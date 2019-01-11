DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- NARKOTİK OPERASYONU: 1\'İ MESLEKTEN İHRAÇ ESKİ POLİS, TOPLAM 25 GÖZALTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, Fatih\'te yaklaşık üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan bir eve operasyon düzenledi. Satışa hazır çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği evde, meslekten ihraç edildiği öğrenilen ve çete lideri olduğu belirtilen eski bir polis memuru da gözaltına alındı. Dün gece kent genelinde devam eden operasyonlar sonucunda toplam 25 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, gelen bir ihbar sonrası, Tekirdağ\'dan İstanbul\'a uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Polis ekipleri, önce, uyuşturucunun bulunduğu evi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık üç ay süren takibin ardından, Fatih\'te Seyyid Ömer Mahallesi\'nde bulunan eve, gece saatlerinde Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

METAMFETAMİN İSİMLİ UYUŞTURUCU MADDE VE EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, evde bulundurdukları uyuşturucu maddenin bir kısmını tuvalete atarken, diğer bir kısmını da pencereden arka sokağa attı. Polis ekipleri, hassas burunlu ve eğitimli \'Ceviz\' isimli narkotik polis köpeğiyle evde ve uyuşturucunun atıldığı sokakta arama yaptı. Polis köpeği, hem evdeki hem de sokağa atılan uyuşturu maddeleri buldu. Yapılan detaylı aramalar sonucunda, satışa hazır metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin yanı sıra bir miktar extacy hap ve nakit para ele geçirdi.

ÇETE LİDERİ, MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN POLİS ÇIKTI

Narkotik polisleri, operasyon sonucunda evde bulunan 4\'ü kadın toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında polis memurluğundan ihraç edilen ve çete lideri olduğu belirlenen İ.D. isimli bir kişinin de olduğu öğrenildi. İ.D\'nin 20 ayrı suçtan da kaydının bulunduğu belirtildi.

Narkotik polis ekipleri, ilk operasyondan elde edilen bilgilerin de ışığında operasyonlarına gece boyunca devam etti. İstanbul\'da belirlenen diğer adreslere de baskın yapan polis ekipleri, tüm operasyonlar sonunda aralarında kadınların da bulunduğu toplam 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan ev

- Polis ekiplerinin araması

- Özel harekat polislerinin önlemi

- Polis köpeğinin araması

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay

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2- LODOS, GECE SAATLERİNDE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Lodos, Kadıköy Moda Sahili\'nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü. Lodosun etkisi, Avrupa yakasında da görüldü. Cankurtaran sahil yolu kıyılarında lodos nedeniyle şiddetli dalgalar oluştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadıköy İskelesinden detay

-Dalgaların kıyıya vurması

-Bankta oturan vatandaşların dalgaları izlemesi

-Ağaçlardan detaylar

-Moda Sahilindeki dev dalgalardan detaylar

-Sahil kısmındaki çay bahçelerine dalga vurması

-Türk bayraklarından detay

-Genel ve detaylar

EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cankurtaran sahil yolundan görüntü

- Dalgaların kıyıya vurması

- Sallanan ağaçların görüntüsü

- Genel ve detaylar

EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2):

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- Ortaköy sahili ve camisinden detaylar

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3- BOĞAZ TRAFİĞİNE FIRTINA ENGELİ GEMİ TRAFİĞİ 5 SAAT DURDU

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Boğazı\'nda fırtına nedeniyle geöi trafiği çift yönlü olarak 5 saat boyunca kapalı kaldı.

Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı\'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle saat 18.30\'da boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi\'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz\'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi.

Boğaz\'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirdi. Arnavutköy sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi.

Gemi geçişleri saat 23.30 sıralarında 5 saatin ardından açıldı. Marmara\'dan Karadeniz\'e 200 metreden uzun olmayan ve tehlikeli madde taşımayan gemilerin geçişine izin veriliyor.



Görüntü Dökümü

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-Boğazın gemi trafiğine kapalı olması

-15 Temmuz Şehitler köprüsünden detay görüntü

-Boğazdan detay görüntü

-Boğazdan kıyıda demirli olan teknelerden detay görüntü

-Teknelerin dalgalar nedeniyle sağa sola sallanması

-Boğazda fırtına nedeniyle bayraklardan detay görüntü

10.01.2019 - 21.28 Haber Kodu : 190110256

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4- BÜYÜKÇEKMECE\'DE DEV DALGALAR ZOR ANLAR YAŞATTI

Haber: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Büyükçekmece Sahili\'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile yakın çay bahçelerinde oturan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dalganın sahildeki çay bahçesine vurarak vatandaşlara zor anlar yaşatması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece\'de etkili olan lodos sahil kıyısında metrelerce yükseklikte dalga oluşturdu. Sahile yakın çay bahçesi ve kafelerde oturan vatandaşlar, kıyıya vuran dalgalar sebebiyle zor anlar yaşadı. Bir çay bahçesinde otururken denizdeki dalgaları telefonla görüntüleyen vatandaşlar, büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerası

-Vatandaşın tehlike atlatma anı

10.01.2019 - 22.23 Haber Kodu : 190110258

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5 - FSM\'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA: MAKAS ATARKEN TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN SAĞ KURTULDU

İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkarak şans eseri sağ kurtuldu. O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Aralık 2018\'te gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarparak sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü sürünerek kendi imkânlarıyla camdan dışarı çıktı. Şans eseri sağ kurtulan sürücü, koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı.

O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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OTOMOBİL KAMERASI

-Makas atarak ilerleyen otomobil

-Otomobil ile kamyonetin arasından geçmeye çalışması

-Otomobil ile kamyonete çarparak takla atması

-Ters döndükten sonra yerde sürüklenmesi

-Sürücünün sürünerek otomobilden çıkması

-Koşarak uzaklaşması



11.01.2019 - 01.03 Haber Kodu : 190111005

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6- İRANLININ ÖLÜ BULUNDUĞU BİNADA 57 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de ölü bulunan İranlı\'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Küçükçekmece Cengiz Sokak\'ta bir binanın merdivenlerinde İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı\'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişi ve ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemesi

-Görgü tanıkları ile röp

-Polisin ele geçirdiği uyuşturucu

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7- ÇİFTLİKBANK\'IN SOSYAL MEDYA SORUMLUSU YAKALANDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında, Çiftlikbank\'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy\'de saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Çiftlikbank\'ın sosyal medya sorumlusu olup hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umeyr Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır.\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüleri

10.01.2019 - 23.24 Haber Kodu : 190110265

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8 - İNİŞTE LASTİĞİ PATLAYAN ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI PİSTTE KALDI

Haber-Kamera: Enver ALAS- Tansu Edip GÖKBUDAK - İSTANBUL

Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait C-160 tipi askeri nakliye uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında lastiği patladı. Pistte kalan uçak nedeniyle 05-23 pisti, 25 dakikalığına iniş ve kalkışlara kapatılırken, hava trafiğinde de aksamalar yaşandı.

Bandırma Havalimanı\'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na saat 18.22\'de iniş yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait HVK-1225 sefer sayılı C-160 tipi nakliye uçağının 05-23 pistine teker koyduğu sırada lastiği patladı. Uçağın iniş yaptığı 05-23 pisti Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kapatıldı.

HAVA TRAFİĞİ AKSADI

Ataköy-Florya yönündeki 05-23 pistinin kapalı olduğu anlarda, hava trafiği Sefaköy-Florya yönündeki 17-35 pistinden devam etti. Tek pistin kullanılması Atatürk Havalimanı hava trafiğinde aksamalara neden oldu. İniş için sıraya giren uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış yapacak uçaklar da kuyrukta bekledi. DHMİ\'ye bağlı itfaiye ekipleri uçağın etrafında önlem aldıktan sonra uçak askeri aprona çekildi. Bu işlemler sırasında 05-23 pisti, 25 dakikalığına inişlere kapatıldı. İniş için bekleyen uçaklar, bu nedenle havada 40-45 dakika tur atmak zorunda kalırken, kalkış yapacak uçaklar da sırada bekledi. Askeri uçağın çekilmesinin ardından hava trafiği normale döndü.



Görüntü Dökümü:

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- İniş -kalkış yapan uçaklardan görüntü

- Apronda bekleyen uçak görüntüsü

- Uçaklardan detay görüntü

- Terminal içerisindeki yolculardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler



10.01.2019 - 20.28 Haber Kodu : 190110254

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9- OSMANLI DÖNEMİ MÜZİĞİ MULTİMEDYA ARŞİV PORTALI KULLANIMA AÇILDI

Haber: Doğanay YAVUZ - Kamera: Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL, (DHA)

Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv Arama ve Karşılaştırma portalı kullanıma açıldı.

İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi(OMAR) tarafından hazırlanan Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv Arama ve Karşılaştırma portalı, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası\'nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkinliğe üniversite yetkilileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

ESERLERİN DİJİTAL KOPYALARI BİLGİ HAVUZUNDA OLACAK

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sedat Murat etkinlikte yaptığı konuşmada, \"İstanbul Üniversitesi kütüphanelerinde bulunan müzik eserleri üzerine yapılan çalışmalar OMAR danışmalığında sürdürülüyor. Tüm bu eserlerin dijital kopyalarının değerlendirilebileceği bilgi havuzu, sanat dünyası için büyük önem taşımaktadır. \" dedi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gönül Paçacı da, \"Ankara\'daki strateji bütçe ve daire başkanlığı bu proje için önemli bir maddi destekte bulundu. Üniversite buna memnuniyetle rıza gösterdi ve biz OMAR projesini hayata geçirdik. 11 değerli arkadaşımız istihdam edildi. Bu arkadaşlarımız aynı zamanda sanatkar. Bugün, süre gelen faaliyetlerimizin artık aramaya, karşılaştırmaya açık hale geldiği, hizmete sunulduğu ilk aşama. Bu eserler, erişime açacağımız notalar içinde yer alan ancak kaydı bulunmayan eserlerdir. Siz de duyduğunuzda inanamayacaksınız. Yaklaşık 100 senelik bir hafıza kaybı söz konusu. Çok zevkli, güzel, dönemi anlatan şarkı formunda eserler. Arşivin amacı, farklı kaynakları yan yana görerek karşılaştırma yapabilmekti. Örneğin, Bizans dönemine ait bir notanın ondan 100 sene sonraki transrotasyonunun bugünkü haline çevrilmiş hali. Onlar yan yana görülebilecek. Böylelikle farklı kültürlerden gelmiş notaların, nasıl zaman içinde değişebildiğini yan yana görmek mümkün olacak. Bu programın bir ses eklenebilme fonksiyonu da bulunmaktadır. Kısaca soyut bir mirastan somut bir kaynak elde etmeye çalıştık. Ayrıca bu proje sürdürülebilir bir proje olduğu için sürekli güncellenecektir. Hatta kullanıcıların düşüncelerine göre şekillendirilebilecek bir projedir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sedat Murat\'ın açıklamaları

-Gönül Paçacı\'nın açıklamaları

-Salondan detaylar

-Müzik korosundan detaylar

10.01.2019 - 20.22 Haber Kodu : 190110253

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