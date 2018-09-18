DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - MAHALLELİDEN HORTUMLA YANGINA MÜDAHALE



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Şişli\'de, iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, mahalleli de hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın, Paşa Mahallesi Avukat Caddesi\'nde saat 20.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir anda ahşap binayı alevler sardı. Mahalleli hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Toplanan mahalleli

-Hortumla yangına müdahale eden vatandaşlar

-genel ve detay görüntüler

17.09.2018 - 21.02 Haber Kodu : 180917207

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2- ÇİKOLATA FABRİKASINDAKİ YANGIN KORKUTTU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA - MALTEPE\'de bir çikolata fabrikasının yanında bulunan ve işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında atölye ile işçilerin kaldığı bölüm kullanılamaz hale geldi.

Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu\'nda bulunan çikolata fabrikasının bitişiğinde bulunan işçilerin kaldığı bölümde saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından işçilerin kaldığı bölüm ve atölye bölümünden oluşan tek katlı bina kullanılamaz hale gelirken, yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan barakadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

18.09.2018 - 03.49 Haber Kodu : 180918011

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3- EYÜP\'TE İKİ KARDEŞE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Eyüp Alibeyköy\'de bir kişi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartıştığı iki kardeşe silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eyüp Yeşilpınar Mahallesi, Şimşek Sokak\'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: Henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir kişi ve iki kardeş Uğur T. Ve Ufuk T. sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Saldırgan, belindeki silahla Uğur T. Ve Ufuk T. kardeşlere ateş açtı. Yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise, bir araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan iki kardeş Uğur T. Ve Ufuk T. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştirilen polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

\"MERMİLER BU TARAFA DOĞRU GELİYORDU\"

Görgü tanığı Ahmet Aydemir, \"Tartışıyorlardı. Silah sıkmaya başlayınca içeri kaçtım. Vurulan bir tanesi buraya geldi. Burada yığıldı, kaldı. 2 kişi vuruldu. Ateş eden 1 kişiydi. Kaçarken görmedim. Silah sesinden dışarı çıkamadım. Mermiler bu tarafa doğru geliyordu. Vurulanlardan birinin durumunun ağır olması lazım. Baya bir kan kaybetti. 8-10 el silah sesi duydum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerin çalışmaları

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detaylar

17.09.2018 - 18.26 Haber Kodu : 180917188

