DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BEYKOZ\'DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Beykoz Riva yolunda otomobil, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Yaklaşık 70 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin içerinde bulunan 3 kişiden ikisi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Beykoz Riva Yolu Alibahadır Mevkii\'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Riva istikametine seyreden İzzet Aptioğlu yönetimindeki otomobil girdiği virajı alamayınca kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Musa Aksoy yönetimindeki hafriyat kamyonunun sol ön kısmına çarptı. Savrulan otomobil takla attıktan sonra yaklaşık 70 metre ilerde bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin içerisindeki sürücü İzzet Aptioğlu ve amcasının oğlu Adnan Aptioğlu hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise ağır yaralandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler henüz ismi belirlenemeyen ağır yaralıyı Ümraniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TRAFİK 1 SAAT KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle Riva yolunda trafik yaklaşık 1saat kapalı kaldı. Kazalı kamyonun yol kenarına yanaştırılmasının ardından trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı kazayla ilgili inceleme yaptı. Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

KOPAN KAFAYI ARADILAR

Öte yandan hayatını kaybeden bir kişinin kafası, koptuğu için yol kenarındaki ağaçlık alanda itfaiye erleri ve sürücüler tarafından arandı. Ancak daha sonra kafanın parçalanmış halde olduğu için bulunamadığı belirlendi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Görgü tanıkları otomobilin süratli olduğunu ve virajı alamayarak kamyona çarptığını iddia ettiler. Kamyonun sol ön kısmında hasar oluşurken, otomobil hurdaya döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazalı kamyon

-Hurdaya dönen otomobil

-Cesetler

-Kopan kafanın aranması

-İtfaiye, polis, sağlık ekipleri

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Çevredekiler

-Ölenlerin yakınlarının ağlamaları

-Röportajlar

-İzzet Aptioğlu\'nun fotoğrafı(Güneş gözlüklü)

-Adnan Aptioğlu\'nun fotoğrafı(Siyah tişörtlü)

Genel ve detay



21.08.2017 - 21.19 Haber Kodu : 170821190

21.08.2017 - 22.24 Haber Kodu : 170821197

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2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜN\'DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki yenileme çalışmaları bugün itibariyle sona erdi. Köprü 6 şeritli olarak hizmet vermeye başladı.

Köprü\'deki çalışmalar 12 Haziran\'da başlamıştı. Çalışmalar 4 aşamada gerçekleşti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı karşı yönden alınan ek şeritle 2\'şer gidiş ve 2\'şer dönüş olacak şekilde düzenlenmişti. Normal şartlarda çalışmaların 25 Ağustos\'ta bitmesi bekleniyordu. Çalışmalar hızlandırılarak bu gece itibariyle bitirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"Çalışmalarımız bu gece yarısı itibariyle yani, 21 Ağustos\'u 22 Ağustos\'a bağlayan gece yarısı itibarıyla bitirmiş olacağız. Köprü 6 şeritle birlikte yeniden hizmet verecek. 82 kişilik bir ekiple gece gündüz çalışarak, 31 Ağustos diye deklare etmiştik, daha sonra 25 Ağustos\'a taşıdık ama özellikle bayramla ilgili hareketliliğinde başlayacağını düşünerek çalışmaları hızlandırdık. Bundan sonraki en erken çalışmaya 20 yıl sonra ihtiyaç duyulacak. Toplam 6 veya 7 günde bitecek. Bundan sonra uzun soluklu bir çalışma olmayacak. Bu gece yarısı en son çalışmamızı da bitirmiş olacağız\" demişti.

Görüntü dökümü:

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-Köprüden görüntü

-Yolların açık olması

-Genel ve detaylar

22.08.2017 - 01.53 Haber Kodu : 170822008

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3- ATATÜRK VE YENİ GALATA KÖPRÜLERİ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Haliç\'teki Atatürk Köprüsü bakım çalışmaları, Yeni Galata Köprüsü ise gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bakım çalışmasının tamamlanması ve geminin geçişinin ardından köprüler trafiğe açıldı.

Atatürk Köprüsü 00.00-04.30 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yolları araçlarla kapatılan köprüde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı işçiler bakım ve onarım çalışması yaptı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra köprü yeniden trafiğe açıldı. Yeni Galata Köprüsü ise 02.00-03.30 saatleri arasında gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılarak kapakları kaldırıldı. Tersanede bakımı yapılan şehir içi hatlarında çalışan vapurun geçişinden sonra köprü tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafiğe kapatılan köprü yolları

-İşçilerin çalışması

-Galata köprüsünün kaldırılması

-Vapurun geçişi

-Köprünün tekrardan indirilmesi

-Genel ve detaylar



