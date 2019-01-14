DHA DIŞ - Kosova'da eğitimciler grevde

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova\'da 2 hafta süren yarıyıl tatilinin ardından bugün başlaması gereken ikinci eğitim dönemi, sendikanın almış olduğu grev sonrası başlamadı.



Kosova Eğitim Sendikaları Birliği tarafından alınan kararla Kosova genelinde grev kararı uygulanmaya başladı. Bugün Kosova genelinde ilköğretim düzeyinden üniversiteye kadar başlaması gereken eğitim, grev nedeniyle başlamadı.

Hükümetin, eğitimcilerin zam taleplerini karşılamadığı için öğretmenler grevde olduklarını söylüyor. Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulu Müdürü Sedat Şkurti, sendikanın almış olduğu karar doğrultusunda eğitim verilmediğini söyledi. Prizren\'deki Eğitim Sendikası Başkanı Halil Hocay da, “Evet, bugün Kosova genelinde olduğu gibi bizim okulumuzda da grev var. Eğitim Sendikasının almış olduğu karar doğrultusunda, hafta içi her gün eğitimcilerimiz sabah 9 ila 12 saatleri arası okullarına gelip, derse girmeyecekler. Grev, hükümetin eğitimcilerin vaadlerini yerine getirecekleri kadar sürecek” dedi. Kosova genelinde gerçekleşen grevle ilgili bugün, Eğitim Bakanlığından, “eğitim sürecini engellemeyin çağrısı” geldi.

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- Eğitimcilerin grevlerinden detay

- Sedat Şkurti Okul Müdürü

- Halil Hoca - Sendika Başkanı