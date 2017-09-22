DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKAN JET YANDI : 4 YARALI

Haber-Kamera: Tolga ÖZBEK - Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi iş jeti, acil durum bildirdikten sonra iniş sırasında pistten çıkarak yandı. Olayda uçakta üç mürettebat ve bir yolcu yaralı olarak kurtarıldı.

EuroAir\'e ait, Koçoğlu Havacılık tarafından işletilen 1998 model TC-KON tescilli uçak, saat 21.20\'de KKTC\'de Ercan Havalimanı\'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı\'ndan kalktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta iniş takım arızası ortaya çıktı. Pilotlar geri dönme kararı aldı. Atatürk Havalimanı kulesi ile temasa geçen pilotlar, öncelikli iniş izni istedi. Havalimanı itfaiye ve kurtarma ekipleri acil durum için pistte yerlerini aldı.

Saat 21.30\'da çift motorlu iş jeti Atatürk Havalimanı\'nın 35 sağ pistine teker koydu. Ancak iniş takımları katlanan uçak pistte kaydı ve toprak alana çıktı. Alev alan uçağa hemen havalimanı itfaiyesi müdahale etti. Uçakta bulunan pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan, Hostes Duygu Doğaçay ve yolcu Mehmet Şahin itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay nedeniyle Atatürk Havalimanı iniş trafiğine kapatıldı. Sadece Florya-Ataköy istikametindeki 05/23 pistinden kalkış izni veriliyor.

Pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan ve Hostes Duygu Doğaçay\'ın tedavisi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sürerken yolcu Mehmet Şahin\'in ise özel bir hastanedeki tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi. devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Düşen uçaktan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Yaşanan hareketlilik

-Hastaneden görüntüler

-yaralı yakınlarının görüntüsü

-Hastane önünde yaşanan hareketlilik

-Pilot Muzaffer Kütük\'ün sedyedeki görüntüsü(ÖZEL)

-Detaylar



21.09.2017 - 21.46 Haber Kodu : 170921201

21.09.2017 - 21.48 Haber Kodu : 170921202

21.09.2017 - 21.58 Haber Kodu : 170921203

21.09.2017 - 21.59 Haber Kodu : 170921204

21.09.2017 - 21.59 Haber Kodu : 170921205

21.09.2017 - 22.22 Haber Kodu : 170921209

21.09.2017 - 22.34 Haber Kodu : 170921210

21.09.2017 - 23.15 Haber Kodu : 170921221

21.09.2017 - 23.49 Haber Kodu : 170921223

22.09.2017 - 00.51 Haber Kodu : 170922003

22.09.2017 - 07.27 Haber Kodu : 170922020

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2- KAZA SONRASI PİLOTLARIN VE HOSTESİN YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi iş jeti, acil durum bildirdikten sonra iniş sırasında pistten çıkarak yandı. Uçağın mürettebat ve yolcuları kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, uçakta bulunan pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan ve Hostes Duygu Doğaçay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Yolcu Mehmet Şahin ise özel bir hastane de tedavi altına alındığı öğrenildi. Hastane\'de tedavi altına alınan uçağın pilotları ve hostesin yakınları hastaneye gelerek durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarete gelenler arasında şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney ve hostes olan eşi Özlem Güney de vardı. Hostes Özlem Güney\'in kaza yapan uçakta bugün uçuşu olduğunu fakat evde işleri olduğu için ertelediği öğrenildi.

UÇAKTA 3 YERİNDEN KIRILMIŞ

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney\'in hostes olan eşi Özlem Güney olay sonrası gazetecilere açıklama yaparak, \"Olayla ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Sadece uçağın yanarak indiğini biliyoruz. Çok şükür hepsi iyiler, önemli olan da bizim o zaten. Uçağın teknik ile ilgili mi bir arızası oldu, yoksa hava şartları mı bilmiyoruz. Ama üçü de çok iyi. Yolcumuz da başka bir hastanede. Uçak Kıbrıs\'a kalkıyordu bildiğim kadarıyla. Kalkıştan bir kaç dakika sonra iniş izni istemişler sonra da inmişler. Dediğim gibi uçak 3 yerinden kırılmış ve yanma var. Bu kaptanlarımızın büyük başarısıdır. Yolcuyu hiçbir şey olmadan tahliye etmek büyük bir başarıdır. Özel ve şahıs uçağı ve özel bir şirketin çatısı altında. Onlar da teknik ile ilgili bütün bilgileri vereceklerdir.

\"UÇAKTA ASLINDA BEN OLACAKTIM\"

Konuşmasına devam eden Özlem Güney, \"Aslında şöyle, benim bir tadilat işim vardı. O sebepten dolayı da kaptanımıza gelemeyeceğimi söyledim. Diğer hostes arkadaşımızı aldılar. Bazen buna kader deriz, çok şükür ki kimseye bir şey olmadı ve buna çok mutluyum\" dedi. Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney de hostes olan eşi ile hastaneye gelerek, kaza sonrası tedavi gören eşinin uçuş arkadaşlarını ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, \"Duyunca çok üzüldüm. Kaptanı ve ekibi de tanıyorum ben. Durumları çok iyi, ufak tefek sıyrık ve kırıkları var. Normalde o uçakta her zaman eşim uçuyor. Fakat bugün evde tadilat işi vardı. Bu yüzden arkadaşı gitti onun yerine. Herşey kısmet, tabi onun gitmesi de bizi üzdü çok. Allah\'tan ki bir sorun yok, yoksa insan kahrolurdu. Herkese geçmiş olsun\" dedi.

İYİYİZ AMA UÇAĞI KURTARAMADIM

Kaza da yaralanan Pilot Muzaffer Kütük\'ün yakını Engin Güzel, \"Eniştem oluyor kendisi, biz öldü sandık. Herkes annesi falan acil de şu anda. Durumu çok iyi konuştuk kendisiyle. Eşi ve çocukları yolda geliyorlar. Kızı da Ankara\'dan geliyor yolda. Eniştem diyor ki, \'iyiyiz ama uçağı kurtaramadım\' dedi. Bende bırak uçağı canınız kurtuldu dedim\" dedi.

Kaza sonrası Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan uçağın mürettabatının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastanede açıklama yapan hostes Özlem Güney ve eşi Gökhan Güney

- Pilot Muzaffer Kütük\'ün yakını ile röp (Engin Güzel)

- Genel ve detaylar

22.09.2017 - 02.30 Haber Kodu : 170922015

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3- VALİ ŞAHİN: ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı\'nda düşen uçak ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Şahin açıklamasında, \"Saat 21.20 sıralarında KKTC için havalanan özel bir jet, havalandıktan sonra kuleden acil iniş izni istiyor. Ve kulenin yönlendirmesiyle 17 son pist başına doğru inerken uçak duramıyor ve pist başında aşağıya doğru devam ediyor. Sürtünmeden kaynaklı yangın ve parçalanma oluyor, bu sırada zannediyoruz yolcular uçaktan ayrılmış oluyor. Uçak 100 metre ileride duruyor. Acil durum ilan edildiği için itfaiye hazır bekliyordu. İtfaiye müdahale edip söndürdü, 3\'ü mürettebat 1 yolcu hepsinin sağlık durumları iyi. Herhangi bir can kaybı yok. Hastanede tedavileri devam ediyor. Hepsi Türk vatandaşı. Havalimanı trafiğini çok kısa bir süre etkiledi. Uçuşlar normal şekline dönmüştür ve şu anda yüzde 100 uçuş sağlanıyor.\" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Vali Şahin\'in açıklamaları

21.09.2017 - 23.07 Haber Kodu : 170921220

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4- KAZA YAPAN UÇAĞIN GÜNDÜZ ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Atatürk Havalimanı\'nda dün akşam yanan jet henüz kaldırılmadı. Jet havanın aydınlanmasıyla birlikte böyle görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçaktan gündüz genel ve detay görüntü

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5- JETİN FIRLAYAN TEKERLEĞİ...

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE- Murat ÇAKIR / İSTANBUL(DHA)

Atatürk Havalimanı\'nda yaşanan özel jet kazasının ardından olay yeri gelen itfaiye ekibi soğutma çalışmalarında bulunurken uçağın tekerleği kameralara yansıdı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen uçağın enkazını ve çevresini uçağın düştüğü yerden sürüklendiği yer, kameralara böyle görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktan görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Uçağın tekerleğinden görüntü(4.dakika 12. saniye)

-İtfaiyeden görüntü

-Genel ve detay görüntü

22.09.2017 - 01.27 Haber Kodu : 170922014



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6- İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ozan URAL- Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve zaman zaman da dolu yağışı etkili oldu. Zeytinburnu Cevlizlibağı\'da yağmura yakalanan vatandaşlar metrobüs duraklarına sığındı. Yağmurda ıslanmak istemeyenler ise sırt çantasıyla ve üzerlerinde bulunan ceketlerle korunmaya çalıştı. Şiddetli yağışla birlikte dolunun da etkili olduğu görüldü.

Yağmur nedeniyle Bayrampaşa\'da Maltepe Caddesinde bulunan altı geçidi su birikinti oluştu. Bazı vatandaşlar su birikintisine girmemek için duvarı çıkarak ıslanmaktan kurtuldu. İstanbul Büyükşehir Beleditesi ekipleri alt geçide biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Köprüde mahsur kalan Servet Çelik, \"Duvarın üzerine çıktık. Oradan iki arkadaşın yardımıyla çıktık. Halimiz duman sırılsıklam olmuş durumdayım. Burası kacıncı defa böyle oluyor.Bilmiyorum neden böyle oluyor. Yağmurlarda Son bir buçuk aydır burası bu şekilde.\" dedi.

İstanbul\'da yağışın yanısıra sürekli çakan şimşekler de gece yarısı adeta gökyüzünü aydınlattı.

Görüntü dökümü:

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-Sağanak yağıştan görüntü

-Dolu yağışından görüntü

-Vatandaşların ıslanmama çabaları

-Su birikintisi oluşan alt geçit

-Vatandaş röp

-Çakan şimşekler(EK)

-Genel ve detaylar

22.09.2017 - 00.53 Haber Kodu : 170922004

22.09.2017 - 01.14 Haber Kodu : 170922005

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7- İSTANBULLULARA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ozan URAL-İSTANBUL-DHA

İstanbul\'un bazı kesimlerinde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Aralıklarla devam eden yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul\'da kuvvetli yağış beklendiğini sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların olacağını duyurmuştu. İstanbul\'un bazı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası Üsküdar ve Haliç civarında ortaya çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Görüntü dökümü:

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-Gökkuşağından görüntüler

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8- KARTAL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak sabah 05.30 saatlerinde konvoylar halinde çıkan ekipler, Kartal\'da önceden belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Orhantepe Mahallesi Sema Sokak\'ta bulunan bir binaya giren polis ekipleri dairede arama yaptı. Aramalar sırasında çevrede polis ekipleri ve Özel Harekat Timleri önlem aldı. Operasyonda bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirilken gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-Polis aracları operasyona doğru ilerlemesi

-Özel Harekat timleri

-Polis ekipleri

-Operasyon yapılan binaya girmeleri

-Çevrede özel harekat timleri ve Polis ekipleri önlem alması

-Özel harekat timleri binadan çıkması

-Zırhlı polis aracı

-Genel ve Detaylar

22.09.2017 - 07.14 Haber Kodu : 170922019

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9- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN THY-BOEİNG İMZA TÖRENİNE KATILDI



Haber-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türk Hava Yolları(THY),\'nın Boeing\'e sipariş ettiği 40 uçaklık imza töreni\'ne katıldı.

THY ile Boeing arasında Dreamliner 787-900 uçak tipi alım anlaşması imzalandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Boeing Başkan Yardımcısı tarafından yapılan anlaşma töreni Hard of New York\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla yapıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün\'ün resmi internet sitesinde imza töreni videosunu paylaştı. Erdoğan imza töreni ardından tarafları alkışlarken Aycı\'ya imzaladığı dosyayı değiştirmesi söyledi. Ardından iki tarafında elini sıktı. Daha sonra Erdoğan Aycı\'ya törende kullandığı kalemleri unutmamasını hatırlattı.

Edilinen bilgiye göre THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve ekibi tarafından Boeing ile yürütülen görüşmeler esnasında, siparişler kapsamında Türkiye\'de üretilecek 1 milyar dolar değerinde yan sanayi iş hacminin özellikle değerlendirildiği ve bu konu üzerinde durulduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Yahya Üstün\'ün paylaştığı video

22.09.2017 - 05.39 Haber Kodu : 170922018

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10- GIDE LOYRETTE NOUEL HUKUK BÜROSUNUN 20. YILI KUTLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

GIDE Loyrette Nouel uluslararası hukuk bürosunun Türkiye\'de faaliyete geçişinin 20\'inci yılı verilen davetle kutlandı. Fransa merkezli GIDE Loyrette Nouel hukuk bürosunun Türkiye\'de faaliyete geçmesinin 20\'inci yılı Sait Halim Paşa yalısında düzenlenen geceyle kutlandı. Geceye GIDE Loyrette Nouel yönetici ortağı ve GIDE Türkiye\'nin kurucusu Nouel Baudouin de Moucheron, GIDE Türkiye Hukuk Bürosu\'nun avukatları, çalışanları ile iş ortakları ve müvekkilleri katıldı.

\"TÜRKİYE YATIRIM YAPILMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE\"

GIDE Loyrette Nouel yönetici ortağı ve GIDE Türkiye\'nin kurucusu Nouel Baudouin de Moucheron, burada yaptığı açıklamada GIDE Türkiye\'nin macerasını şöyle aktardı: 20 yıl önce bir meslektaşım ile Türkiye\'ye gelmiştim. Oysa şimdi meslektaş açısındaki yüksek bir sayımız var. Bununla beraber çok önemli bir müşteri, müvekkil kitlesine hizmet veriyoruz. Biz yurtdışında bir büro kurarken genelde müvekkillerimizi takip ediyoruz. Onların yatırımlarını takip edip, onlarla beraber geliyoruz. Burada 20 yıl evvel bir büro kurmaya karar verdiğimizde çok önemli bir yatırım talebi vardı. Şimdi gelinen aşamada bir şeyi daha fark ediyorum ki Türkiye yatırım yapılması açısından çok önemli bir ülke. Ayrıca Türkiye\'den yurtdışına da yatırımların yapıldığı. Bu çerçevede Türk yatırımcılara yurtdışında eşlik etmek, hukuki danışmanlık yapmak bizim bir başka hedefimiz.

GIDE LOYRETTE NOUEL TÜRKİYE HAKKINDA

GIDE Loyrette Nouel Türkiye, özellikle Türkiye\'de yabancı yatırımcılara finans ve ticaret hukuku alanlarında, dünya çapında hizmet sağlayan uluslararası hukuk bürolarından biri. Gide Türkiye, yabancı yatırımcılara (çokuluslu şirketler, kamu tüzel kişileri, bankalar, uluslararası finansman kuruluşları, vb.) Türkiye\'de gerçekleştirecekleri projelerinde, özellikle birleşme ve devralma, ortak girişim kurma, yeniden yapılandırma, özelleştirme, proje finansmanı ve sermaye piyasaları gibi çeşitli konularda düzenli olarak hizmet sunuyor. Gide Türkiye, bunun yanı sıra telif hakkı ihlallerine karşı fikri mülkiyet alanında da oldukça kuvvetli bir deneyime sahip.

Görüntü Dökümü:

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-Geceye katılanlar

-De Moucheron ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler



21.09.2017 - 19.47 Haber Kodu : 170921184

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