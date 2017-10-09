DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NU HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Özgür ALTUNCU / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu\'nu İstanbul\'da ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar\'dan İstanbul\'a geçtikten sonra, halen Ataşehir Memorial Hastanesi\'nde bulunan Süleymanoğlu\'nu ziyaret etti. Hastanenin Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat\'tan Süleymanoğlu\'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, karaciğer nakli işleminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında, bizzat Süleymanoğlu ile de yaklaşık 20 dakika sohbet etti. Süleymanoğlu, geçirdiği rahatsızlık sırasında kendisine gösterilen özel ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a şükranlarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, aynı hastanede karaciğer nakli yapılmış başka hastaları da ziyaret ederek şifalar dilediği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın ziyaretinden fotoğraflar

08.10.2017 - 22.09 Haber Kodu : 171008136

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2- HASTANEDE TARTIŞTIĞI GÖREVLİYİ ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA SİLAHLA VURDU



Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde çalışan hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit (27) bir hasta yakını tarafından önce bıçaklandı sonra da silahla vuruldu.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli akrabasını getirdiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde bilinmeyen bir nedenle hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit ile tartıştı. Şüpheli kişi Yiğit\'i önce bıçakladı, ardından da kaçmaya çalışan Yiğit\'in arkasından silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yiğit, ağır şekilde yaralandı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla hastanenin önünde taksicilik yapan Turan Kaleli\'de (51) hafif şekilde yaralandı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Yiğit\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaçmaya çalışan şüpheli ise olay yerine gelen polislerce kıskıvrak yakalandı. Olay sonrası hastanenin acil servisi gece saat 01.00\'den itibaren kapatıldı. Gelen hastalar ise diğer hastanelere yönlendirildi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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Hastaneden genel ve detay görüntü

Kapalı olan acil servisten görüntü

Hastanede bekleyen polis aracı (akrep)

Genel ve detaylar

09.10.2017 - 07.19 - Haber Kodu : 171009009

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3- DİRFT YAPAN DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ ARAÇLAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Mehmet AKTARAN / İstanbul DHA

Bayrampaşa\'da, düğün konvoyundaki üç otomobilin \'Drift\' olarak adlandırılan aracı yan kaydırma hareketi yapması trafiği kilitledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bayrampaşa O3 TEM bağlantı yolunda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Bir anda araçlarını durduran düğün konvoyundakiler, trafiği kesti. Ardından 3 otomobil, boşaltılan yolda \'Drift\' yapmaya başladı. Düğün konvoyundaki kişiler, araçlarından inerek \'Drift\' yapan araçları izledi. Bazı kişilerin o sırada meşale yaktıkları görüldü. Bir süre tamamen duran trafik, konvoyun hareket etmesinin ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Duran düğün konvoyu

-Drift yapan otomobiller

-Konvoydakilerin araçlarından inmesi

-Meşale yakılması

-Duran trafik

-Genel ve detaylar

08.10.2017 - 21.50 Haber Kodu : 171008135

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4- BEYOĞLU\'NDA YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Altın Bakkal Sokak\'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 3 katlı bir binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle sokak ve çevresi dumanla kaplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında binanın üst katların da bulunan 3 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi edildi.

Bir görgü tanığı, \"Biz yandaki oteldeydik odaları kontrol ederken arka tarafta bir yangın gördük. Hemen binanın yanındaki diğer otele geçtik, uyarmak için odaları gezdik kimseyi bulamadık. Tekrardan yanan binaya girdik, üst katlara duman yüzünden çıkamadım, üst katlara doğru çok duman yükselmişti, en alt kata kadar kapıları yumrukladım herkes aşağıya indi fakat yaşlı bir teyzeyi, amcayı ve bir genci itfaiye kurtardı.\" dedi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Yangın olan bina

Vatandaşların kurtarılması

Etrafı kaplayan dumanlar

İtfaiye ekiplerin çalışmaları

Kurtarılanların Ambulans ta tedavi edilmesi

Röportaj

Genel ve detaylar

09.10.2017 - 02.03 Haber Kodu : 171009006



