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DHA ANKARA-  Anıtkabir'e insan seli 

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'ncu yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e akın eden binlerce insan Anıtkabir'i ziyaret etti

10 Kasım 2017 15:13

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'ncu yıl dönümünde Türkiye\'nin dört bir yanından Başkent\'e akın eden binlerce insan Anıtkabir\'i ziyaret etti.
10 Kasım dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir, halka açıldı. Türkiye\'nin bir çok ilinden otobüslerle gelen binlerce vatandaş Anıtkabir\'e akın etti. Vatandaşlar, Anıtkabir\'in giriş kapılarındaki güvenlik noktasında yapılan aramanın ardından içeriye alındı. Anıtkabir\'e giriş yapan vatandaşlar daha sonra Atatürk\'ün mozolesini ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Anıtkabir görevlileri, mozolenin çevresinde izdiham yaşanmaması için vatandaşları gruplar halinde içeri aldı. Genç, yaşlı,  çocuk, ellerinde Türk bayrakları Anıtkabir\'i ziyaret eden vatandaşlar zaman zaman \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' şeklinde slogan attı. 

Görüntü dökümü:
Anıtkabir\'in girişi
Oluşan uzun kuyruklar
Anıtkabir\'den görüntü
Vatandaşalar ile röp.
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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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