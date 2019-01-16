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DHA İSTANBUL - ESENLER'DE BUZLANMA KAZASI

Haber- Kamera:Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,(DHA) Esenler'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR’a çarptı

16 Ocak 2019 14:04

Haber- Kamera:Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,(DHA)
Esenler\'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR’a çarptı.
Kaza sabah saatlerinde Tekstilkent caddesinde meydana geldi. Buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kamyonet sürücüsü Osman Korkmaz, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayağından yaralanan Korkmaz olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan araç görüntüsü
-Ambulans görüntüsü
-Buzlanan yol görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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