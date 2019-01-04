DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - İSTANBUL YOLLARINDA KAR VE BUZLANMA ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL (DHA)

Meteorolojinin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Kar küreme araçları yollarda bekletilirken, yol kenarlarına bırakılan çuvallar dolusu tuz, oluşabilecek buzlanma halinde serilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama araçları yollarda hazır bekletilirken, çuvallara doldurulan tuz yol kenarlarına bırakıldı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Tuz çuvallarından görüntü

-Yoldan görüntü

-Bekletilen kar küreme araçları

-Genel ve Detaylar

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2- BEKLENEN KAR YAĞIŞI, BEYLİKDÜZÜ VE ÇEVRESİNDE BAŞLADI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan uyarılarının ardından İstanbul\'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. Gece boyunca yağan yağmurun ardından, Beylikdüzü ve çevre ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vatandaşlardan görüntü

- Araçlardan görüntü

- Kar görüntüleri

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3- İSTANBUL\'DA KAR YERİNE SAĞANAK YAĞMUR



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN / İstanbul (DHA)

YETKİLİLER tarafından \'kar yağışı uyarısı\' yapılan İstanbul\'da, dün gece saatlerinde beklenenin aksine sağnak yağmur başladı. Yağış, sabaha kadar devam etti.



İstanbul için Meteoroloji\'den gelen \'kar yağışı uyarısı\' üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler, kar küreme araçları ve teçhizatlarıyla alarm durumuna geçti. Yetkililer, gece boyunca hazır bekledi. Ancak İstanbullular, kar yağışı yerine, sağnak yağmurla karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha kadar devam etti.



TARİHİ BEYAZIT KULESİ \'YAĞMUR\' DEDİ



Yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Beyazıt Kulesi de, aydınlatma renkleriyle \'havanın yağmurlu olacağını\' gösterdi. Hava tahminlerine ve durumuna göre çeşitli renklerle aydınlatılan tarihi bina, yeşil renkte aydınlatılıyorsa, havanın yağmurlu olacağı konusunda İstanbullular\'a mesaj veriyor. Beyazıt Kulesi\'nin ışıkları, havanın yağmurlu olacağına dair mesa içeren yeşil renk ile aydınlatıldı.



SU BİRİKİNTİLERİ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sağanak yağmurla birlikte yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaya gayret gösterdi.



Görüntü Dökümü

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-Yağan yağmur

-Karla Mücadele Araçları

-Taksim\'den detaylar

-Beyazıt Kulesi

-Köprü\'den görüntü

-Vapurdan görüntü

-Üsküdar sahilden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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4 - İSTANBUL YOLLARINDA KAR VE BUZLANMA ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL (DHA)

Meteorolojinin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Kar küreme araçları yollarda bekletilirken, yol kenarlarına bırakılan çuvallar dolusu tuz, oluşabilecek buzlanma halinde serilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama araçları yollarda hazır bekletilirken, çuvallara doldurulan tuz yol kenarlarına bırakıldı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Tuz çuvallarından görüntü

-Yoldan görüntü

-Bekletilen kar küreme araçları

-Genel ve Detaylar

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5- BAĞCILAR\'DA YANGIN: MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Bağcılar\'da 5 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2\'si çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Bağcılar Merkez Mahallesi 740. Sokak\'ta bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında saat 22.00 sıralarında çıktı. Binadan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 2\'si çocuk 5 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.



\"YANIYORUZ KURTARIN BİZİ\"

Eşinin yangında mahsur kaldığını söyleyen Ömer Demiröz, \"Evdeydim, eşim telefon açtı. \'Yanıyoruz bizi kurtarın\' dedi. Burası benim kayınçomun evi baldızlarım ve yeğenlerim evdeydi. Alt kat yanıyordu. İtfaiye geldi, ilk onları kurtardı. 2\'si çocuk 5 kişi vardı içeride, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye, hatalı parklanmadan dolayı sokağa girmekte zorlandı. Yaralanan yok çok şükür\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Mahsur kalanların kurtarılması

-Binadan görüntü

-Mahsur kalan kadının eşi ile röp.

-Genel ve Detaylar

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6- EKREM İMAMOĞLU: İSTANBUL\'DA BENDEN DAHA FAZLA ÇALIŞAN BULAMAYACAKSINIZ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik\'te partililerle bir araya geldi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, saat 20.00\'de Pendik ilçe teşkilatınca, Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada konuşma yapan, Ekrem İmamoğlu, \"Seçimler kazanılır kaybedilir asıl olan gönülleri kazanmaktır. Bu kavrama çok inanıyorum her zaman bu kavramın savunucusu oldum ve olacağım. Bize oy vermeyen insanların kalbini kazanmanın çok kıymetli olduğunu, dolayısıyla size oy vermeyen insanlarında da saygısını kazanmış bir biçimde seçim sürecini yönetmenin toplumsal uzlaşıya da katkı sunacağını iyi biliyorum.\" dedi.

\"SEÇMENLE KONUŞMALI, SEÇMENİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMALI\"

İmamoğlu, \"Herkesten çok çalışmayan, süreçlere liderlik yapamaz. İstanbul\'da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınız. Sabahın en erken saatinden gecenin en geç saatine kadar koşturan, akılda ve bilimden yana, herkesin fikrine değer veren bir süreç yöneteceğiz. Çok çalışmanın ana prensip olduğunu ve zamanın çoğunu sahada geçirmenin önemli olduğunu unutmayacağız. Seçmenle konuşmalı seçmenin gözünün içine bakmalı, kalbine hitap etmeli ve onu dinlemelisiniz. Siz karşınızdaki vatandaşı dinlemeden onun sizi dinlemesine asla imkan sağlayamazsınız.\" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından bir partili Ekrem İmamoğlu\'na Pendikspor atkısı hediye etti. İmamoğlu, hediye atkıyı takarak partililerle fotoğrafı çektirdi.



Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-İmamoğlu konuşması

-İmamoğlu pendikspor atkısı verilemsi

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi

-genel ve detaylar