DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- OTOYOLDA KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Büyükçekmece\'de D100 Karayolu\'nda yolun karşısına geçmek isteyen Orkun Çalışkan (26), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Ankara istikameti Mimaroba Mevkii\'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda yaya olarak karşıya geçmek isteyen Orkun Çalışkan\'a, yolun Ankara istikametinde kendisini fark etmeyen sürücünün kullandığı 34 HB 6276 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çalışkan, olay yerinde hayatını kaybetti, kazaya karışan otomobil ise orta refüje girdi. Bu sırada yolda seyir halinde olan ve kazayı geç fark eden 06 YKS 92 plakalı otomobilin sürücüsü de ani fren yapmasına rağmen otomobiliyle 34 JIE 41 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çalışkan\'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar ise kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu\'ndaki trafik akışı polis ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri incelemelerinin ardından trafik yeniden normale dönerken, polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yeri

- Ekiplerin çalışması

- Cenazeden görüntü

- Polis ekipleri

- Trafik akışı

- Genel ve detay görüntüler



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2- BEYOĞLU\'NDA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

* Araçta sıkışanları vatandaşlar çıkardı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir otomobil yol kenarındaki beton duvara ve bir motosiklete çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyoğlu Bahariye Caddesi\'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde üç kişinin bulunduğu 34 EZ 5025 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine virajı alamayarak yol kenarındaki beton duvara ve üzerinde sürücüsünün bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralanırken, otomobildeki diğer 2 kişi de bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, söz konusu kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde cadde üzerinde hızlı bir şekilde gelerek virajı alamayan otomobilin şiddetli çarpma anı yer alıyor. Kazayı gören bazı kişilerin ve çevredeki köpeklerin kaçışmaları da görüntülere yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntüler

- Kaza yapan araçtan çıkarılan yaralıların ambulansa taşınması

- Ekiplerin çalışmaları

- Güvenlik kamera görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler



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3- ZEYTİNBURNU\'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu D 100 Karayolu\'nda sürücüsü Vedat K.\'nin, iddiaya göre yol ayrımında kararsız davranıp kontrolü kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil, bariyere çarparak takla attı. Şoför mahallinde sıkışarak yaralanan Vedat K., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Ankara istikameti Zeytinburnu mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ambarlar yol ayrımında yan yola girme konusunda kararsızlık yaşayan Vedat K., 09 SK 781 plakalı otomobiliyle önce Metin N.\'nin kontrolündeki 34 BKZ 869 plakalı otomobile, ardından da yolu ayıran bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Vedat K., şoför mahallinde sıkışarak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen sürücü, ambulans ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Vedat K. ile aynı otomobilde bulunan iki kişi ve diğer otomobilde bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN CAMINDAN ÇIKIP KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİLER

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu\'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan otomobilin kaldırılıp yolun temizlendiği sırada ise trafik akışı durduruldu. Trafiğin tek şeritten verildiği esnada seyir halindeki bazı otomobillerde bulunan kişilerin cep telefonları ile kazayı görüntüledikleri görüldü. İçerisinde çocukların da bulunduğu görülen bir otomobilin üst camından çıkan bir kişinin kazayı görüntüleme gayreti ise dikkat çekti. Kaza yeri İBB ekiplerince temizlenerek, yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntüler

- Ambulansın gidişi

- Görgü tanığı ile röp.

- Ekiplerin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

22.08.2018 - 23.43 Haber Kodu : 180822154

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4- EMİNÖNÜ\'NDE VAPUR İZDİHAMI

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bayram\'ın 2\'nci gününde Eminönü Vapur iskelesinde izdiham yaşandı. Akşam saatlerinde, İstanbul\'un Avrupa Yakası\'ndan Anadolu Yakası\'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü İskelesi doldu taştı. Caddeye kadar taşan vapur kalabalığı geç saatlere kadar sürdü.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Eminönü İskelesinde yaşanan izdiham

-Kalabalığın caddeye kadar taşması

AKTÜEL

-Eminönü İskelesi

-Vapura binenler

-İskeledeki kalabalık

22.08.2018 - 23.27 Haber Kodu : 180822152

22.08.2018 - 22.15 Haber Kodu : 180822148

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5- SAHİLDE MANGAL YAPTILAR

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Kartal Sahili\'nde mangal yaptı.

Bayramı İstanbul\'da geçiren vatandaşlar, 2\'nci gününde sahillere akın ederek kestikleri kurban etleriyle mangal yaptı. Kartal Sahili\'nde kurban etleriyle mangal yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri çimlerin üzerine açarak oyun aktiviteleriyle vakit geçirdi. Ailesiyle gelen çocuklar oyun parklarında vakit geçirirken, bazıları da top oynadı.

Ailesiyle sahile gelen Erol Vural, \"Ailece kurban etlerinden piknik yapalım dedik. Saklayacağımızı sakladık. Vereceğimizi verdik. Gerisi böyle mangal yaparak yiyoruz.\" dedi.

Bir vatandaş ise, \'Bugün hava çok güzel çok serin ailemizle birlikte sahile geldik. Çok güzel vakit geçiyoruz. Kurbanlarımızı keserek buraya geldik.\' diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Sahile gelen vatandaşlar

-Mangalların başında bekleyenler

-Oyun parklarında oynayan çocuklar

-Güneş batımını izleyenler

-Balık tutan vatandaşlar

-Sahile gelenlerle röportajlar

-Genel ve detaylar

22.08.2018 - 21.30 Haber Kodu : 180822143



