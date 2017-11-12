DHA HABER BÜLTENİ-10

1)AĞRI\'DA PKK\'NIN BOMBA YÜKLÜ DRONE\'U ELE GEÇİRİLDİ



AĞRI\'nın Doğubayazıt ile Van\'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ederken, güvenlik güçleri bomba yüklü bir drone ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) internet sitesinden yapılan açıklamada, Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde, 11 Kasım günü güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, terör örgütüne ait, bomba yüklü drone ele geçirildiği duyuruldu.

VALİLİKTEN DRONE AÇIKLAMASI

Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terör örgütüne yenilek bulunan drone ile ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dernildi:\"Ağrı Dağı\'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının elinde Demirkapı ve Hallaç bölgelerinde Drone aracı olduğu ve söz konusu drone aracının bombalı düzenekle hazırlanarak eylem için kullanılacağı bilgisi elde edilmiştir. Bu kapsamda Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce söz konusu drone aracının tespiti ve imhasına yönelik belirtilen bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamındaki arazi taraması neticesinde Ağrı Dağı güney eteklerinde Yaygınyurt ve Aşağı Tavla köyleri arasındaki bölgede tüfek bombası ile bombalı düzenek şeklinde hazırlanmış ve düşmüş halde drone aracı bulunmuştur.\"

AĞRI, (DHA)-

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2)ŞIRNAK\'TAKİ OPERASYONDA RUS YAPIMI METİS FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ



ŞIRNAK\'ın Besta ve Bestler- Dereler bölgelerinde teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda, Rus yapımı METİS tanksavar füzesi ele geçirildi.Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Besta ve Bestler-Dereler bölgelerinde Şırnak, Siirt ve Van\'dan gelen güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli \'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu\' kapsamında, bugüne kadar 22 sığınak ve 4 erzak deposunun tespit edildiği belirtildi. Valilik, bulunan sığınaklarda 130 milimetre çapında, 2 bin metre menzilli yabancı menşeli METİS tanksavar silahı, 130 milimetre tel güdümlü METİS tanksavar mühimmatı, 82 milimetre havan, RPG-7 roketatar, Şiyar keskin nişancı tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği, Bixi makineli tüfek, 10 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, İncil ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini açıkladı.

Daha önce PKK terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaşılan METİS tanksavar füzesinin kartuşu, 2015 yılında Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde ele geçirilirken, Şırnak bölgesinde silahının ilk kez ele geçirildiği belirtildi. Sovyetler Birliği tarafından 1992 yılında geliştirilen, yarı otomatik güdümlü tanksavar füzesi sınıfında olan METİS, tanklara ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Omuzdan veya tripod üzerinden ateşlenen füzenin, 13.8 kilo ağırlığında ve 98 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilirken, füzede 10 kilo TNT\'ye eşdeğer nitelikte HEAT harp başlığı kullanılıyor. 2 kilometre etkili menzili bulunan füzenin başlığı, saniyede 200 metre hızla seyrederken, değerinin ise 70 bin Dolar civarında olduğu belirtiliyor. METİS tanksavar füzesinin Rusya, Suriye, İran, Bulgaristan, Kuzey Kore, Ermenistan, Hırvatistan, Bangladeş, Macaristan, Ukrayna ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanıldığı biliniyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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ZONGULDAK\'TA KAZA: 2\'Sİ AĞIR 5 YARALI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2\'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Kışla Kavşağı\'nda meydana geldi. Rahatsızlanan yeğenini, ailesi ile birlikte hastaneye götüren 29 yaşındaki Recep Malhatun yönetimindeki 67 TJ 163 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapan 30 yaşındaki Berkan Yaman\'ın kullandığı 67 UD 233 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Berkan Yaman ile diğer araçta bulunan Hatice Ergül (38), Mehmet Ergül (33), Eymen Ergül (2) Fatma Malhatun (62) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Berkan Yaman ve Hatice Ergül\'ün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıya ambulansta müdahale edilmesi

-Recep Malhatun\'un kazayı polise anlatması

-Kaza yerinden detaylar

Süre: (3.41) Boyut: (113 MB)

Haber-Kamea: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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MARDİN\'İN 4 MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

MARDİN\'in merkez Artuklu İlçesi\'ne bağlı 4 mahallede dün düzenlenecek operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 10.30 itibariyle kaldırıldı.

Mardin Valiliği\'nden yapılan açıklamada Artuklu İlçesi kırsal mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat: 00.01 itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle derildi:

\"İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden Artuklu İlçesi\'ne bağlı Çukuryurt, Yukarıaydınlı, Aşağıaydınlı ve Çayırpınar kırsal mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 12 Kasım 2017 Pazar günü saat:10.30 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.\"



MARDİN,(DHA)-

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EGE VE KARADENİZ\'İN ŞAMPİYON BOĞALARI AYDIN\'DA MÜCADALE ETTİ

AYDIN\'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi\'nde, 2\'ncisi düzenlenen Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'nda, 64 namlı boğa kıran kırana mücadale etti. Renkli görüntülerin yaşandığı güreşlere ilgi büyük oldu.

İlki 13 Ağustos\'ta Artvin\'de yapılan boğa güreşleri Türkiye Şampiyonası\'nın ikinci ayağı Aydın\'da yapıldı. Artvin, Muğla, İzmir ve Aydın\'da güreşe toplam 64 şampiyon boğa katıldı. Boğalar 4\'erli gruplarda 13 grup halinde güreşti. 52 boğa gruplarda güreşerek birinci oldu ve kupalarını aldı. Baş güreşlerde ise 12 boğa mücadele etti. Atça Boğa Güreşi Arenası sabahın erken saatlerinde vatandaşlar tarafından dolmaya başladı. Biletler 20 TL\'den satılırken güreşleri, CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi izledi. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek aileleri ile gelen bir çok kişi de piknik yaparak boğa güreşlerini izledi.

GRUP BİRİNCİLERİ KUPA ALDI

13 grupta mücadale yaşayan boğalar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Güreşlerde 15 dakikaya yakın güreşen boğalar oldu. Bazı boğalar ise

rakiplerinden korkup, kaçarak sahiplerine zor anlar yaşattı. Müsabakalarda bazı boğalar, rakiplerinin boynuz darbeleri ile başta baş olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralandı. Boğa güreşlerinde, gruplarında birinci olan 13 boğanın sahibi kupa ve Türk bayrağı ile ödüllendirildi. Başa güreşecek şampiyon boğalara ise güreş sonunda belli olacak gelirin yüzde 75\'lik bölümü ödül olarak verileceği bildirildi.

KURA İLE İLK KEZ YAPILIYOR

Boğa Güreşleri Komisyon Üyesi İzzet Bayer ise, \"Şampiyonaya, Artvin, Muğla, İzmir ve Aydın\'dan toplam 64 boğa katılıyor. 13 grupta 4\'derli gruplar şekilde güreşler yapılıyor. İlk defa kura sistemi ile boğa güreşi şampiyonası yapılıyor. Güreş alanında kimsenin olmadığı, seyircinin rahatça izleyebildiği bir güreş düzenledik. İnşallah bu şekilde bundan sonraki güreşleride yapmayı amaçlıyoruz. Bu konuda Artvin, Muğla, İzmir ve Aydınlı boğacılarda bize destek verdi. Seyirci ve hava mükemmel olunca, boğalarda çok iyi güreşiyor. Güzel bir şampiyona oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Boğa güreşlerinden görüntü

-Kura çekiminden görüntü

-Boğa Güreşleri Komisyon Üyesi İzzet Bayer ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / SULTANHISAR (Aydın), (DHA)

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TÜRK EĞİTİM-SEN\'DE AKIN\'LA DEVAM

TÜRK Eğitim-Sen Burdur Şubesi\'nin 6\'ncı olağan kongresinde Orhan Akın, yeniden seçildi.

Burdur Öğretmenevi Konferans Salonu\'nda yapılan Türk Eğitim- Sen kongresine Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte ile sendika üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan Türk Eğitim- Sen Şube Başkanı Orhan Akın, \"Bir takım gruplar, çeteler, mafyaların, ihanet şebekelerinin eğitimi ele geçirerek ülkeyi ele geçirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Ama bunlar yüce Türk milletinden cevaplarını aldı. Millet tankların önüne atlayarak \'bu ülkeyi kimseye vermeyiz\' dedi. Eğitim çok önemli. Bir toplumu yüceltmek istiyorsanız, toplumu ileri götürmek istiyorsanız önce eğitimi düzelteceksiniz. Ana sınıfından üniversiteye kadar nitelikli insan yetiştirirsek bu ülke öyle düzelir. Türk Eğitim-Sen\'in olduğu yerde hukuksuzluk olmaz, edepsizlik olmaz, Türk Eğitim-Sen\'in olduğu yerde vatan ve millet düşmanları kaçacak yer arar\" dedi.

Akın\'ın konuşmasından sonra emekli olan Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere plaket verildi. Daha sonra yapılan seçimlerde Orhan Akın yeniden Türk Eğitim-Sen şube başkanı seçildi. Yönetim Kurulu ise Onur Ruhi Beken, Hüseyin Gencer, Musa Anaç, Faruk Yaşın, Güzide Bilgiç ve Özgür Turan\'dan oluştu.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Orhan Akın\'ın konuşması

- Plaket takdimi

Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



