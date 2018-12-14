DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - BAĞCILAR\'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI ÇELİK KASA HIRSIZLIĞI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR\'da bir akaryakıt istasyonuna otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek çelik kasayı çaldı.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna bugün saat 04.30 sıralarında plakası alınamayan beyaz bir otomobille gelen yüzleri maskeli 5 kişi, çalışanlara silah doğrultup etkisiz hale getirdi. Çalışanları zorla çelik kasanın bulunduğu odaya götüren hırsızlar, kasayı geldikleri araca taşıdı. Çelik kasayı otomobilin bagajına yükleyen soyguncular araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çalışanlardan bilgi aldıktan sonra, işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise bir süre detaylı çalışma yaparak parmak izi aradı. Polisin silahlı soyguncuları yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, çelik kasa hırsızlığı işyerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonuna beyaz bir otomobil ile gelen yüzleri maskeli 5 kişi araçtan inerek çalışanlara silah doğrultup etkisiz hale getiriyor. Çalışanları zorla kasanın bulunduğu odaya götüren hırsızlar, otomobile kadar taşıdıkları çelik kasayı aracın bagajına koyarak olay yerinden hızla kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği istasyon

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Polisin çevrede devriye gezmesi

- Polis ekiplerinin güvenlik kamerasını incelemesi

- Güvenlik kamera görüntülerindeki silahlı soyguncular

- Kasayı taşımaları

- Araçla kaçmaları

- Genel ve detaylar

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2- PENDİK\'TE FENALAŞAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Pendik\'te kuzeni Erdem A.\'nın evine gelen Ezgi Zeynep Çavdar (18) sabaha karşı fenalaştı. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay saat 04.30 sularında Pendik Kavakpınar mahallesi Yeşiltepe sokakta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre anne ve babası evde olmayan Erdem A. aynı zamanda kuzeni olan Ezgi Zeynep Çavdar\'ı evine davet etti. Genç kız sabaha karşı fenalaştı. Eve çağırılan sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Ölen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Erdem A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazenin ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Erdem A.nın polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler.

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3 - SULTANGAZİ\'DE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

-KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ İMALATHANESİNDE İBRETLİK GÖRÜNTÜLER



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de çevreye kötü kokuların yayıldığı bir apartmanın çatı katına yönelik operasyonda 1 tonun üzerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü, 850 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. İmalathanenin pislik yuvasını andıran görüntüsü dikkat çekti.

Sultangazi\'nin Uğur Mumcu Mahallesi\'nde bir apartmanın çatı katından çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu adreste kaçak nargile tütünü imalatı yapıldığını belirledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonun ardından yapılan incelemede imalathanede hiçbir hijyen kuralına dikkat edilmeden üretim yapıldığı gözler önüne serildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 tonun üzerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü, 850 kilogram harmanlanmış tütün, 214 kilogram glikoz, 470 kilogram aroma ele geçirildi.



Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan imalathane

- Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ürünler

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Genel ve detay görüntüler

13.12.2018 - 23.50 Haber Kodu : 181213279

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(Özel)

4-AVM\'LERDE UYUŞTURUCU SATIŞI İDDİASI: 3 GÖZALTI



Haber: Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Kartal\'da, AVM ve plazalarda uyuşturucu satışı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, X-RAY cihazının fark edemediği iddia edilen bir ambalajla uyuşturucuyu AVM\'lere soktuklarının tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerle birlikte, satışa hazır halde, özel ambalaj içinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği anlaşılan 10 bin lira ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Mobil Park ekipleri, Soğanlık Orta Mahalle D-100 yan yolda uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, Soğanlık Metro İstasyonu yakınında ihbarda eşkâlleri belirtilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 şüphelinin olduğu aracı durdurmak istedi. Ancak bu kişiler durmayarak araçlarıyla kaçmaya başladı. Polisle yaşanan kovalamaca sırasında araç kaza yaparak durdu. Şüphelilerden 2\'si yaya olarak kaçmayı başarırken 1 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Bir süre sonra kıstırılan diğer 2 kişi de yakalandı.

ÇOK SAYIDA SABIKLARI DA VAR

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, beyaz metal renkli klipsli paketler halinde 23 paket satışa hazır uyuşturucu madde, \'Line\' diye tabir edilen toz kokain, çok sayıda cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği anlaşılan10 bin lira ele geçirildi.

Kartal Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilerek sorgulamaları yapılan şüpheliler; M.G, Y.E.K ve G.G.\'nin, sahte para, otomobil hırsızlığı, cinsel saldırı, tehdit suçlarından sabıkaları oldukları belirlendi.

Şüphelilerin, X-RAY cihazlarında fark edilmediği ileri sürülen beyaz metal renkli klipsli paketlere doldurarak içeriye soktukları uyuşturucuyu AVM\'lerde sattıklarının belirlendiği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri Anadolu Adliyesi\'nde mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi\'ne gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Ele geçirilen özel ambalajdaki uyuşturucu ve paralar

13.12.2018 - 22.49 Haber Kodu : 181213269