

Öte yandan daha önce savcılıkça ifadeye davet edilen ABD İstanbul Başkonsololuğu çalışanı N.M.C\'nin de ifadesini henüz vermediği ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

METİN TOPUZ\'UN BEYANLARI DOĞRULTUSUNDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

17/25 Aralık yargısal darbe girişimini gerçekleştiren şüpheliler ve irtibatlarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, 4 Ekim\'de tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un beyanları doğrultusunda ABD İstanbul Başkonsololuğu çalışanı N.M.C\'nin eşi S.C. ve kızı K.İ.C. FETÖ örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu iddiasıyla Amasya\'da gözaltına alınarak İstanbul\'a getirilmişti. Konsolosluk çalışanı N.M.C. ise ifadesi için davet edilmişti.

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5- BEYKOZ\'DA MAHALLELİLER YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Haber-Kamera: Mehmet AKTARAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL DHA

Beykoz Riva Yolu\'nda önceki gün rafik kazasında muhtarın oğlu 27 yaşındaki Emre Yılmaz\'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alibahadır Mahallesi sakinleri kazanın olduğu yerde yolu trafiğe kapattı.

Riva yolu üzerinde Alibahadır Mahallesi Mevkii\'nde önceki gün meydana gelen trafik kazasında Alibahadır Mahallesi muhtarı Hasan Yılmaz\'ın oğlu Emre Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Emre Yılmaz\'ın cenazesinin kaldırılmasının ardından dün saat 18.00\'de bir araya gelen mahalle sakinleri, kazanın olduğu yerde yolu trafiğe kapattı. Mahalle sakinleri, yolun ortasında eylem yapanlara pilav dağıttı.

Oğlunu kazada kaybeden mahalle muhtarı Hasan Yılmaz, \"Bu yoldan dolayı dün akşam oğlumu kaybettim. Oğlum gitmiş ben de gitmeye hazırım. Yetkililer gelene kadar buradan ayrılmıyoruz. Şirket yapacaklarını söyleyerek muhtar olarak beni kandırdı. Bin 500 nüfus var, okula da gidemiyorlar. Çare istiyorum, bu yol açılmayacak.\" dedi.

Mahalle sakinleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün yapılasının ardından mahallelerini yolunun kapatıldığını belirterek, \"Dün akşam burada kaza gerçekleşti. Kavşak projesi olmasına rağmen ilgili firma ve karayolları, söz vermelerine rağmen bu projeyi gerçekleştiremediler. İleride Alibahadır tabelası var ama girişi yok. Girişi olmadığı için dünkü kaza oldu, iki tane oldu ölümlü kaza oluyor. 5-6 tane yaralamalı kaza oldu. Bir an önce yapılması planlanan proje gerçekleşsin.\" ifadelerini kullandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile eylemci mahalle sakinleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında polis, havaya 3 el ateş etti. Ardından yolu trafiğe açan mahalleliler, kenarda ateş yakarak bir süre eylemlerini sürdürdüler.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalle sakinlerinin yolu kapatması

-Kapatılan yoldan trafik görüntüsü

-Pilav dağıtılması

-Oğlu ölen muhtarın açıklamaları

-Mahalle sakinlerinin açıklamaları

16.10.2017 - 18.55 Haber Kodu : 171016191

16.10.2017 - 20.55 Haber Kodu : 171016206

16.10.2017 - 22.38 Haber Kodu : 171016219

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6 - KAĞITHANE\'DE MİDİBÜS YANGINI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de park halindeki midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kağıthane Eyüp Sultan Caddesi üzerinde park halinde bulunan midibüs sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Midibüsten dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan midibüse su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yanan midibüs kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:

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Yanan midibüsten çıkan dumanlar

İtfaiye ekibinin müdahalesi

Yangının söndürülmesi

Kullanılmaz hale gelen midibüs

Genel ve detaylar

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7 - PROF. DR. KARATAY\'DAN \"ENERJİ İÇECEĞİ\" UYARISI

\"Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir\"

\"Bütün enerji içeceklerinin içine koyulan yüksek miktardaki mısır şurubu şekeri ve kimyasallar insanın bağışıklık sistemini çökertir, bağırsakları mahveder, beyni mahveder\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Prof. Dr. Canan Karatay enerji içecekleriyle ilgili uyarıda bulundu. Karatay, \"Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir\" dedi.

DHA\'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, \"Bütün enerji içeceklerinin içine koyulan yüksek miktardaki mısır şurubu şekeri ve kimyasallar insanın bağışıklık sistemini çökertir, bağırsakları mahveder, beyni mahveder. Verdiği enerji bir-iki saat sürse dahi insanı perişan hale getirir. O bir-iki saat için verdiği enerji mutluluk hissine insanlar bağımlı olur. Dediğiniz gibi alkolden daha tehlikeli bir şekilde karaciğeri yağlandırır. Alkolden daha tehlikeli bir şekilde beyni bozar, bağırsakları bozar, bağışıklık sistemini çökertir ve her türlü hastalığın temeli atılmış olur\" diye konuştu.

HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR

Canan Karatay, söz konusu içeceklerin ne gibi hastalıklara yol açtığı konusunda da şunları kaydetti:

\"İşte bu şekerli içecekler, şekerli gazlı içecekler dahil, enerji içecekleri bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor, bağırsak hücrelerini parçalıyor. Bununla beraber düşman bakterileri çoğaltıyor, şeker hastalığının temeli atılıyor. Tiroit, haşimato, alzheimer, kanserler, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer yağlanması, pankreas hastalığı Tip1 ve Tip2 diyabet gibi hastalıkları tetikliyor\"

Görüntü Dökümü:

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- Karatay ile röportaj

- Detaylar

16.10.2017 - 17.45 Haber Kodu : 171016172