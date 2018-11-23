DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1



1- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda, silah ve silahlara ait fişekler ile hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 05.30 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Polis ekipleri, baskınlar sırasında açılmayan kapıları koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi.

Baskın yapılan evlerden biri de Zeytinburnu Silivrikapı Mahallesi Silivrikapı Çıkmazı Sokak\'taki üç katlı binanın üçüncü katı oldu. Polis ekiplerinin kapıda olduğunu gören şüpheliler bir poşete koydukları sentetik hapları ve hassas teraziyi evin arka bahçesine attı. Bahçeyi arayan polis ekiplerinin poşeti bulması uzun sürmedi. Poşetin içinden, hassas terazi ve bir miktar sentetik hap çıktı. Evde yapılan aramada, pompalı tüfek ve 2 tabanca ile bu silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KOL SAATİNİN İÇİNE UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

İstanbul\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramalarda, bir satıcının montundaki kol saatinin içerisine saklanmış bir miktar kokakin ele geçirildi. O anlar saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin operasyona gidişleri

-Polis ekiplerinin apartmanın girişine gelmesi

-Kapının camının ekipler tarafından kırılması

-Binaya girilmesi

-Ekiplerin bahçede arama yapması

-Polis helikopterinden görüntü

-Silah ve fişeklerden görüntü

-Genel ve detaylar

(EK)

-Cep telefonu görüntüleri

23.11.2018 - 06.58 Haber Kodu : 181123004

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2- 3 SPOR ADAMI HAKKINDA FETÖ\'DEN TAKİPSİZLİK

Hayati ARIGAN -İSTANBUL(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve futbol yorumcusu eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal hakkında FETÖ\'nün futbol yapılanmasına yönelik, \'örgüt üyeliği\' suçundan başlatılan soruşturmada \'delil yetersizliği\' gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Savcılık, gizli tanık ifadesi üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili kararın, ifadeleri alınmayan 3 isme tebliğ edilmesine gerek olmadığını bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na \'Zaman\' kod adlı gizli tanığın verdiği ifade üzerine Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve futbol yorumcusu eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal hakkında soruşturma başlatılmıştı. \'Zaman\' kod adlı gizli tanık ifadesinde Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu ileri sürmüştü.



BYLOCK ÇIKMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 3 isim hakkında polis, FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda ise Bülent Korkmaz, Ertuğrul Sağlam ve Hakan Ünsal\'ın Bylock programı kullananlar listesinde yer almadıkları, örgütün vakıf, sendika ve derneklerine üye olmadıkları, örgütün bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde bulunmadıkları, Bank Asya\'da hesaplarının olmadığı, örgütün kurum, kuruluş ve firmalarında SGK kayıtlarına rastlanmadığı belirlendi. Şüphelilerden Bülent Korkmaz\'ın telefon kayıtlarında örgüt yöneticileri ile görüşmelerine rastlanamazken, Ertuğrul Sağlam\'ın 2010, 2011 ve 2012 yıllarında toplam 13 kez örgütün tepe yönetiminde bulunan Hidayet Karaca ile görüştüğü ve mesajlaştığı belirlendi. Hakan Ünsal\'ın da örgütün tepe yöneticisi Alaattin Kaya ile 2009 yılında bir kez görüştüğü ortaya çıktı.



\"ÖRGÜTLE ORGANİK BAĞLARI BULUNMADI\"

Savcılık da FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliği suçlaması yöneltilen şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Kararında, \'2013 yılı öncesinde örgütün dini toplantılarına katılmak ve para vermekten ibaret eylemler, şüphelilerin konum ve kişisel özellikleri dikkate alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemez\' diyen savcılık, \"Şüphelilerin terör örgütüne organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren örgütsel tabirle \'şakirtlik/şakirdelik\' denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediklerine dair delil elde edilememiştir\" ifadelerini kullandı. Gizli tanık \'Zaman\'ın ifadesinde geçen iddiaların, kamuoyunda çok uzun yıllar önce haber yapıldığı, bu haberlerin tarihinin ise FETÖ\'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği yıllar olduğu anlatıldı. Savcılık, soruşturma kapsamında ifadeleri alınmayan şüphelilere, kararın tebliğine gerek olmadığına da karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önceki günde Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada \'iddiaların soyut olduğu\' gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

22.11.2018 - 18.32 Haber Kodu : 181122197

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(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

3- TUZLA\'DA İNŞAATTA ÇÖKME

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA\'da yapımı devam eden binanın 7 ve 8\'inci katında çökme meydana geldi.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi Çamlık Sokak\'ta yapımı devam eden binanın 7 ve 8\'inci katına beton döküldü.Ancak bir anda çökme yaşandı. Çevrede panik yaşanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken en üst katları çöken inşaatta yıkım yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü (havadan)

-Önlem alınması

-Yıkılan bölüm

-Detaylar

22.11.2018 - 18.30 Haber Kodu : 181122196

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4- İDO VE BUDO\'DA SEFER İPTALLERİ



İSTANBUL DHA - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07:45 - 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

