DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



- İLKOKULDAKİ SERVİSÇİLERİN ÇATIŞMASI : 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. 4 KİŞİ ARANIYOR

Ali AKSOYER, İstanbulDHA

Ümraniye, Fatih İlkokulu\'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı servisçilerin çatışmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi de arıyor. Çatışmada ölen Cüneyt Elik\'in \"kasten yaralama\" suçundan 3 kez polis kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisin yakalamaya çalıştığı 4 kişiden 1\'inin de \"çocuğun cinsel istismarı\" ndan polis kaydı bulunuyor.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 2 grup arasındaki husumet geçtiğimiz yılın temmuz ayına dayanıyor. Otomobillerinde taşlı sopalı saldırıya uğrayan grubun üyeleri, bunu yaptıranın diğer servis şirketi olduğunu iddia edip polise başvuruyor. Sarılar ve Ömeroğlu şirketleri çalışanları arasında silah ve bıçakların da kullanıldığı çatışmaya yol açan husumetin başlangıcı bu olaya dayanıyor. Dün aynı okula öğrenci kaydı yapmak için gelen gruplar arasındaki tartışma kısa sürede çatışmaya dönüştü. Kayıt için okula gelen öğrenci ve velilerle okulu personelinin büyük panik yaşadığı olayda 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Gözaltı işlemi uygulanan 8 kişiden 2 \'sinin yaralı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

güvenlik kamerasından olay anı

==============

- İLKOKUL BAHÇESİNDEKİ ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Ali AKSOYER, İstanbulDHA

İlkokulda servisçiler arasında 1 kişinin ölümü, 2 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan çatışma anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatışmanın yaşandığı anlar, yaralanıp yere düşen bir kişinin taksiye bindirilerek götürülmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

güvenlik kamerası

==============

- POLİSİN İLKOKULDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye\'de bulunan Fatih İlkokulu bahçesinde servisçiler arasında 1 kişinin ölümü, 2 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmanınn ardından polisin okuldaki güvenlik önlemleri sürüyor. Servisçilerin bugün okul bahçesinde stand kurmadığı görülüyor.

VELİLER TEDİRGİN

Kayıt için okula gelen veliler yaşanan olaydan dolayı tedirgin olduklarını söyledi. Öğrencisini bu okula nakil yaptırdığını söyleyen Ebru Karaman, \"Bu mahalleye yeni taşındım, evim okula yakın çalıştığım için çocuğu servise vermeyi düşünüyordum. Olaylardan sonra vazgeçtim, kendim getirmeyi düşünüyorum\" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen başka bir veli ise \"Öğrencimi servise vermeyeceğim. Dün yaşanan olaylar her anne-babayı etkiler. Bizi de etkiledi\" diye konuştu

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaşanan olay sonrasında okul bahçesinde ve çevresinde servisçilerin stant kurmadığı görüldü. Polisin okul bahçesinde ve çevresindeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

Çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Cüneyt Elik\'in cenazesi öğlen Ümraniye Kocatepe caminde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Okuldan görüntü

-Okul bahçesi polis ekiplerinden görüntü

-Velilerden görüntü

-Veliler ile röp

-Genel ve detay görüntüler

===============

- (ÖZEL) D -100\' DE KURALSIZ YOLCULUK. PLAKASIZ... KASKSIZ... TEDBİRSİZ.

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Bu sabaha Kartal D-100 karayolunda plakasız bir motosiklet. Sürücüsünün de arkasında oturan yolcusunun da kaskı yok. Üstelik yolcu sırtında bir de çuval bulunan çuval taşıyor. Bu halleriyle hem kendilerinin hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliğini tehlikeye sokarak trafikte seyrediyor. Benzerlerine çokça rastlanabilen kuralsız yolculuklardan biri cep telefonu kamerasına yansıyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

(CEP TELEFONU)

- Motosikletin görüntüsü

- Sürücünün ve yolcunun görüntüsü

- Çuvalın görüntüsü

- Detaylar

===============

FATİH\'TE KAPKAÇA SUÇÜSTÜ

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri dün saat 16.00 sırlarında Fatih\'te şüpheli hareketler yapan bir kişiyi takibe aldı.

Polisin takibindeki şüpheli, Ürdün uyruklu bir çifte yaklaşıp 23 yaşındaki kadının çantasından cep telefonunu aldığı sırada yaklandı. Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu 26 yaşındaki K.D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kapkaç anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Ürdünlü kadının çantasından cep telefonunu aldığı an ve polisin müdahalesiyle yakalanması görülüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

(Güvenlik Kamerası)

-Ürdün uyruklu çiftin yürümesi

-Kapkaççının telefonu alması

-Kapkaççının bir dükkana yönelmesi

-Polislerin kapkaççının üstüne atlayarak yakalaması

-Genel ve detaylar

===============

- D-100 KARAYOLU YANYOL\'DA OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI (1)

İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Avcılar D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde direksiyon hakimiyetine kaybeden otomobil sürücü refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yola devrildi. Kaza nedeniyle Ankara istikameti yan yol da trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Otomobilin görüntüsü

- Devrilen direğin görüntüsü

- Trafikten görüntüler

===============

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA\'YA GİTTİ

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara\'ya gitti. Bayram tatilini İstanbul\'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Saat 09:45\'de Kısıklı\'daki konutundan çıktı. Erdoğan 10:05\'de Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'ne geçti. Erdoğan buradan Ankara\'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------

- Erdoğan\'ın konvoyunun görüntüsü

===============

- JANDARMADAN SAHTE DOLAR OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 986 adet 100 dolar ele geçirdi. Para dağıtımını yaptığı belirlenen ve jandarma tarafından gözaltına alınan 77 yaşındaki adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 77 yaşındaki A.B.\'nin sahte dolar temin ederek piyasaya sürülmek üzere yurt genelinde dağıtım yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler A.B.\'yi yakın takibe aldı. Jandarma, geçtiğimiz günlerde de Ataşehir\'de A.B.\'yi gözaltına aldı. Şüphelinin elindeki poşette 986 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.B.\'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan da 3 ayrı suç kaydı daha bulunduğu öğrenildi.



TURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Jandarma ekipleri, ele geçirilen sahte dolarların başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde dağıtımının yapılacağını, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz büroları aracılığıyla da piyasaya sürüleceğini değerlendiriyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

(Jandarma Kamerası)

/////////////////////////////////////

-Sahte dolarlardan detay

-Şüphelinin adliyeye sevki

=================

- ZABITA TEŞKİLATI 191 YAŞINDA

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Zabıta Teşkilatı\'nın kuruluşunun 191\'inci yıl dönümünde Taksim\'de Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali ile ilçe belediyelerin zabıta teşkilatları katıldı.

Törende zabıta teşkilatının kurulduğu 1826 yılından günümüze kadar kullanılan tarihi zabıta kıyafetlerini giyen zabıtalar ve turizm zabıtası da hazır bulundu. İBB ve İBB Zabıta Daire Başkalığı\'nın çelengi anıta konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan sonra, tören sonra erdi. Belediye bandosu 10\'uncu yıl marşını çalarak Taksim Meydanı\'ndan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Zabıta ekiplerinin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde beklemesi

-Osmanlıdan günümüze zabıta ekipleri kıyafeti giyen zabıtalar

-Kadın zabıtalardan görüntü

-Anıta çelenk konulması

-Saygı duruşu

-İstiklal Marşı\'nın okunması

-Genel ve detaylar