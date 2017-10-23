DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BEYKOZ\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Van\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in

Beykoz\'daki baba evine acı haber ulaştı.

Şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in (24) Beykoz Yeni Mahalle Ali Bostan Sokak\'ta yaşayan babası Mehmet, annesi Esme Zeren ve kardeşlerine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Bu sırada sağlık ekipleri de hazır bulundu. Fenalaşan baba Mehmet Zeren\'e sağlık ekipleri müdahale etti. Acı haberin duyulmasının ardından, eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, Zeren ailesine taziyelerini iletti. Şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, evin bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen Zeren\'in cenazesinin Pendik\'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi\'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Çengelköy Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin baba evinden görüntü

-Evin önünde asılan bayraklar

-Taziyeleri kabul etmeleri

-Sağlık ekipleri

-Sağlık ekiplerinin babaya müdahale etmesi

-Şehidin fotoğrafı

Detaylar

22.10.2017 - 23.35 Haber Kodu : 171022189

22.10.2017 - 23.17 Haber Kodu : 171022183

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2- BAĞDAT CADDESİ\'NDE KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde kaldırıma çıkan otomobil 2 kişiye çarptı.

Edinilen bilgiye göre; Emre Yazıcı\'nın idaresindeki lüks otomobil, gece saat 23:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi Göztepe istikametinde kaldırıma çıkarak 2 kişiye çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Yazıcı ve yanındaki bir kişi ayakta tedavi edilirken, kaldırım da yürürken otomobilin çarptığı Semih Berkay Akın (21) ve arkadaşı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Semih Berkay Akın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu için ameliyata alınırken, diğer yaralı Haydarpaşa Numune Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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- Kazanın olduğu yer

- Kazaya karışan otomobil

- Hastaneler

- Genel ve detaylar

23.10.2017 - 04.53 Haber Kodu : 171023005

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3- GÜNGÖREN\'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI



Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Güngören\'de park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Olay, Güven Mahallesi Taşlık Sokak\'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki otomobilin arka kısmı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobil yangınına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu. Aracının yandığını öğrenen İlknur Maraşlı ve ailesi olay yerine geldi. İlknur Maraşlı polise, aracını yakanlardan şikayetçi olduğunu bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir görgü tanığı, \"Ben sabaha kadar balkonda oturuyorum. Buradan yukarıya doğru kaçarak uzaklaştılar. Bir dakika geçmeden duman çıktı arabadan. Yüzleri açıktı, ama karanlık olduğu için yüzlerini göremedim. Olay saniyeler içinde oldu\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Kundaklanan otomobilden detaylar

-İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yanıcı maddenin şişesi

-Görgü tanığıyla röp.

-Aracının sahibi ve ailesinin olay yerine gelmesi

-Gözyaşı dökmeleri

-Genel ve Detaylar



23.10.2017 - 02.36 Haber Kodu : 171023004

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKONDAN YAPILAN DAVETİ GERİ ÇEVİRMEDİ

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası\'na katıldı. Erdoğan buradan çıkışta evinin balkonunda bulunan bir kadının kendisine seslenerek davet ettiğini fark etti. Erdoğan \'çay var mı?\' diye seslendikten sonra yapılan daveti geri çevirmeyerek Gönül ve Yücel Taşdemir çiftinin evine geçti. Erdoğan\'ı karşılayan ev sahiplerinden birinin ağladığı görüntülere yansıdı.

ERDOĞAN\'DAN DERBİ YORUMU

Evde bulunan bir gencin Galatasaray forması giydiğini gören Erdoğan, \"Ama sizin bu çocuk Galatasaraylı ha. Bu akşam bizim başımız dertte.\" dedi.

Erdoğan\'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çay içtikten sonra evden ayrıldı. Erdoğan daha sonra Mehmet Taşdemir\'in evine geçti. Erdoğan, bir süre aileyle sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın kongre merkezi çıkışı

-Bir kadının balkondan seslenmesi

-Erdoğan\'ın çay işareti yapması

-Eve girmesi ve aile ile selamlaşması

-Ev sahibinin ağlaması

-Sohbet etmeleri

-Galatasaray formalı genç

-Erdoğan\'ın Galatasaray formalı gence takılması

-Evden ayrılması

-Mehmet Taşdemir\'in evine geçmesi

-Aile ile sohbet etmesi

22.10.2017 - 23.08 Haber Kodu : 171022182

22.10.2017 - 19.01 Haber Kodu : 171022154

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5 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH TÖRENİNE KATILDI

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı İffet Polat\'ın kızının nikah törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın kıydığı nikahta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da davetliler arasında yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Nikahtan fotoğraflar

22.10.2017 - 23.07 Haber Kodu : 171022181

