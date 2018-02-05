DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İSTANBUL\'DA \"İKİNCİ YARIYIL\" TRAFİĞİ (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA)

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul\'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'nin trafik verilerine göre, sabah 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu İstanbul\'da yüzde 62 olarak kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurmuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cevizlibağ mevkiinden trafik görüntüsü

-Okul taşıtlarından görüntü

-Anadolu yakasından köprüye giriş trafiği

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2- HARAMİDERE\'DE METROBÜS KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA : 11 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ozan URAL / İstanbul DHA

Haramidere Metrobüs Durağı\'nda, Avcılar yönünde seyir halindeki metrobüsı, durakta bekleyen metrobüs aracına çarptı. Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Metrobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Haramidere Metrobüs Durağı\'nda meydana geldi. Avcılar yönünde seyir halindeki metrobüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüsün sürücüsü, bulunduğu şoför kabininde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Metrobüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Metrobüs sürücüsü ile yolculardan oluşan 11 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Avcılar yönünde Metrobüs seferleri aksadı. Metrobüs yolunda araç kuyrukları oluştu. Araç yol bakım aracıyla çekilerek görütürüldü. Aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, metrobüs yolunda ilerleyen metrobüs aracının durakta bekleyen araca çarptığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların ambulansa konulması

-Ambulanslar

-Ekiplerin çalışmaları

-Kaza yapan araç

Detaylar

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ,

-Hareket halindeki metrobüs aracının duraktaki araca çarpma anı



04.02.2018 - 20.08 Haber Kodu : 180204129

04.02.2018 - 19.54 Haber Kodu : 180204126

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CHP\'NİN BAŞTAN İTİBAREN YAKLAŞIMI NE MİLLİ NE YERLİ

\"AZ ÖNCE İTİBARİ İLE 935 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK\"

Haber: Hakime TORUN - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"İnandığımız yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Az önce itibari ile 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabi ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal\'in yapabileceği işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Bu kararlılıkla tüm Anadolu\'yu dolaşıyorum. Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız \'bizi de Afrin\'e gönder\' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz. CHP\'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millî ne yerli\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan\'a hareket öncesi, Atatürk Havalimanı\'nda basın açıklaması yaptı.

\"FİLİSTİN, KUDÜS, SURİYE, IRAK, TERÖRLE MÜCADELE, MÜLTECİLERİN SORUNLARINI ELE ALACAĞIZ\"

Erdoğan, Papa Francis\'in Kudüs tavrını memnuniyetle karşıladıklarını yenileyerek, Vatikan\'da Papa Francis\'le görüşeceğini belirterek, \"Görüşmede Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar konularını da ele alacağız. Ayrıca Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bu ziyaretimi ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum\" dedi.

\"ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDAKİ BAŞARI VE GELİNEN NOKTAYI DA PAYLAŞACAĞIZ\"

Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella\'yla ve İtalya Başbakanı ile de bir araya geleceğini belirterek, \"Ülkemizin DEAŞ ve PKK, YPG terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin muhataplarımızı bilgilendireceğiz. Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki başarı ve gelinen noktayı da paylaşacağız. Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. İkili ticaretimizi 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılacak ilave adımları da görüşeceğiz\" açıklamasında bulundu.

\"GELİN KUDUS\'Ü FİLİSTİN\'İN BAŞKENTİ OLARAK KABUL EDİN GELİNECEK NOKTA BU\"

Vatikan\'ın Kudüs açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, \"Bundan sonraki süreç nedir? Gelin Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak kabul edin gelinecek nokta bu. Buna çalışıyoruz. Amerika\'nın şu anki yaklaşımı zaten tamamıyla doğru olmayan \'ben yaptım oldu\' anlayışına dayalı bir gelişmedir. Amerika burada yalnızlıkları oynamıştır. Bugüne kadar gelen yönetimlerden Trump gibi düşünenler çok oldu ama bu adımı atmadılar. Dünyadan alacakları tepkiyi bildikleri için bu adımı atmadılar. Sayın Trump böyle bir adım atmakla çok yanlış ve kendisini dünyada yalnızlığa itecek bir adım attı. Her şey güçle olmuyor. Ekonomik, silah gücünüz olabilir ama unutmayalım ki siyasi güç çok önemlidir nitekim o cevap da siyasi gücün tecelli etmesidir\" diye konuştu.

CHP\'NİN 36\'NCI KURULTAYI

CHP\'nin 36\'ncı Kurultayı\'na ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, \"Kongreler partilerin iç meselesidir. 4-5 aday konuşulurken sonunda iki adaya düştü. Seçimi kaybeden kişinin yapmış olduğu açıklamalar kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel tanımlıyor. Bunun dışında kongre ile ilgili söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz\" dedi.

\"BAHÇELİ\'NİN YAKLAŞIMINI AYNEN PAYLAŞIYORUM\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'na ile ilgili CHP\'yi eleştirmesine ilişkin açıklamalarını değerlendirmesi istenen Erdoğan, \"Sayın Bahçeli\'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP\'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millî ne yerli. CHP\'nin yaklaşımı tamamen terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. PYD, YPG, PKK\'nın yaklaşımı ne ise aynı şekilde CHP\'nin yaklaşımı da odur. Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzu sulandıran buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım şehitlerimizi görmüyor musun? Şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gideceklerinin adresini de sana soracak halleri yok. Senin gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gittiği, gideceği yer belli. Onun için sayın Bahçeli\'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum\" ifadelerini kullandı.

\"AZ ÖNCE İTİBARİ İLE 935 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK\"

Erdoğan, \"İnandığımız yolda kararlılıkla devam ediyoruz. Az önce itibari ile 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabi ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Unutmayalım korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler öyle bay Kemal\'in yapabileceği işler değil. Bu işler bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Bu kararlılıkla tüm Anadolu\'yu dolaşıyorum. Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız \'bizi de Afrin\'e gönder\' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz\" dedi.



\"5 ŞEHİT VERDİĞİMİZ TANKI VURAN HANGİ ÜLKENİN SİLAHI?\"

\"5 şehit verdiğimiz tankı vuran hangi ülkenin silahı?\" şeklindeki bir soru üzerine Erdoğan, \"Elimize gelen bilgiler var yok değil. Nihai sonucu almadan açıklamak doğru olmaz. Elimizde bazı bilgiler var. Kesinleştirmeden açıklama yapmak doğru olmaz. Tahminler var. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristler ile beraber demek ki bu yolda yürütüyorlar. Netleştiğinde de tüm dünya ile paylaşırız\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

04.02.2018 - 20.41 Haber Kodu : 180204134

04.02.2018 - 20.39 Haber Kodu : 180204133

04.02.2018 - 20.38 Haber Kodu : 180204132

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4 - ACİL SERVİSLERDE BAŞLATILAN YENİ UYGULAMA TANITILDI

* Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul\'da yoğunluğu fazla olan kamu hastanelerinin acil servislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sağlık Bakanlığı\'nın hastanelerin acil servislerindeki yoğunlukları azaltacak yeni uygulaması, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde basın mensuplarına tanıtıldı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan İstanbul\'da bazı kamu hastanelerini gezerek yeni uygulamayı yerinde inceledi.

Kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk şikâyetlerin artması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayınladı. Genelgede, acil olmayan hastalar için yeni poliklinikler açılması, kısa müşahedelere zaman sınırlaması getirilmesi ve klinik hastaların acillere gelişinin engellenmesi gibi düzenlemeler yer alırken, 63 hastanenin bu düzenlemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi istendi.

\"UZAMIŞ VARDİYA POLİKLİNİKLERİ 7 GÜN, SAAT 17.00 -23.00 ARASI HİZMET VERECEK\"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş, dünden itibaren başlatılan uygulamayla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. Güneş, \"Acil Hastalarımız bizim yeşil alan, sarı alan kırmızı alan olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Kırmızı alan dediğimiz alan bizim daha çok; travma hastaları, ateşli silahlı yaralamaları, kesici delici alet yaralamaları, düşmeler, trafik kazası gibi acil olan.. Bunlar zaten sıfır bekleme süresi, ayrı bir girişi vardır. Hastanemizin ayrı girişinden direk, hatta bunlar kayıtları bile gittiği odada yapılır. Bunlarda bekleme süresi yok. Diğer yeşil ve sarı alanda; asıl bizim yoğunluğumuz alanlar bu alanlardır. Bu alanlarda sağlık bakanlığımızın talimatıyla yeni dönem başladı. Acillerde zaten normalde ilk gelen hastamız, triyaj dediğimiz yere gidiyor. Triyajda eğer hasta birazcık daha sarı alan dediğimizde bir girişim gerekiyorsa, ya da bir müdahale gerekiyorsa, ya da gözlem altına almak gerekiyorsa, bu tür hastalar direk triyajdan sarı alana gidiyor. Fakat onun dışında; basit virüs enfeksiyonu, kulak ağrısı, grip enfeksiyonu, bir adale ağrısı, ya da bir eklem ağrısı gibi basit hastalıklardır. Bizim yeşil alan dediğimiz hastalıklar bunlar daha çok poliklinik düzeyde hizmet alması gereken, poliklinik düzeyinde tedavisi devam edebilecek hastalardır. Bu dediğimiz hastaları da, yeşil alanda biriktiriyoruz. Zaten bizde en fazla birikme maalesef ki, yeşil alandaki hastalarda oluyordu. Acile gelen hastalarımızda sıralamaya koyduğumuz da yaklaşık bunların yüzde 70.80\'i yeşil alan dediğimiz bu hastalarda oluşmaktaydı. Bu anlamda büyük bir birikme sebep oluyordu. Bu yeni düzenlemeyle bu yeşil alandaki birikmeyi azaltıp, Uzamış Vardiya Poliklinikleri dediğimiz yeşil alana yönlendireceğiz.

Bizde hastanemizde; 7 gün 17.00 - 23.00 saatleri arasında, artık başlamış oldu. \" dedi.



Bir hasta yakını ise uygulamayla ilgili, \"Bugün korkarak geldim. Hiç beklemedik, ikinci kişi olarak girdik. Çok sağ olsunlar. Bizimle çok ilgilendiler. Yönlendirmeleri çok güzeldi. Zaten sonuç da hemen çıktı. Baya hızlı ilerliyor. Ben memnun kaldım.\" ifadelerini kullandı.



BAKAN ACİL SERVİSLERDE İNCLEMELERDE BULUNDU

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul\'da yoğunluğu fazla olan kamu hastanelerinin acil servislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Demircan, İl Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı\'nın ardından İstanbul\'daki bazı kamu hastanelerini gezerek, acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için çıkarılan genelgenin uygulamasını yerinde inceledi. Hastane yöneticilerinden acil servislerin durumu hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini ziyaret eden Bakan Demircan, vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, çikolata ikram etti.

Hastane acil servislerinde yoğunluğa bağlı bazı sorunların yaşandığını belirten Demircan, \"Yakın zamanda bir genelge hazırlayarak tüm illerimize gönderdik. Bu genelgede, yoğunluğun azaltılması ve gerçek acil hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için bazı düzenlemeler yer alıyor. Ben de hastane acillerini ziyaret ederek uygulamayı yerinde görmek istedim. Vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini vermenin gayreti içindeyiz.\" dedi.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerini de gezen Bakan Demircan yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Başhekimin açıklaması

-Acile gelen hastalar

-Yeşil Alanda bekleyenler

-Hastayı içeriye çağırma ekranı

-Yeni uygulamaya geçen gece poliklinikleri

-Hasta yakınlarıyla röp.

-Polikliniklerden detaylar

-Hasta kayıt

-Bakanın hastaneleri gezmesi

-Yetkililerden bilgi alması

-Hasta yakınlarıyla sohbet etmesi

-Genel ve detaylar

05.02.2018 - 00.23 Haber Kodu : 180205003

04.02.2018 - 22.10 Haber Kodu : 180204139

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5- MALTEPE\'DE BİNA GİRİŞİNDE GÖÇÜK; BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Maltepe\'de, inşaat alanında göçük meydana geldi. 4 katlı binanın girişi de çökünce binadakiler tahliye dildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Bahriye sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın yan tarafındaki inşaat alanında, yağışlı havanında etkisiyle büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi. 12 dairenin bulunduğu binanın giriş bölümünün tamamen çöktüğünü gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.



BİNA SAKİNLERİ İTFAİYE ARACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında yaşlı bir kadın gözyaşı döktü. Yaşlı kadını itfaiye ekipleri sakinleştirdi.



İNŞAAT ÇALIŞANLARI BİNANIN GİRİŞİNE AHŞAP KÖPRÜ YAPTI

İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları tahliye ederken, inşaat çalışanları da bina girişine ahşap köprü yaptı.



BİNA SAKİNLERİ OLAY ANINI ANLATTI

Bina sakinlerinden Nuran Özgül \"Ben bir gürültüyle sıçradım, eşime dedim ki \'kepçe devrildi Engin\' dedim, inşaat var. Dedi ki \'Kepçe kalmıyor ki bu saatte.\' \'Ben bakacağım\' dedim. Aşağı geldim ki, binanın altı gitmiş. Evden kendimizi dışarı atmak için uğraştık.\" dedi.

Engin Özgül de, \"Gürültü üzerine, yandaki barakalar falan yıkıldı zannettik önce. Eşim \'Bir bakayım çok büyük gürültü oldu\' falan deyince, çıktık ki, kapıdan çıkılmıyor. Baktık ki, göçmüş her taraf. Belki göçüğün altında bir insan kaldı onu da bilemiyoruz yani. Apartmanın girişi devamlı faal olan bir yer. 15 dakika önce çöp dökmek için çıkmıştım. Yani 15-20 dakikayla kurtardık.\" diye konuştu.



GİDECEK YERİ OLMAYANLAR OTELE YERLEŞTİRİLECEK

Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı bina tamamen tahliye edildi. Bina sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar Maltepe Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Göçen yer

-İtfaiye ekiplerinin binadakileri tahliye etmesi

-Bina sakinleriyle röp.

-Yaşlı kadının gözyaşı dökmesi

Detaylar





05.02.2018 - 00.38 Haber Kodu : 180205005

05.02.2018 - 00.18 Haber Kodu : 180205002

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6- ŞİŞLİ\'DE 2 KATLI METRUK BİNA YAĞMUR NEDENİYLE ÇÖKTÜ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan Ural / İSTANBUL DHA

Şişli\'de yağmurun etkisiyle iki katlı metruk bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halinde bulunan iki araç molozlar nedeniyle zarar gördü.

Bozkurt Mahallesi Kınalı Keklik Sokak\'ta bulunan iki katlı metruk bina yağmurun etkisiyle 02.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler binada bir kişinin yaşadığını ancak olay anında binada bulunmadığını belirledi. İki katlı binanın bir bölümünün tamamen yıkılırken, sokakta park halinde bulunan iki araç molozlar nedeniyle hafif şekilde zarar gördü. Belediye ekiplerinin sokağa dökülen molozları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkılan bina

-Yan binanın tahliyesi

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Röportaj

-Genel ve detaylar

05.02.2018 - 03.45 / Haber Kodu : 180205013

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7- BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL YANARAK HURDAYA DÖNDÜ



Haber - Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Eyüpsultan\'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası araç hurdaya döndü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Hasdal Kavşağı Kağıthane sapağında meydana geldi. Seyir halindeki 34 ZH 8458 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta bariyerlere çarptı.



ARAÇ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çarpmanın ardından otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İlk olarak diğer araç sürücülerinin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yanan lüks araçtan geriye demir yığınları kaldı.

Kaza nedeniyle Hasdal Sapağı Alibeyköy yönü ve Kemerburgaz-TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Yanan lüks otomobil

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Trafiğin yoğunluğu

-Genel ve detay görüntüler

04.02.2018 - 23.36 Haber Kodu : 180204152

