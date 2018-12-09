DHA İSTANBUL BÜLTEN- 2



1- PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ARDINDAN YAYALARA ÇARPTI, 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı\'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki servis araçlarında ardından da yol kenarında bekleyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Tarlabaşı Bulvarı\'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nurullah Akbulut\'un kullandığı 34 KN 2369 plakalı otomobil, Fatih istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

YOL KENARINDA BEKLEYEN YAYALARA ÇARPTI

Savrulan otomobil önce park halindeki servis araçlarına ardından da yol kenarında bekleyen yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bir yaralının ise kaza nedeniyle şok yaşadığı görüldü. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÇOK SÜRATLİ ŞEKİLDE GELİYORDU

Kazanın görgü tanığı Zübeyit Karataş, \" Biz arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Çok süratli şekilde geliyordu. Bariyere vuracaktı döndü bize vurdu. Kazada 3 kişi yaralandıö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Yerde yatan yaralılar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Olay yerinde oluşan kalabalık

-Yaralıların ambulansa alınması

-Ambulansın hastaneye gidişi

-Kazayı izleyenler

-Trafikten görüntü

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar

09.12.2018 - 10.42 - Haber Kodu : 181209026

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2- ZORLA ARACA BİNDİRİP PARASINI ALDIKLARI ADAMI YOLA ATTILAR

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Arnavutköy\'de sahilde yürüyen 70 yaşında bir adamı soru sorma bahanesiyle araca bindirip paralarını aldıktan sonra yola atan şüpheliler kaçtı. Yüzünden yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy Sahil\'de yürüyen 70 yaşındaki bir kişiyi sahil yolundan gelen bir otomobildeki iki şüpheli soru sorma bahanesiyle aracın yanına çağırdı. Yaşlı adamı zorla araca bindiren şüpheliler, Aşiyan Mezarlığı\'nın yanındaki yokuşa geldiklerinde aracı durdurarak, yaşlı adamın cebindeki paraları aldı. Bin dolar ve 2 bin lirayı gasp eden şüpheliler, yaşlı adamı otomobilden atarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hafif yaralı adamı gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Polis ilk ifadesi olay yerinde alınan yaralıyı taksiye bindirerek hastaneye götürüldü. Gasp edilen adamın hastanedeki tedavisinin ardından Arnavutköy Polis Merkezi\'nde ifadesi alınacağı öğrenildi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, kaçan şüphelileri arıyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polisle konuşan yaşlı adam

-Taksiye binmesi

-Götürülmesi

-Genel ve detaylar

09.12.2018 - 11.44 - Haber Kodu : 181209045

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3- GÜNEŞLİ HAVAYI GÖREN İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

Soğuk geçen bir haftanın ardından İstanbullular güneşli bir pazar gününe uyandı. İstanbul adeta bahardan kalma bir gün yaşarken Şişli PERPA Ticaret Merkezi önündeki termometreler saat 13.00\'da 16 dereceyi gösterdi. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Bebek Sahili\'nde balık tuttu, tavla oynadı kimileri ise ailece dışarıda güneşli havanın tadını çıkardı.

Balık tutmak için sahile gelen Selçuk Filiz, \"Havalar bugün biraz daha iyi. İki üç gündür soğuktu. Bugün biraz daha iyi. Biz de pazar günümüzü fırsat bulduk, balık tutmak için dışarı çıktık sahile geldik. Şu an balık tutamadık ama nasibimizi arıyoruz. Taze taze eve balık götürmek istiyoruz\" dedi

Arkadaşıyla birlikte tavla oynayan Ömer Sofuoğlu da \"Güzel havayı fırsat bildik. Biz de arkadaşımla dışarıda tavla atıyoruz. Bugün pazar, tatil günü. Tatilimizi böyle değerlendiriyoruz. Bir de balık olsa moralimiz daha da çok yerine gelecek ama balık olmadığı için tavla atıyoruz\" dedi.

Başka bir vatandaş ise \"Hava güzel. Ailece yürüyüşe çıktık. Çocuklarımızı da aldık sahile geldik. Genel olarak burada yürüyüş yapıyoruz\" dedi.

TAKSİM\'DE İNSAN YOĞUNLUĞU

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde ise insan yoğunluğu yaşandı. Güzel havayı fırsat bilenlerin bazıları Gezi Parkı\'nda yürüyüş yaptı bazıları ise alış veriş yaparak günü değerlendirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Bebek sahilinden görüntü

-Sahilde balık tutanlar, yürüyüş yapanlar

-Tavla oynayanlar

-Vatandaşlarla röp

-Saat ve dereceden görüntü

-Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nden görüntü

-Gezi Parkı\'ndan görüntü

-Genel ve detaylar

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4- MUHAMMED 17\'SİNDE YENİDEN DOĞDU

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)

Doğuştan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastası Muhammed Yasir Memiş, 17 yaşında bir böbreğini kaybetti. Doktorların FMF hastalığı nedeniyle \'nakil olamazsın\' dediği Muhammed, 7 aylık zorlu diyaliz sürecinin ardından annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Bursa\'da yaşayan 17 yaşındaki Muhammed Yasir Memiş, doğuştan FMF yani Ailevi Akdeniz Ateşi hastası. Anne ve babasında da bulunan genetik geçişli bu hastalık nedeniyle iç organlarda oluşan amiloid sonucu 3 yıl önce bir böbreğini kaybeden Muhammed, önce ilaç tedavisine başladı. İlaçlardan olumlu sonuç alamayan çocuğa doktorlar, \'vücudun başka bir böbreği kabul etmez\' diyerek diyaliz tedavisini önerdi. 7 ay boyunca zorlu bir diyaliz süreci geçiren Memiş\'in hayatı Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer ile tanışması sonucu değişti. Yapılan tetkikler sonucu Muhammed\'e annesinden alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan Muhammed, yarıda bıraktığı eğitimini tamamlayıp ardından spora yönelmek istediğini söyledi.

\"VÜCUDUN ENFEKSİYON KAPTI OKULA GİDEMEDİM\"

Hastalığı nedeniyle hayatı boyunca birçok şeyi gerçekleştiremediğini belirten Muhammed Yasir Memiş, \"Hastalık sebebiyle hayatta birçok şeyden kısıtlandım. İstediğim yere gidip istediğimi yiyemiyordum, tuzlu ve tatlı yiyecekler yasaktı. Diyalize başladım ve o süreç beni çok yıprattı. Eve gidip toparlanmaya başladığım anca ertesi gün yine bir diyaliz süreci başlıyordu. Eğitimimi ortaokulda bırakmak zorunda kaldım. Vücudun enfeksiyon kaptığından okula gidemedim, aylarca hastanede yattım\" dedi.

\"BİSİKLET ALIP TURA ÇIKACAĞIM\"

Nakil sonrası sağlığıma kavuşan Memiş, ilk olarak eğitimine devam etmek istediğini belirtti. Açık öğretimde okuyacağını söyleyen Memiş, \"Okulun ardından spora yazılacağım, yüzmeye gideceğim. Diyalize girdiğimden çabuk yoruluyor ve nefes darlığı yaşıyordum. Artık öyle bir sağlık problemim yok. En kısa zamanda hep hayalim olan bisikleti alıp güzel bir tura çıkacağım. Naklin çok büyük faydasını gördüm\" diye konuştu. Kendisine böbreğini bağışlayan annesine teşekkür eden Memiş, \"Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annemin hakkı ödenmez. O hiç tereddüt etmeden bana böbreğini verdi. Hiç korkmadı gözünü bile kırpmadı\" dedi.

\"NAKİL OLAMAZ DEDİLER\"

7 aylık diyaliz sürecinde hayatlarının adeta felç olduğunu anlatan baba Kemal Memiş ise \"Sabahın 7\'sinde diyaliz senası başlıyordu. Sabah kalkamıyor, kahvaltı yapmadan gidiyor ve tansiyonu düşüyordu. Diyaliz sonrası bıkkın ve yorgun oluyordu. \'Yasir\'in güçlenmesi lazım nakil olamaz\' dediler ama İstanbul\'da sağlığına kavuştu\" ifadelerini kullandı.

\"FMF APANDİSİT İLE KARIŞTIRILABİLİYOR\"

FMF hastalığının seyrek görüldüğünün altını çizen Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, hastalık hakkında şunları söyledi:

\"Seyrek görülen bir hastalık, genetik geçişli ve ailenin diğer fertlerinde de görülebilir. Muhammed\'in anne ve babası taşıyıcı. 3 kardeşinden 2 tanesi de hasta. Bu karın ağrısı, ateş ve ishal ataklarıyla kendini gösteriyor. Hastalar karın ağrısı ataklarıyla acile başvurabiliyorlar. Apandisit ile karışabiliyor. Bu hastalıkta amiloid denilen zararlı madde organlarda birikip organ yetmezliğine neden olabiliyor. En çok gördüğümüz ise böbrek yetmezliği. Muhammed\'in 3 yıllık böbrek yetmezliği hastalığı süreci var. Çeşitli tedaviler uygulanmış ancak ilerleme durdurulamamış. 7 ay önce diyaliz ihtiyacı olduğu söylenmiş. Halbuki anne zaten verici adayı. Anne taşıyıcı 7 ay önce hiç diyalize girmeden anneden bir nakil yapılabilirdi. Yok yere 7 ay diyalize girmiş. Nefroloji Uzmanımız Prof. Dr. Murat Tuncer, Yasir\'i muayene etmiş. Biz de cerrahi ekip olarak anneden böbrek naklini gerçekleştirdik. Şu anda sağlıklı şekilde hayatını devam ediyor.\"

BÖBREK YETMEZLİĞİNİN TEK TEDAVİSİ NAKİL

Böbrek yetmezliğinin tek tedavisinin nakil olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Volkan Turunç, \"Diyaliz böbrek yetmezliğinin tedavisi değildir, sadece nakil şansı ve uygun verici olmayan hastalar hayatta kalabilsin diye idame yöntemidir. Son dönem böbrek yetmezliği hastaların aklına tedavi seçeneği olarak ilk böbrek nakli gelmelidir. Verici adayı olan herkes nakle uygundur\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Muhammed ile röp

-Hastane yatağındaki görüntüsü

-Ailesinden görüntü

-Babası ile röp

-Doktoru ile röp

09.12.2018 - 11.35 - Haber Kodu : 181209038

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5- HAVAİST\'TE SEFER SAYISI ARTIRILDI

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı\'na toplu ulaşım hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştiraklerinden Otobüs AŞ\'ye ait \"HAVAİST\"te, sefer sayısı THY\'nin yeni uçuşlar eklemesi nedeniyle bugünden itibaren arttırıldı.

İBB\'den yapılan açıkamaya göre, THY\'nin mevcut seferlerine Adana ve Trabzon uçuşları eklendi ve sefer sayısı 50\'den 60\'a çıkartıldı. Buna bağlı olarak hareket saatlerinde bazı değişiklikler oldu. Karar, seferlerde belirlenen servis bekleme sürelerini azaltmak amacıyla alındı.

Planlanan hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 20 lokasyon; Metro, Metrobüs, Otobüs, Minibüs, Otogarlar ve Deniz Ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak belirlendi.

Buna göre; Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş-Dönüş), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş) ve TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2) (Gidiş Dönüş), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı (Gidiş Dönüş) hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. Yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli hizmet veren HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Havalimanı\'nın 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren tam kapasite ile çalışacağını dikkate alarak, günlük 18 hatta toplam 150 otobüs ile sefer yapılabilmesi için gerekli tüm planlamaları da yaptı.

HAVAİST YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILAN MERKEZLER

• Taksim: Metro, Otobüs Hatları Entegresi.

• Beşiktaş Peronlar: Deniz Ulaşımı Entegresi, Otobüs Hatları Entegresi.

• Zincirlikuyu Metrobüs: Metrobüs Entegre, Minibüs Entegresi.

• 4. Levent: Metro, Otobüs, Minibüs.

• Göktürk: Otobüs Hattı Entegresi

• Yenikapı Peronlar: İDO, Marmaray, Metro ve Otobüs Hatları Entegresi.

• Bakırköy İDO: İDO, Otobüs Hatları Entegresi.

• Yenibosna-Kuleli: Metrobüs, Metro, Minibüs, Otobüs Hatları Entegresi.

• Başakşehir-Metrokent: Metro Entegresi, Otobüs Hatları Entegresi.

• Kozyatağı Metro: Metro Entegresi, Minibüs Entegresi, Otobüs Hatları Entegresi.

• Ümraniye-Tepeüstü: Metro Entegresi, Otobüs Hatları Entegresi.

• Kavacık: Otobüs Hatları Entegresi.

• Hasdal: Otobüs Hatları Entegresi.

• TÜYAP: Metrobüs, Minibüs ve Otobüs Hatları Entegresi.

• Beylikdüzü- Cumhuriyet: Metrobüs, Minibüs ve Otobüs Hatları Entegresi.

• Bahçeşehir-Merkez: Otobüs Hatları Entegresi.

• 15 Temmuz Demokrasi Otogarı: Şehirlerarası Otobüs Entegresi, Metro Entegresi, Otobüs Hatları, Minibüs Entegresi.

• Otogar Yolu: Otobüs Hatları Entegresi, Minibüs Hatları Entegresi.

• Alibeyköy Cep Otogarı: Şehirlerarası Otobüs Entegresi, Otobüs Entegresi.

İLÇE LOKASYON BİLGİLERİ

1. Arnavutköy: İstanbul Havalimanı

2. Bahçelievler: Yenibosna-Kuleli

3. Bakırköy: İDO

4. Başakşehir: Metrokent

Bahçeşehir: Merkez

5. Beşiktaş: İETT Peronlar

4 Levent: Metro

6. Bayrampaşa: Otogar

Otogar Yolu: Otogar Yolu İETT durağı

7. Beykoz: Kavacık köprüsü

8. Beylikdüzü: Cumhuriyet-Metrobüs

9. Beyoğlu: Taksim Abdülhak Hamit Caddesi

10. Büyükçekmece: TÜYAP

11. Eyüp: Göktürk

Alibeyköy: Cep Otogarı

12. Fatih: Yenikapı-İDO

13. Kadıköy: Kozyatağı Metro

14. Kağıthane: Hasdal

15. Ümraniye: Tepeüstü

16. Şişli: Zincirlikuyu Metrobüs

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6- İĞNEADA\'NIN EŞSİZ GÜZELLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Melih OKUMUŞ, / İSTANBUL(DHA)

Türkiye\'nin doğal güzelliklerinden İğneada\'da kışın ilk günlerinde havadan görüntülendi.

Dört bir yanı eşsiz güzelliklerle dolu olan Türkiye\'nin saklı bahçelerinden biri olan İğneada\'daki Longoz Ormanları, kışın ilk günlerinde sonbaharın renk tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Ormanlık arazinin içindeki göller ve yürüyüş parkurları doğaseverler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ağaçlardan düşen yaprakların arasından yürüyenlere eşlik eden kuş cıvıltıları, tüm bu doğa harikasının mükemmel birer tamamlayıcıları durumunda. Milli Park içerisinde bulunan 2 bin 500 dönümlük Longoz Ormanları havadan da görüntülendi. Deniz ile Ormanların birleştiği noktalardaki yeşil-mavi uyumu gözler önüne serilirken, burada vakit geçiren insanların bol bol hatıra fotoğrafı çektikleri de görüldü. İstanbul\'a yaklaşık 240 km. uzaklıkta olan İğneada, özellikle yaz aylarında oldukça fazla turist çekiyor.



Görüntü Dökümü:

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-Longoz Ormanlarından görüntü

-Sahilden görüntü

-Gölden görüntü

-Genel ve detaylar



09.12.2018 - 09.42- Haber Kodu : 181209012