DHA İSTANBUL -BAKIRKÖY'DE MİTİNG BAŞLADI (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ- İstanbul DHA

Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda \'Yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı birlikte mücadele\' adıyla miting düzenleniyor.

Miting için polis ekipleri, Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi\'ni trafiğe kapatarak bariyer oluşturdu. Çevik Kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulundu. Mitinge Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)\'nin katılımıyla düzenlenen mitinge gelenler, üst ve çanta aramaları yapılarak içeriye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Arama noktasından görüntüler

-Üst ve çanta aramaları yapılanlar

-TOMA\'dan görüntü

-Genel ve detaylar



