DH AİSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ŞİLE\'DE KARGO GEMİSİ KIYIYA OTURDU (3)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İStanbul DHA

Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatın tahliye edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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2- ŞİŞLİ\'DE GECEKONDUNUN ÇATISI UYUYAN AİLENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de yoğun yağış nedeniyle bir gecekondunun çatısı çöktü. O sırada odada uyudukları öğrenilen anne çocuğunu da alarak kendi imkanlarıyla molozların altından çıkarken, baba İbrahim Dinç çöken çatının altında mahsur kaldı. İbrahim Dinç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.00sıralarında İncirli Dede Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle gecekondunun çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde uyuyan İbrahim Dinç eşi, Vidan Dinç ve 3 aylık bebeği çöken çatının altında kaldı. Anne bebeğini de alarak kendi imkanlarıyla çöken çatının altından çıkarak, çevredekilerden yardım istedi.

ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALAN BABA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Çatının altında sıkışan baba İbrahim Dinç ise molozların altında kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri İbrahim Dinç\'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sedyeye konularak üzerine battaniye örtülen İbrahim Dinç için sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. İbrahim Dinç\'in eniştesi Ali Davulcu ise, sedyenin başından bir an olsun ayrılmadı.

BEBEĞİNE SARILARAK AĞLADI

Enkazın altından kendi imkanlarıyla çıkan Vidan Dinç bebeğine sarılarak yaşadığı şokun etkisiyle uzun süre ağladı. Başından hafif yaralanan Vidan Dinç ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatısı çöken bina ise şerit çekilerek koruma altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken gecekondu

-Çöken çatının altında kalan baba İbrahim Dinç

-Olaydan yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği

-Yakınlarının çevreden yardım istemesi

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Yaralı babanın çatının altından kurtarılması

-Sedye ile kaldırıma yatırmaları

-Eniştesinin sedyenin başında yaralıyı yağmurdan korumaya çalışması

-Annenin bebeğine sarılarak ağlaması

-Ambulansların gelmesi

-Yaralı anne ve babanın ambulansa alınması

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

-Genel ve detaylar

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3- ARNAVUTKÖY\'DE ONLARCA ARAÇ SU ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de İstanbul Havalimanı\'nda çalışan işçilerin servislere bindiği alanı su bastı. Onlarca araç su altında kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Su altındaki alan

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4- CENDERE DERESİ TAŞTI-2

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Kağıthane, Cendere Deresi yağış nedeniyle taştı.

İstanbul\'da yağmur etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kağıthane\'de bulunan Cendere Deresi\'nde taşkın yaşandı. Yaklaşık 3 metre yükselen sel suları nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerini su bastı. Semt sakinleri her sağanak yağışta benzer manzaraların yaşandığını söyledi.

Görüntü dökümü

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-Sel suları sonrası taşan cendere

-Vatandaş röportajı

-Genel ve detaylar

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5 - AYAZAĞA\'DA SU BASKINI NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Sarıyer Ayazağa\'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı. Bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul\'da gün boyu etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi\'ni su bastı. Yol göle dönerken, cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Bu altındaki yoldan görüntüler

-Araçların geri dönmesi

-Detaylar

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6- SARIYER\'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Sarıyer\'de yağış sonrası yollar göle döndü. Araçlar su birikintisi içinde güçlükle ilerleyebildi.

Görüntü dökümü

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-Göle dönen yol

-Yolda güçlükle ilerleyen araçlar

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7 - SİLİVRİ\'DE KAR YAĞIŞI

Haber: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri\'de kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçenin yüksek bölgelerinde beyaz örtüye dönüştü. Gümüşyaka, Değirmenköy, Sayalar ve Danamandıra mahallelerinde sokaklar beyaza büründü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı görüntüsü

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8-BEYLİKDÜZÜ\'NDE KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü\'nde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden itibaren sulu kar olarak başlayan yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının yanında rüzgâr da etkili oldu. İşe ve okula gitmek isteyenler zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlardan görüntü

-Kar yağışından görüntü



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9-ARNAVUTKÖY\'DE SU BASKINI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN-İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bolluca Mahallesi\'nde yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Su bassan yollar

-İlerlemekte güçlük çeken araçlar

-Su basan ev

-Su tahliyesi yapılması

-Detaylar

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10- İSTANBUL\'DA DAEŞ OPERASYONU; YABANCI UYRUKLU 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber:Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları kapsamında çatışma bölgelerine gidip gelen ve Türkiye\'de eylem için bekletilen yabancı uyruklu terör örgütü DAEŞ üyeleri olduğunu belirledi. Bunun üzerine dün gece İstanbul\'da 11 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şişli, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Fatih, Başakşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Bağcılar ve Güngören\'deki adreslere yapılan operasyonda yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Vatan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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11- İSTANBUL SPREYLE BAYILTIP HAYVANLARINI ELEKTROŞOKLA ÇALDILAR

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK - Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA)

İstanbul\'un Arnavutköy ilçesinde bir ahıra çalıntı kamyonetle gelen, baba ve oğlunu spreyle bayıltan, köpekleri de zehirleyen hırsızlar, elektroşok vererek sersemlettikleri 12 büyükbaş hayvanı çaldı. Jandarma ekiplerinin Edirne\'nin Keşan ilçesinde bulduğu hayvanlar baba İhsan Dinler ve oğlu Furkan\'a teslim edildi. İhsan Dinler, \"Jandarmamıza Allah güç versin. Umarım hırsızlar da bulunur\" dedi.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Arnavutköy İmrahor Mahallesinde sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçimini hayvancılıkla sağlayan Dinler ailesinin evinin ahırına gelen hırsızlar önce evin çevresindeki 4 bekçi köpeğini zehirli etle öldürdü, ardından da uyuyan İhsan Dinler (65) ve oğlu Furkan Dinler\'i (18) spreyle bayılttı. Kalabalık şekilde geldikleri düşünülen hırsızlar daha sonra ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvandan 12?sini elektroşokla sersemleterek ormanlık alana getirdikleri çalıntı kamyonete taşıdı. Hayvanların tamamının aynı günün sabahında Edirne\'nin Keşan ilçesinde 27 bin liraya satıldığını tespit eden jandarma ekipleri, el koydukları hayvanları İhsan Dinler\'e teslim etti. Olayla ilgili hırsızlar her yerde aranıyor.

\"KÖPEKLERİMİ ÖLDÜRMÜŞLER\"

Hayvanların sahibi İhsan Dinler hayvanlarının çalındığını fark etmediğini söyleyerek, \"Bize ilaç mı sıktılar ne yaptılar bilemedik. Gece 04.30 ile 06.00 arasında hayvanlarımızı götürdüler. Sabah kalktığımızda kalan hayvanların sağa sola kaçtığını gördük. \'Eyvah hayvanlarımı götürdüler\' dedim. Sonra baktım köpeklerimi de öldürmüşler. Ahırı açtığımızda içeride 12 hayvanın çalındığını gördük. Hayvanlarıma elektroşok vermişler, ipini kesmişler almışlar. Jandarmaya Allah güç kuvvet versin. En sonunda bulundular\" dedi.

KAPININ KİLİDİNİ KIRMIŞLAR

Hayvanları kontrol etmek için ahırın arkasında yattığını söyleyen Furkan Dinler ise \"İlaç gibi bir şey sıkmış olabilirler. Sabah sersemlemiş bir şekilde kalktım. Hayvanların çalındığını anladım. Ayak izleri de kamyonetin yüklendiği yere gidiyordu. Kapının kilidini kırıp çıkarmışlar. Hayvanları çıkardıktan sonra yeniden kapıyı kapatmışlar. Hayvanın kuyruklarına hep sopayla vurmuşlar. İzleri de belliydi burada\" diye konuştu.

27 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

İhsan Dinler hayvanlarının olay olduktan sonra aynı gün içerisinde Edirne?nin Keşan ilçesinde bulunduğunu söyleyerek, \"Hayvanlarımı çalıntı kamyonetle alıp Keşan\'da birisine 27 bin liraya satmışlar. Ben hayvanlarımın bir tanesini 8 bin liraya bile vermezdim. Toplam değerleri 130 bin lira civarındaydı. Sağ olsun jandarma ekipleri hayvanlarımı hemen buldu. Umarım hırsızlar bir an evvel yakalanır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-İhsan Dinler ile röportaj

-İhsan Dinler ahırda, kavuştuğu hayvanlarıyla

-İhsan Dinler\'in ahırdan çıkışı

-Detay görüntüler

-İhsan Dinler olayı muhabire anlatırken

-Furkan Dinler ile röportaj

-Furkan Dinler ile hareketli röportaj

-Furkan Dinler hayvanların yaralarını gösterirken

-Muhabir anonsu

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12- AVUKATA \'YOUTUBE\'DAN HAKARET VE TEHDİT EDEN SANIĞA 6 AY HAPİS VE BİN 800 LİRA CEZA

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Sosyal paylaşım sitesi \'Youtube\'den avukatı tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 ay hapis ile bin 800 TL adli para cezasına çarptırıldı. 6 aylık hapis cezası ertelendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Leyla D. ile şikayetçi avukat Funda Sadıkahmet Alp katıldı. Funda Sadıkahmet Alp, sanıktan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istemediğini söyledi. Alp\'in avukatı Uğur Selçuk Çimen de \"Sanık, müvekkilimi hiç tanımamaktadır. Müvekkilimin icra ettiği meslekten dolayı müvekkilime karşı hakaret etmiştir. Mesleğe karşı bir suçtur. Buna göre ceza verilmesini talep ediyorum\" dedi.

SANIK: PİŞMANIM

Sanık ise pişman olduğunu, şikayetçiyi tanımadığını belirterek, \"Ağabeyimin davasıyla ilgili Youtube\'da bir haberde çok çirkin ithamlarda bulunan yorumcular olduğu için bir anlık öfkeyle hata yaptım. Özür diledim. Özür dilerim\" diye konuştu. Mahkeme, sanığı \"Hakaret\" suçundan bin 800 TL adli para cezasına çarptırdı. Tehdit suçundan da sanığı 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın suç tarihinde sabıkasız olmasını ve sanığın tutum ve davranışlarını gözönünde bulundurarak 6 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Funda Sadıkahmet Alp\'in avukat olduğu, müvekkili E.M. tarafından şikayet edilen C.K.\'nın da şüpheli Leyla D.\'nin kardeşi olduğu anlatılıyordu. Dava devam ederken, E.M.\'nİn bir röportaj verdiği, söz konusu haberin de Youtube yüklenmesi üzerine şüpheli Leyla D.\'nin de haberin altına hakaret ve tehdit içerikli bir paylaşımda bulunduğu anlatılıyordu. İddianame şüpheli Leyla D.\'nin hakaret ve tehdit suçlarından 1.5 yıldan 4 yıl 4 aya kadar cezalandırılması isteniyordu.

-BİLAL EKŞİ THY UÇAĞINDA DOĞUMA YARDIMCI OLAN KABİN EKİBİNİ AĞIRLADI

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, geçen perşeme günü THY\'nin Kinshasa-İstanbul uçuşunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile bir kadının doğumuna yardımcı olan kabin ekibini makamında ağırladı. Ekşi, ziyarette doğumun başarılı geçmesini sağlayan ekibe teşekkür ederek, \"Ekibimizle gurur duyuyoruz\" dedi.

Genel Müdür Bilal Ekşi, Kinshasa-İstanbul uçuşunda görevli kabin personeli Fatma Akyüz, Ferhat Duman, Semih Sokucu, İlayda Erhalaç, Rıfkı Bahadır Saraç\'ı makamında kabul etti. THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak\'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Ekşi yaşanan olay hakkında ekipten bilgi aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bilal Ekşi, twitter hesabından da kabin ekibiyle birlikte çekildiği fotoğraflarlarla birlikte, \"Biz ekibimizle gurur duyuyoruz. Kinshasa-İstanbul uçuşunda Bennel bebeğin doğumuna yardımcı olan ekibimizi tebrik ettik. Aldıkları eğitim ve Anadolu misafirperverliği ile süreci profesyonellik ile yöneten değerli ekibimizi candan tebrik ederim\" ifadelerini paylaştı. Ziyarette Bilal Ekşi, ekibe Türk Hava Yolları\'nın maket uçaklarından hediye etti.

BEBEK KUVÖZDE

Kinshasa\'dan kalkıştan üç saat sonra 13 bin metrede sancıları başlayan Musuamba Mıchoukayembe\'nin uçak Nijer hava sahasındayken sancıları başlamış ve ilk müdahaleyi doktor olan eşi Kayoka Renemukadi Mıchoukayembe yapmıştı. Kabin ekibinin yardımıyla dünyaya gözlerinin açan bebeğe \"Bennel\" adı verilmişti. THY uçağının Atatürk Havalimanı\'na inişinin ardından anne ve 4 saatlik bebeği Yeşilköy\'deki bir hastaneye götürülmüştü. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu, bebeğinin ise kuvöz tutulduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:(Arşiv)

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-Uçağın park pozisyonuna yanaşması

-Uçağın altında bekleyen ambulans

-Sağlık ekiplerinin uçağa girişi

-Doğum yapan kadının uçaktan inişi

-Kucağında bebeğiyle ambulansa gidişi

-Doktor eşinin ambulansa binişi

-Bebeğin kameralara gösterilmesi

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13-ŞEKERLERİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Başakşehir\'de bir kargo şirketinde arama yaptı. Belçikaya gönderilmek istenen kargoda yapılan aramada, şekerlerin içine gizlenmiş 7 kilo 440 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis uyuşturucu göndermek isteyen kişi ya da kişileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Ele geçirilen uyuşturucu



