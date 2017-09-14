DHA ekibi Bengaldeş'te

İrfan SAPMAZ, Can EROK, 14 Eylül (DHA) - DHA ekibi Myanmar’da azınlık, ordu ve çetelerin saldırılarına maruz kalan ve yaşanan terörden Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların barındığı Cox\'s Bazar kentine 50 kilometre uzaklıktaki Kumpalong bölgesinde Kutubalong Kampı’na ulaştı. BM raporlarına göre son olarak 400 bin kişi daha Bengladeş sınırlarını geçerek Kumpalong bölgesine vardı.

Büyük zorluklar altında derme çatma çadırlara yerleştirilmeye çalışılan Arakan Müslümanları, nüfusu 500 bin olan büyük kampların bulunduğu Kumpalong bölgesine gelmeyi sürdürüyor.

Bir taraftan Bengladeş hükümeti ve halkı, diğer taraftan ülkede sayıları 5 bine ulaşan sivil toplum örgütleri büyük bir insanlık dramının yaşandığı kamplara yiyecek, çadır, su, giysi ve özellikle de çocukların hayatta kalabilmesi için çaba gösteriyor.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden gelen STK\'lar yoğun bir şekilde yardım faaliyetlerini sürdürürken 200 bin çocuğun hayatta kalabilmesi için dünyaya gıda, çadır, ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerinin Bengladeş\'e ulaştırılması çağrısını yapıyor.

Kutubalong kampında tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor. Kampta tuvalet bulunmuyor, içecek su ihtiyacı her geçen gün artıyor. Arakanlı Müslümanlar çadırlarda yanlarında getirdikleri birer parça yiyecekle, kazanlarda yemek pişirmeye çalışıyorlar.

DHA mikrofonlarına konuşan Myanmar\'dan kaçan bir kadın kucağında sırtından yaralı çocuğu ile birlikte yaşayan insanlık dramını anlattı. \"Myammar ordusu insanları öldürdü, boğazını kesti.. Kadınlara tecavüz ettiler. Evlerimizi ateşe verdiler. Evsiz kaldık. Buraya geldik, hayatımızı normal bir şekilde devam ettirelim diye\" diyen kadın, yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini, çok sayıda insanın yollarda Bengladeş\'e bile yetişemeyerek öldüklerini dile getirdi. Kampta çok zor şartlar altında kaldıklarına dikkat çekerken, geride çok sayıda akrabalarını bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Geleceğe yönelik hiç bir umut taşımadıklarını da kaydetti.

Kamptaki yaşlı insanlar çadırlarda yorgun ve bitkin bir halde geride bıraktıkları yakınlarını düşünüyor. Gün içerisinde Kumpalong bölgesine yardım getiren araçlar yollarda bekleyen insanlara elbise, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtarak gidiyorlar. Kumpalong bölgesinin pazarlarında yoğun ve hummalı çalışmalar göze çarpıyor. Yerel halk ellerinden geldiği kadar yardım ulaştırmaya çaba gösteriyor.

Bengladeş\'in Başkenti Dakka havalimanında Arakan Müslümanlarının bulunduğu kamplardaki durumu dünyaya duyurmaya çalışan çok sayıda uluslararası gazeteci bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

DHA Muhabiri anons

Kamptaki insanlar, geçler, karınlar, çocuklar

Pişen yemekler

Çadırların görüntüleri

Çuval taşıyan geçler

Arakanlı kadın ile röportaj

Bengaldeş sokakları