DHA ANKARA - Ankara'ya şehit ateşi düştü

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı 33 yaşındaki Mustafa Erdal\'ın, Ankara\'da oturan baba ocağına ateş düştü.

Şırnak-Cizre karayolu Cudi Dağı bölgesinde yapımı devam eden tünelin güvenliğini sağlayan Kaletepe üs bölgesine bir grup PKK\'lı teröristin uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu bir güvenlik koruyucu ile birlikte şehit olan Cizre Komando Tugayı\'nda görevli Bölük Komutanı Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın acı haberi memleketi Ankara\'ya ulaştı. Ankara\'nın Çubuk ilçesi nüfusuna kayıtlı olan evli ve bir çocuk babası şehit Mustafa Erdal\'ın Yenimahalle\'de oturan anne ve babasına acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Erdul\'ın baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, haberi alan akraba ve komşuları taziyeye geldi.

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Haber: ANKARA,(DHA)