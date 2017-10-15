DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BAKIRKÖY\'DE YIKIM SIRASINDA GERGİNLİK

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy\'de belediye tarafından sözleşmesi yenilenmeyen 5 büfenin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Büfe çalışanları iş makinelerinin camlarını kırarak zabıta ekiplerine taşla saldırdı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemini almasının ardından yıkım devam etti.

Bakırköy Belediyesi Cevizlik Mahallesi\'nde Fahri Korutürk ve Ebuziya Caddeleri ile Bakırköy Yeraltı çarşısı üzerinde hizmet veren 5 büfenin sözleşmesini yaya geçişini engellediği, gürültü ve koku yaptığı gerekçesiyle yenilemedi ve işyeri sahiplerine Cuma günü 24 saat içerisinde iş yerinin boşaltılması yönünde gerekçeli tebligat gönderdi. Sürenin dolması üzerine Bakırköy Belediyesi Zabıta ekipleri yıkım için sabaha karşı bölgeye geldi. Zabıta ekiplerinden iş yerlerinin boşaltılması için ek süre isteyen iş yeri sahipleri olumsuz yanıt almaları üzerine çalışanlarla birlikte yıkım için gelen ekiplere saldırdı. İş makinelerinin camlarını kıran ve zabıta ekiplerine taş atan büfe çalışanlarına polis müdahale etti. Atılan taşlardan bir belediye çalışanı hafif şekilde yaralandı. Yıkım daha sonra çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemi altında devam etti. Bir işyeri sahibinin yakını olduğun söyleyen Mustafa Şahinoğlu, \"Yıkımın gerekçesi koku yapıyormuş, bir de insanların yaya yolunu kapatıyormuş. Gece yatağımdan kalkıp geldim. Malımızı kurtarmaya geldik, sabotaj yapmaya gelmedik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ellerinde sopa bulunan kalabalık grup

-Çevik kuvvet polislerin detaylar

-Zabıta ekipleri detaylar

-İş Makineleri ve kamyon araçları

-Boşatılan büfelerin dışarıdaki malzemeleri

-Zarar gören iş makineleri

-Bedaş ekipleri büfenin elektriği kesmesi

-Büfe sahiplerin büfelerini yıkılması izlemesi

-Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alması

-Belediye işcilerin çalışmalarından detaylar

-Çevredeki vatandaşların belediye ekiplerin çalışması izlemesi

-Büfe sahipleriyle röportaj

-Büfelerin iş makineleri tarafından yıkılması

-Genel ve detaylar

15.10.2017 - 06.53 Haber Kodu : 171015006

15.10.2017 - 06.56 Haber Kodu : 171015007



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2- TEM\'DE VİNÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI(geniş haber)

Haber-Kamera:Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

TEM otoyolunda vinç yardımıyla aydınlatma direklerinin bakımını yapan iki işçi vincin devrilmesi sonucu yola savruldu. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Devrilen vinç nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.Kaza saat 00.15 sıralarında TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bayrampaşa Otogar ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ZK 266 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait vinc ile otoyoldaki aydınlatma direklerinin bakımını yapan 2 işçi vincin henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu yola savruldu. Kazada İsmail Sungur olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Keskin ise yaralandı.

Vücudunda kırıklar bulunan Keskin, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

TEM OTOYOLU ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen vinç nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kaza nedeniyle araç geçişine kapatıldı. Polis ekipleri araçları, Bayrampaşa Otogar ayrımına yönlendirilirken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Edirne istikametinde ise trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.Devrilen vinç uzun çalışmalar sonucu saat 03.45 sıralarında kaldırıldı. Trafik ise normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Devrilen vincin görüntüsü

-Yerdeki cesetten görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Trafikten görüntü

-Vincin kaldırılması

- Polisin olay yeri çalışması

- Cenazenin götürülmesi

-Genel ve detaylar



15.10.2017 - 01.13 Haber Kodu : 171015002

15.10.2017 - 04.03 Haber Kodu : 171015005

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3- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU\'NUN OĞLU EVLENDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun oğlu Engin Levent ile Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Minder\'in kızı Saadet Nur evlendi. Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile aralarında bakanlarında olduğu devlet protokolünden çok sayıda isim katıldı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Nikah töreninden fotoğraflar

-Düğüne gelenler

-Cumhurbaşkanı ve Başbakan\'ın konvoylarının geçişi



14.10.2017 - 20.17 Haber Kodu : 171014177



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4- (ÖZEL) - EN BÜYÜK HAYALİ İTFAİYECİ OLMAKTI; MİNİK ALİ\'Yİ SON YOLCULUĞUNA İTFAİYECİLER UĞURLADI

* Büyüdüğünde hep itfaiyeci olmak isteyen Ali Siraç Küçük, yakalandığı hastalık sonucu 4\'üncü doğum gününe yaklaşık 1 ay kala hayatını kaybetti.

* Elinden itfaiye arabalarını düşürmeyen, bir önceki doğum gününü itfaiye merkezinde kutlayan küçük Ali\'yi son yolculuğuna itfaiyeciler uğurladı.

* Cenaze aracına, itfaiye aracından siren çalarak eşlik eden itfaiyeciler Ali\'nin tabutunu da mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı.

* Küçük Ali\'nin tabutuna itfaiyeci bareti ile İstanbul İtfaiyesi\'nin flaması da konuldu.

Haber-Kamera: Enver ALAS , İstanbul DHA

Servet Şahin Küçük ve İrem Küçük çiftinin oğulları minik Ali Siraç, itfaiye oyuncaklarını hiç elinden düşürmez, üniformasını da üzerinden çıkarmazdı. Büyüyünce hep itfaiyeci olmak istemişti. Küçük Ali\'nin 2,5 yaşındayken beyninde tümör olduğu tespit edildi.

ÜÇÜNCÜ YAŞGÜNÜNDE HAYALİ GERÇEK OLDU

Kötü haber ile yıkılan ailesi Küçük Ali\'yi hep mutlu etmeye çalıştı. Geçen yıl ailesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ali\'nin üçüncü yaşını Çengelköy İtfaiye İstasyonu\'nda pasta keserek kutladı. O gün itfaiyeci ağabeyleri gibi üniformasını giyip kaskını takan minik Ali çok mutlu olmuştu.

3 KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde devam edilen Ali Siraç, 3 kez beyin ameliyatı geçirdi.

9 Kasım\'da dördüncü yaşına basacak olan minik Ali\'ye ailesi ve itfaiye ekipleri tarafından yine sürpriz yapılacak, Çengelköy İtfaiye İstasyonu\'nda ikinci kez itfaiyeci olacaktı. Ancak Ali Siraç, dün tedavi gördüğü hastanede yakalandığı hastalığa yenik düştü.

İTFAİYE EKİPLERİNİN EN ZOR GÖREVİ

Minik Ali\'nin ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere onu tanıyan İstanbul İtfaiyesi\'ni de yasa boğdu. Ali Siraç Küçük için bugün düzenlenen cenaze töreninde itfaiye ekipleri hazır bulundu. İtfaiye ekipleri Karacaahmet Mezarlığı\'ndaki gasilhaneden aldıkları Ali\'nin tabutuna İstanbul İtfaiyesi\'nin flaması koydu. Küçük Ali\'nin konduğu cenaze aracına, Üsküdar Küplüce Mahallesi\'ndeki evine ve oradan da cenaze namazının kılınacağı camiye kadar itfaiye araçlarıyla eşlik edildi. Cenaze götürüldüğü sırada itfaiye sirenleri de yankılandı.

MEZARLIĞA KADAR OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Ali Siraç Küçük için Küplüce Merkez Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Anne İrem Küçük, oğlunun giydiği itfaiye üniforması ve kaskını bir an olsun elinden bırakmadı. Helallik alınmasının ardından küçük Ali için cenaze namazı kılındı. İtfaiye ekipleri Ali\'nin tabutunu omuzlarına alarak, yakında bulunan Küplüce Mezarlığı\'na kadar taşıdı.

\"O GÜN İTFAİYECİ ABİLERİ ÇOK MUTLU ETTİ\"

Törende anne İrem Küçük ile baba Servet Şahin Küçük uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede Ali\'nin küçük kız kardeşi de yeraldı. Hastalığına rağmen oğlunun çok güçlü bir çocuk olduğunu belirten Servet Şahin Küçük, Ali\'nin itfaiyeci olma hayaliyle ilgili olarak, \"İtfaiye oyuncaklarını çok seviyordu. Hep, \'Büyüyünce ben itfaiyeci olacağım\' diyordu. Geçen sene de doğum günün itfaiye istasyonunda yapıldı. O gün itfaiyeci abileri oğlumu çok mutlu etti. Bir çok şeyin üstesinde geldi ancak mevlam onu daha çok sevdi ve yanına aldı\" diye konuştu.

\"İTFAİYECİLERİN KANI OĞLUMA İŞLEMİŞTİ\"

Acılı anne İrem Küçük ise itfaiye ekiplerine teşekkür ederken de gözyaşı döktü. Geçen sen oğlunun doğum gününde itfaiyeci olmasıyla büyük mutluluk yaşadığını kaydeden anne Küçük, \"O gün oğluma babası sürpriz yapmıştı. İtfaiyeci olunca çok heyecanlanmıştı. Oğlum rahmetli olmadan itfaiyecilerin kanı bile oğluma işlemişti. Şimdi ise onu götürecekler\" dedi.

İrem Küçük, \"Oğluma söz vermiştim. Bizi bırakıp giderse onu itfaiyeci ağabeylerim götürecek demiştim. Allah razı olsun onlardan, sözümü de tutmuş oldum\" ifadelerini kullandı.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Minik Ali\'den geriye ise geçen yıl Çengelköy İtfaiye İstasyonu\'nda doğum günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı. Ali, bu görüntülerde çok sevdiği itfaiye üniforması, kaskı ve oyuncakları ile görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ali\'nin tabutu başında ailesinin gözyaşı dökmesi

-İstdanbul İtfaiyesi flamasının tabuta konması

-Anne İrem küçük\'ün elinde oğlunun itfaiye üniforması

-Anne İrem küçük ile röp

-Baba Servet Şahin küçük\'ün açıklamaları

-Cenazenin gasilhaneden alınması

-İtfaiye araçlarının eşlik etmesi

-Siren sesleri

-Trafikte araçların hareket halindeki görüntüsü

-Evin önünde helallik

-Cenaze aracının itfaiyenin siren sesleri arasında çıkışı

-Camiye getirilmesi

-Tabutun taşınması

-Taziyeler

-Cenaze namazının kılınması

-İtfaiyecilerin saf tutması

-Tabutun mezarlığa kadar taşınması

-Ali Siraç\'ın geçen sene doğum gününde çekilen resimleri

-Tedavisi sırasında çekilen videolar

-Genel ve detaylar

14.10.2017 - 19.20 Haber Kodu : 171014168