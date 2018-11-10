DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BAHÇELİEVLER\'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1\'İ POLİS 3 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER\'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1\'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memuru ameliyata alınırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi\'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken, ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı.

POLİSLER YARALI MESLEKTAŞLARI İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİ

Şüpheliler kavga sonrası olay yerinden kaçarken, yaralı polis memuru ise ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sonrası yaralanan polis memuruna kan vermek isteyen meslektaşları da hastaneye akın etti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası özel harekât ekiplerinin de desteğiyle çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri bir süre incelemelerde bulundu. Polisin çalışmaları sonucu silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabancanın ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Polislerin koşuşturması

-Olay yeri

-Genel ve detaylar

(EK-1)

-Hastaneden görüntü

(EK-2)

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar

10.11.2018 - 02.22 Haber Kodu : 181110004

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2 - D-100 KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) - Avcılar\'da D-100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 karayolu Avcılar Londra asfaltı Caddesi Topkapı istikametinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolu üzerinde kaza yapan 2 otomobili gören taksi sürücüsü hızını yavaşlatınca arkadan gelen başka bir otomobil de taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi seyir halindeki 3 otomobile daha çarparak durabildi. 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza bölgesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapatılan yan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan araçlar

-Çekici yardımıyla kaldırılması

-Polis ekiplerinden görüntü

-,Genel ve detaylar

10.11.2018 - 06.41 Haber Kodu : 181110006_I

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3- KADIKÖY\'DE TELEFON DOLANDIRICILIĞI

-Polis bir şüpheliyi dolandırmak için geldiği evde bacağından vurarak yakaladı.

Haber: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de hesaplarının FETÖ/PDY\'nin eline geçtiğini belirterek bir kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Parayı almaya geldiği evde bulunan polise direnen şüpheli R.A.G, bacağından silahla vurularak yakalandı.

Olay Perşembe güne Kadıköy\'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre V.S. isimli kişi polise başvurarak, kendisini telefonla arayan kişilerin hesaplarının FETÖ/PDY\'nin eline geçtiğini söyleyip, kontrol maksatlı evinde bulunan altın para ve benzeri kıymetli eşyalarını kendilerinin göndereceği sivil polise vermesi gerektiğini söylediklerini, ardından evine gelen kişiye evde bulunan yaklaşık 60 bin Lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını verdiğini anlattı. Kendisini arayan kişilerin daha sonra yeniden aradıklarını söyleyen V.S, banka hesabında bulunan 35 bin avrosunu çekip kendilerine vermesi gerektiğini söylediklerini anlattı. Bunun üzerine yapılan çalışmalar kapsamında bankaya giriş ve çıkışında V.S\'yi takip ettiği ve erketecilik yaptığı belirlenen F.Ö. (34) gözaltına alındı. Polis diğer şüphelilerin yakalanması ve müştekilerin korunması amacıyla evde ve evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULDU

Bir süre sonra eve gelip paraları almak isteyen R.A.G. (23) hareketlerinden tedirgin olduğu V.S. ve müştekilere saldırıda bulundu. İçeride bulunan polisler olaya müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu R.A.G. isimli şüpheli, evin içinde bulunan polis tarafından sol bacağından tabanca ile vurularak, yakalandı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bacağından vurulan şüphelinin fotoğrafı

09.11.2018 - 21.35-Haber Kodu : 181109238

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4- İSTANBUL\'DA TÜRKİYE \'HUZUR 8\' DENETİMİ YAPILDI



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye \'Huzur 8\' denetimleri İstanbul\'da başladı. 39 ilçede gerçekleştirilen denetimler kapsamında kurulan noktalarda ekipler şüphelendikleri araçları durdurup, ararken, şüpheli kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan \'Türkiye Güven Huzur\' isimli asayiş denetimlerinin 8\'incisi yapıldı. Saat 18.00 itibariyle başlayan uygulama kapsamında, İstanbul\'da birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından biri olan Vatan Caddesi\'nde, polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişiler de GBT (Genel Bilgi Taraması) ve üst aramasından geçirildi. Vatan Caddesi\'ndeki denetime Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı uzman polis köpeği \'Wisha\' da destek verdi.

TAKSİM MEYDANI\'NDA DENETİM

Denetim noktalarından birisi de Taksim Meydanı oldu. Meydandaki denetimlerde polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurdu. Kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Shadow da aramalara katıldı.

Görüntü Dökümü:

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(BEYOĞLU)

-Meydandaki arama noktası

-Polis ekiplerinden detay

-Araçların durdurulması

-Polis köpeğinden görüntü

-Detaylar

(FATİH)

-Şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde arama

-Ekiplerin çalışmaları

-Narkotik polis köpeği

-Genel ve detay görüntüler

09.11.2018 - 19.32- Haber Kodu : 181109229

09.11.2018 -19.49- Haber Kodu : 181109233

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5-ESENLER\'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Esenler\'de 6 katlı bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 23.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi 173. sokakta bulunan 6 katlı bir binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan bodrum katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında atölyeden yoğun duman çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.



Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Sokağa çıkan mahalle sakinlerinden görüntü

-Tekstil atölyesinden görüntü

-Genel ve detaylar

09.11.2018 - Haber Kodu : 181109215

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